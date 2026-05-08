EU-Pläne für Ausschluss chinesischer Technologieanbieter könnten 367,8 Milliarden Euro kosten

Eine Studie der KPMG im Auftrag der Chinesischen Handelskammer bei der EU schätzt, dass die geplanten EU-Regeln zum Ausschluss chinesischer Technologieanbieter aus kritischen Bereichen die Mitgliedstaaten bis 2030 insgesamt 367,8 Milliarden Euro kosten könnten. Deutschland wäre mit 170,8 Milliarden Euro am stärksten betroffen. Die Europäische Kommission will mit der Reform des EU-Cybersicherheitsgesetzes die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern verringern, doch China droht mit Gegenmaßnahmen.

Die geplanten EU-Regeln zur Beschränkung chinesischer Technologie anbieter in kritischen Sektoren könnten die Mitgliedstaaten bis 2030 nach einer Studie der Beratungsgesellschaft KPMG im Auftrag der Chinesischen Handelskammer bei der EU (CCCEU) insgesamt 367,8 Milliarden Euro kosten.

Besonders stark betroffen wäre Deutschland mit geschätzten Kosten von 170,8 Milliarden Euro, wie Reuters berichtet. Die Europäische Kommission hatte im Januar eine Reform des EU-Cybersicherheitsgesetzes vorgeschlagen, die vorsieht, Bauteile und Geräte von als Hochrisikoanbieter eingestuften Unternehmen schrittweise auszutauschen. Betroffen wären 18 kritische Bereiche, darunter Energieversorgung, Verkehr, Gesundheitswesen, Banken, digitale Netze und Raumfahrt. Laut der Studie könnte dies auch den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei treffen.

Der größte Kostenblock entfällt auf den Austausch bestehender Hardware mit rund 146,2 Milliarden Euro. Weitere Belastungen entstehen durch Betriebsunterbrechungen, Personalmaßnahmen, Rechtsstreitigkeiten und die Umverteilung von Ressourcen. Die jährlichen Kosten sollen von 39,1 Milliarden Euro im Jahr 2026 auf einen Höchststand von 93 Milliarden Euro im Jahr 2028 steigen. Neben Deutschland wären auch Frankreich, Italien, Spanien, Polen und die Niederlande jeweils mit mehr als zehn Milliarden Euro belastet.

Besonders betroffen wären in Deutschland die Bereiche Energie und Telekommunikation. China hatte zuletzt gefordert, im Gesetzesentwurf keine Staaten pauschal als Cybersicherheitsrisiko und keine Anbieter als hochriskant einzustufen. Peking drohte zudem mit Gegenmaßnahmen, falls die EU keine wesentlichen Änderungen am Vorhaben vornehme. Die Studie warnt vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen für die EU-Wirtschaft, insbesondere für Unternehmen, die stark von chinesischer Technologie abhängen.

Kritiker der geplanten Regeln argumentieren, dass die Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der EU beeinträchtigen und zu höheren Kosten für Verbraucher führen könnten. Die Europäische Kommission betont jedoch, dass die Vorschriften notwendig seien, um die Cybersicherheit in der EU zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Technologieanbietern zu verringern. Die Debatte über die Reform des EU-Cybersicherheitsgesetzes wird in den kommenden Monaten weitergeführt, wobei die Mitgliedstaaten über die konkrete Ausgestaltung der Regeln entscheiden müssen.

Die chinesische Regierung hat bereits angekündigt, die Entwicklungen genau zu verfolgen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten





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