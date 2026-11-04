EU-Parlament stimmt für Flexibelisierung der Null-Emissions-Regel bis 2035

Das EU-Parlament bereitet eine Lockerung der Null-Emissions-Regel bis 2035 vor. Abgeordnete stimmen für weniger strenge Grenzwerte, um die Autoindustrie zu entlasten und den Klimaschutz flexibel zu gestalten.

Das Europäische Parlament hat den Weg für eine signifikante Änderung der bisherigen Null-Emissions-Regel ebnet. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte jüngst für einen Vorschlag, der die strikte Vorgabe lockert, ab dem Jahr 2035 nur noch vollständig emissionsfreie Fahrzeuge in der Europäischen Union zuzulassen. Diese Abstimmung bereitet die endgültige Entscheidung des gesamten Parlaments vor, die voraussichtlich für Mitte Dezember erwartet wird. Der politischen Dynamik war eine intensive Verständigung der Unterhändler mehrerer Fraktionen vorausgegangen, die nun die Grundlagen für eine modifizierte Klimapolitik legen.

Ausschuss fordert 87,5 Prozent CO2-Reduktion

Die Abgeordneten des Umweltausschusses haben konkrete Zahlen für die zukünftige Fahrzeuggeneration vorgelegt. Sie fordern, dass der CO2-Ausstoß von Neuwagen in der EU bis zum Jahr 2035 um 87,5 Prozent im Vergleich zum Ausgangsjahr 2021 zurückgehen muss. Dieser Zielwert repräsentiert eine deutliche Abweichung von der ursprünglichen Strategie. Grundsätzlich sollten die Emissionen theoretisch um 95 Prozent sinken, um das ambitionierte Klimaziel der Union zu erreichen. Die vorgeschlagene Toleranzgrenze von 7,5 Prozentpunkten soll Herstellern jedoch einen finanziellen Spielraum bieten.

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Stahl-Option entlastet Automobilhersteller

Der Kern des neuen Vorschlags liegt in der Verknüpfung von CO2-Bilanzen und Produktionsmethoden. Verbauen die Fahrzeughersteller klimafreundlich hergestellten Stahl in ihren Modellen, dürfen sie die CO2-Grenzwerte um weitere 7,5 Prozentpunkte nach unten ausscheren. Diese Ausnahme soll ohne die Gefahr von Strafzahlungen für die Produzenten möglich sein. In der Praxis bedeutet diese Konstellation, dass die Autoindustrie damit weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen könnte, solange die Lieferketten für Rohstoffe wie Stahl nachhaltig umgestellt werden. Dies stellt einen direkten Widerspruch zur bisherigen Vision einer vollständig elektrifizierten Flotte dar.

Konflikt zwischen Industrie und Klimazielen

Die politische Debatte spiegelt den Interessenskonflikt zwischen strengen Umweltschutzziele und wirtschaftlichen Realitäten wider. Hintergrund der ursprünglichen Regelung war das Ziel der EU, in den kommenden Jahren klimaneutral zu werden. Die Union strebt einen Zustand an, in dem nur noch so viel CO2 ausgestoßen wird, wie auch wieder gebunden werden kann. Die Autoindustrie argumentiert jedoch, dass die schlagartige Beendigung des Verbrennermotors technologisch und marktlich kaum umsetzbar sei. Durch die Einführung der Stahl-Klausel wird ein Mechanismus geschaffen, der fossile Antriebe unter Auflagen duldeter, während gleichzeitig der Druck zur Dekarbonisierung der Basisproduktion erhöht wird.

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Parlament und Rat müssen sich einigen

Die rechtliche Verbindlichkeit der geplanten Änderungen hängt nun von der Kooperation zwischen den EU-Institutionen ab. Parallel erarbeiten die 27 EU-Mitgliedstaaten derzeit ihre gemeinsame Position innerhalb des Rats der Europäischen Union. Ohne eine Einigung des Parlaments und des Rats kann keine Änderung in Kraft treten. Die Verhandlungen werden voraussichtlich hart ausfallen, da die nationalen Regierungen unterschiedliche Interessen bezüglich des Automobilstandorts Europa vertreten. Das Ergebnis der Abstimmung im Umweltausschuss ist somit nur der erste Schritt in einem komplexen legislative Prozess.

Auswirkungen auf den europäischen Markt

Die potenzielle Lockerung der Null-Emissions-Regel wird weitreichende Konsequenzen für den europäischen Automarkt haben. Hersteller, die zuvor stark in Elektroantriebe investiert haben, könnten nun ihre Strategie anpassen und weiterhin Modelle mit Verbrennungsmotoren auf den Markt bringen. Für Verbraucher bedeutet dies eventuell eine längere Verfügbarkeit von Fahrzeugen mit konventioneller Antriebstechnik. Gleichzeitig wird der Druck auf die Stahlindustrie steigen, nachhaltigere Produktionsverfahren zu implementieren, um von den CO2-Erleichterungen profitieren zu können. Die endgültige Ausgestaltung wird bestimmen, wie schnell die Mobilitätswende in der Praxis voranschreitet.