Das EU-Parlament stimmt mit klarer Mehrheit den neuen Abkommen mit der Schweiz zu. Die Verträge vereinfachen den Alltag für Grenzgänger und umfassen Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Das Europäische Parlament hat in Straßburg das umfassende Vertragspaket mit der Schweiz deutlich angenommen. Die Abstimmung im Plenum erfolgte ohne vorherige Debatte, was auf einen breiten Konsens innerhalb der Abgeordneten hindeutet. Die neuen Abkommen zielen darauf ab, den Alltag der Bürger in der Schweiz und in der Europäischen Union spürbar zu vereinfachen. Insbesondere die Situation von Grenzgänger innen und Grenzgänger n soll durch diese rechtlichen Maßnahmen erleichtert werden.

Abstimmungsergebnis und politische Haltung

Die Abstimmung im Europäischen Parlament fiel mit einer deutlichen Mehrheit aus. Mit 554 Ja-Stimmen gegen nur 22 Nein-Stimmen bei 79 Enthaltungen billigten die Abgeordneten das Paket. Parallel dazu stimmten sie mit derselben Mehrheit für einen begleitenden Bericht, der die Beziehungen zwischen den Partnern weiter vertieft. Dieser Bericht unter der Leitung des französischen Abgeordneten Christophe Grudler fasst die Positionen des Parlaments zusammen. Grudler betonte in seinem Votum, dass die EU Brücken baut und als verlässlicher Partner auftritt. Seine Botschaft an die Schweiz war eindeutig: Der Ball liege nun beim schweizerischen Partner.

Also read Regelmässige Demo im Juni: «Keine Lust, weiterzumachen» – Ist das das Aus für den feministischen Streik Basel?

Inhaltliche Schwerpunkte und wirtschaftliche Verflechtung

Das 36-seitige Dokument hebt die langjährige und enge Beziehung zwischen der Schweiz und der EU hervor. Diese Verbindung beruht laut Bericht auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen Interessen. Ein zentraler Aspekt ist die wirtschaftliche Verflechtung der beiden Partner. Die Europäische Union ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Umgekehrt ist die Schweiz der viertwichtigste Handelspartner der Europäischen Union. Das Parlament wertet das Paket als ausgewogen, da es als Ganzes ausgehandelt und geschlossen wurde. Ziel ist es, bestehende Abkommen zu aktualisieren und neue Verträge in spezifischen Bereichen zu schließen.

Fokusbereiche Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Die neuen Verträge konzentrieren sich auf die Sektoren Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Diese Bereiche wurden als prioritär eingestuft, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken. Der Bericht erörtert darüber hinaus weitere potenzielle Kooperationsfelder. Dazu gehört ein mögliches Abkommen zu Finanzdienstleistungen. Auch eine Teilnahme der Schweiz am EU-Katastrophenschutzmechanismus wird diskutiert. Die Schweiz hat ihr Interesse an dieser Teilnahme bereits bekundet. Die Europäische Union hat entsprechende Gesetzesanpassungen eingeleitet, die bis zum Jahr 2028 realisiert werden könnten.

Advertisement

Herausforderungen am Gotthard und Roaming-Gebühren

Neben den wirtschaftlichen Aspekten behandelt der Bericht auch konkrete infrastrukturelle Herausforderungen. Die vom Schweizer Parlament geforderte Strassenmaut am Gotthard findet Eingang in die Analyse. Gemeinsame Probleme wie die Strassenüberlastung in den Alpentälern erfordern koordinierte Antworten. Das Europäische Parlament fordert die Europäische Kommission auf, die Schweiz in die Regulierung "Roam like at Home" einzubinden. Diese Regelung hebt Roaming-Gebühren in der EU sowie in einigen Partnerstaaten ab. Für die Schweiz stellen die bestehenden Roaming-Kosten eine unverhältnismässige Belastung dar.

Auswirkungen auf Bürger, Grenzgänger und KMU

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zielen direkt auf die Linderung von Kosten und Bürokratie ab. Besonders Bürger, Grenzgänger und kleine sowie mittlere Unternehmen (KMU) sind von den aktuellen Roaming-Gebühren betroffen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen in Grenzregionen, die häufig über die Grenzen hinweg kommunizieren. Die Aufnahme dieser Forderungen in den Bericht unterstreicht die Dringlichkeit der Angelegenheit. Die Zusammenarbeit soll durch diese Schritte nicht nur politisch, sondern auch im Alltag der Menschen sichtbar werden. Die EU positioniert sich damit als Partner, der die praktischen Bedürfnisse seiner Nachbarn ernst nimmt.