EU-Parlament beschliesst härtere Zollregeln für Stahlimporte

Das EU-Parlament hat schärfere Regeln zum Schutz der EU-Stahlindustrie beschlossen, indem deutlich weniger Stahl zollfrei in die EU eingeführt werden darf und darüber hinausgehende Importe mit einem höheren Strafzoll belegt werden.

Die Kontingente für Stahl, die zollfrei in die EU importiert werden können, werden ab Juli dieses Jahres halbiert. Der Zoll auf Einfuhren von Stahl wird in der EU nahezu verdoppelt, auf 50 Prozent.

Diese drastischen Schutzmassnahmen für die Stahlproduzenten in der EU erhalten im EU-Parlament eine fast uneingeschränkte Zustimmung – von allen Parteien, aus allen Mitgliedstaaten. Es applaudieren die Wirtschaftsverbände und der europäische Gewerkschaftsbund. EU-Parlament beschliesst härtere Zollregeln für Stahlimport





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