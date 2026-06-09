EU-Staaten blockieren Kompromiss zur Reform der Fluggastrechte

Die EU-Mitgliedstaaten haben einen Kompromissvorschlag zur Reform der Fluggastrechte abgelehnt. Damit bleiben die bisherigen Entschädigungsregelungen vorerst in Kraft. Verhandlungen laufen bis zum 15. Juni.

Die Botschafter innen und Botschafter der EU-Mitgliedstaaten haben einen ausgehandelten Kompromiss zur Neugestaltung der Fluggastrechte abgelehnt, der zuvor zwischen dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat erzielt worden war.

Nach Informationen von mehreren Diplomaten fand der Vorschlag keine qualifizierte Mehrheit im Rat, wie das Nachrichtenportal Politico berichtet. Der abgelehnte Text sah im Kern vor, die bisherigen Entschädigungsregelungen bei Flugverspätungen und Annullierungen beizubehalten. Gleichzeitig sollten neue Pflichten für Airlines eingeführt werden, etwa die Verpflichtung, anspruchsberechtigten Passagieren innerhalb von 48 Stunden nach der planmäßigen Ankunft einen direkten Link zu einem Entschädigungsformular zu übermitteln.

Die Ablehnung erfolgte aus divergenten nationalen Interessen: Einige Mitgliedstaaten, insbesondere aus dem nördlichen und westlichen Europa, drangen auf einen stärkeren Schutz der Passagierrechte und eine Erweiterung der Entschädigungsansprüche. Andere Länder, vor allem aus dem südlichen und östlichen Raum, wollten hingegen die zusätzlichen Belastungen für Fluggesellschaften, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, begrenzen. Dadurch konnte keine einheitliche Position gefunden werden. Mit der Ablehnung durch die Botschafterrunde startet nun ein neuer Verhandlungsmarathon.

Die Verhandlungsparteien - das Parlament, der Rat und die Europäische Kommission - haben bis zum 15. Juni Zeit, einen neuen Kompromiss zu erzielen. Sollte bis zu diesem Stichtag keine Einigung erzielt werden, bleibt die derzeitige geltende Verordnung zu Fluggastrechten unverändert in Kraft. Das bedeutet, dass die bekannten Entschädigungsbeträge bei Verspätungen ab drei Stunden erhalten bleiben, aber auch die umstrittenen Ausnahmen und die komplexen Antragsverfahren bestehen.

Gleichzeitig wird in dem vorliegenden Entwurf auch über mögliche Erleichterungen für kleinere und mittlere Flughäfen verhandelt. Flughäfen wie Friedrichshafen, Kassel oder Linz könnten demnach künftig leichter staatliche Beihilfen für Infrastrukturprojekte erhalten, um ihre Position im europäischen Luftverkehrsnetz zu stärken. Dies ist ein separater, aber thematisch verbundener Aspekt der Vorlage. Die Reform der Fluggastrechte steht seit Jahren auf der Agenda der EU, immer wieder gab es Rückschläge und Blockaden.

Verbraucherschützer kritisieren, dass die Airlines zu oft und zu lange auf Kosten der Passagiere Wirtschaften. Die Airline-Industrie hingegen warnt vor überbordenden Kosten und einer Benachteiligung im internationalen Wettbewerb. Der neue Anlauf muss nun eine Brücke zwischen diesen Polen schlagen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Botschafterrunde oder eine Ministerebene einen tragfähigen Kompromiss erarbeiten kann, der sowohl die Rechte der Verbraucher stärkt als auch die Luftfahrtunternehmen nicht überfordert.

Der Druck ist hoch, denn nicht zuletzt rücken die Europawahlen im Juni näher, was eine schnelle Einigung vor der Sommerpause nicht einfacher macht





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