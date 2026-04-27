EU plant neues Industriegesetz – China reagiert mit scharfer Kritik und droht mit Gegenmaßnahmen

Die Europäische Union will mit dem Industrial Accelerator Act (IAA) die heimische Industrie in strategischen Sektoren stärken. China kritisiert die Pläne als diskriminierend und droht mit Konsequenzen, sollte die EU das Gesetz unverändert verabschieden.

Die Europäische Union plant mit einem neuen Gesetz, die heimische Industrie in strategisch wichtigen Bereichen zu stärken. Besonders im Fokus stehen die Sektoren Batterien, Elektroautos, Photovoltaikanlagen und kritische Rohstoffe.

Das Gesetz, bekannt als Industrial Accelerator Act (IAA), soll nicht nur Arbeitsplätze sichern und schaffen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie gegenüber globalen Konkurrenten wie China erhöhen. Ein zentraler Punkt des Gesetzes ist die Verpflichtung, bei öffentlichen Aufträgen in diesen Bereichen Produkte mit dem Label „Made in Europe“ zu bevorzugen.

Zudem sollen hohe ausländische Direktinvestitionen in den genannten Sektoren künftig einer Genehmigung unterliegen, um Übernahmeversuche aus dem Nicht-EU-Ausland zu verhindern. Diese Maßnahmen stoßen in Peking auf scharfe Kritik. Das chinesische Handelsministerium wirft der EU vor, mit dem Gesetz ernstzunehmende Hemmnisse für Investitionen zu schaffen und institutionelle Diskriminierung gegenüber chinesischen Unternehmen zu betreiben. In einem offiziellen Statement vom 24.

April teilte das Ministerium mit, dass es der EU bereits seine Bedenken und Empfehlungen zum IAA übermittelt habe. Sollte die EU die chinesischen Anliegen ignorieren und das Gesetz in der aktuellen Form verabschieden, droht Peking mit Gegenmaßnahmen. Die chinesische Regierung argumentiert, dass der IAA gegen bestehende Abkommen verstoße und chinesische Investoren unrechtmäßig benachteilige. Dies könnte nach Ansicht Pekings schwerwiegende Auswirkungen auf die Investitionsaussichten chinesischer Firmen in Europa haben.

Zudem kritisiert China, dass der Gesetzentwurf Anforderungen an lokale Wertschöpfung und die Übertragung von geistigem Eigentum enthält, die chinesische Unternehmen unnötig belasten. Das Handelsministerium fordert die EU auf, diese Punkte aus dem Entwurf zu streichen, um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Die Spannungen zwischen der EU und China in diesem Bereich sind nicht neu. Bereits in der Vergangenheit gab es Konflikte um Handelshemmnisse und Subventionen, die beide Seiten einander vorwerfen.

Die aktuelle Debatte um den IAA zeigt jedoch, dass die EU bereit ist, ihre Industriepolitik aggressiver zu gestalten, um die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu reduzieren und die eigene Technologieführerschaft in Schlüsselbereichen zu sichern. China sieht darin jedoch eine Bedrohung für seine eigenen Wirtschaftsinteressen und reagiert mit deutlichen Warnungen. Die weiteren Verhandlungen und mögliche Konsequenzen bleiben abzuwarten, doch die Diskussion unterstreicht die zunehmende Rivalität zwischen den beiden Wirtschaftsmächten





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