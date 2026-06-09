EU überweist Ukraine weitere 2,8 Milliarden Euro für soziale und humanitäre Ausgaben

Die EU hat der Ukraine erneut eine knapp 2,8 Milliarden Euro umfassende Finanzhilfe ausgezahlt. Die siebte Tranche aus der Ukraine-Fazilität ist an Reformfortschritte geknüpft und dient der Deckung dringender sozialer und humanitärer Bedürfnisse im Krieg. Seit 2022 wurden Zusagen von etwa 205 Milliarden Euro gemacht.

Die Europäische Union hat der Ukraine im laufenden Krieg gegen Russland erneut eine Finanzhilfe in Höhe von knapp 2,8 Milliarden Euro ausgezahlt. Diese Summe entspricht etwa 2,57 Milliarden Franken.

Es handelt sich dabei um die siebte Tranche aus der sogenannten Ukraine-Fazilität, einem umfassenden Paket von EU-Unterstützungsmaßnahmen. Die Auszahlung ist an Reformfortschritte in der Ukraine geknüpft und wurde nach Prüfung durch die EU-Kommission freigegeben. Ausschlaggebend für die Freigabe sei das Tempo und das Engagement Kiews bei der Umsetzung bedeutender Reformen gewesen, wie es seitens der EU hieß. Die Gelder sind für die Deckung der wichtigsten Staatsausgaben der Ukraine vorgesehen, insbesondere für soziale und humanitäre Bedürfnisse der Bevölkerung.

Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko betonte, dass die Mittel dringend benötigt werden, um die Grundversorgung aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen des Krieges für die Zivilbevölkerung abzufedern. Sie benannte unter anderem Ausgaben für Renten, Gehälter im öffentlichen Dienst, medizinische Versorgung und Unterstützung für Binnenvertriebene. Insgesamt haben die EU und ihre Mitgliedstaaten seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 Hilfen für die Ukraine in Höhe von knapp 205 Milliarden Euro zugesagt. Das entspricht umgerechnet etwa 188,5 Milliarden Franken.

Ein Teil dieser Unterstützung fließt direkt als Haushaltshilfen an Kiew, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten. Die Ukraine-Fazilität, aus der die aktuelle Tranche stammt, ist dabei explizit an konkrete Reformfortschritte geknüpft. Die EU überprüft regelmäßig, ob die vereinbarten Bedingungen erfüllt werden, bevor weitere Milliardenbeträge freigegeben werden. Diese Konditionalität soll sicherstellen, dass die Unterstützung nicht nur den unmittelbaren Kriegsbedarf deckt, sondern auch den Weg für eine nachhaltige Reconstruction und Annäherung an europäische Standards ebnet.

Gleichzeitig nutzt die EU seit einiger Zeit auch die Erträge aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Diese belaufen sich laut EU-Angaben auf rund 210 Milliarden Euro oder etwa 193,1 Milliarden Franken. Die aus diesen Vermögenswerten generierten Einnahmen werden gezielt in weitere Hilfsprogramme für die Ukraine geleitet, insbesondere in militärische Ausrüstung und Wiederaufbau.

Die regelmäßigen Auszahlungen aus der Ukraine-Fazilität und die Nutzung der russischen Vermögenswerte sind zentrale Pfeiler der EU-Strategie, um die Ukraine sowohl im Verteidigungskampf als auch bei der Bewältigung der humanitären Krise zu unterstützen. Die jüngste Tranche unterstreicht das anhaltende Engagement Brüssels, trotz der eigenen wirtschaftlichen Herausforderungen und des langwierigen Konflikts.

Für Kiew sind diese Zahlungen überlebenswichtig, da der ukrainische Staatshaushalt durch die hohen Kriegsausgaben stark belastet ist und dringend auf ausländische Finanzhilfen angewiesen ist, um die staatliche Funktionsfähigkeit zu gewährleisten und eine wirtschaftliche Kernschmelze zu verhindern. Der genaue Zeitpunkt der nächsten Tranche hängt von den weiteren Reformfortschritten der Ukraine ab, die kontinuierlich von der EU-Kommission bewertet werden





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