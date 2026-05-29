EU lehnt Russland-Gesandten ab: Drohnenangriffe und Selenskyjs Hilferuf an Washington

Die EU wird vorerst keinen Sondergesandten für Friedensgespräche mit Russland ernennen. Derweil trifft eine Drohne ein Hochhaus in Rumänien, zwei Tote bei russischem Angriff in Sumy, und Selenskyj bittet die USA um mehr Flugabwehr.

Die Europäische Union hat vorerst die Ernennung eines Sondergesandten für mögliche Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland abgelehnt. Bei einem informellen Treffen der EU-Außenminister auf Zypern sprachen sich führende Mitgliedstaaten entschieden gegen entsprechende Vorschläge aus.

Als mögliche Kandidaten waren zuvor unter anderem die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der finnische Präsident Alexander Stubb sowie der frühere EZB-Chef Mario Draghi genannt worden. Russlands Präsident Wladimir Putin brachte zudem öffentlich den Namen des früheren deutschen Kanzlers Gerhard Schröder ins Spiel, der jedoch wegen seiner Nähe zum Kreml als nicht vermittelbar gilt.

Hintergrund der aktuellen Debatte ist, dass die Friedensinitiative von US-Präsident Donald Trump bislang keine greifbaren Ergebnisse gebracht hat und wegen des Iran-Konflikts in Washington nicht mehr prioritär erscheint. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt für ein stärkeres Engagement der EU geworben und vorgeschlagen, zu klären, wer Europa am Verhandlungstisch vertreten könnte. Kleinere EU-Staaten wie Österreich befürworten die Ernennung eines Sondergesandten oder eines Verhandlungsteams, da sie ihre Interessen sonst nicht ausreichend gewahrt sehen.

Erst Ende der vergangenen Woche hatte es eine Videoschalte ohne offizielle Beteiligung der EU-Institutionen gegeben, bei der Selenskyj mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer über die Wiederbelebung der Friedensdiplomatie beriet. Unterdessen hat eine Drohne in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen.

Der Einschlag verursachte einen Brand im zehnten Stock des Gebäudes, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt, wie das Innenministerium des EU- und Nato-Staats auf Facebook mitteilte. Zunächst seien keine weiteren Drohnen gesichtet worden, ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam sei auf dem Weg zum Einsatzort. Das Ministerium machte keine Angaben zum vermuteten Ursprung der Drohne.

Russland greift das Nachbarland Ukraine wiederholt mit zahlreichen Drohnen an, wobei es auch vereinzelte Fälle gab, bei denen Drohnen den Luftraum von Nato-Staaten verletzten. Ebenso kam es zu Luftraumverletzungen durch ukrainische Drohnen oder Geschosse. Russland attackiert auch immer wieder den ukrainischen Donauhafen Reni in der Nähe von Galati. In Rumänien wurden im Grenzgebiet bereits mehrfach russische Drohnentrümmer geborgen.

Erst vor einem Monat war eine russische Drohne über Galati abgestürzt und traf nach Behördenangaben das Nebengebäude eines Wohnhauses, ohne Verletzte zu verursachen. Im nordukrainischen Gebiet Sumy sind zwei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. Ein Mann und eine Frau waren am Morgen auf einem Feldweg in der Gemeinde Welyka Pyssariwka nahe der Grenze zu Russland unterwegs, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zudem Medienberichten zufolge wegen mangelnder Flugabwehr per Brief mit einem Hilfsgesuch an Washington gewandt. In dem Schreiben, das unter anderem von The Kyiv Independent zitiert wird, heißt es, die Ukraine verlasse sich bei der Raketenabwehr auf ihre Freunde auf der ganzen Welt, sei jedoch beim Schutz gegen ballistische Raketen fast vollständig von den USA abhängig.

Selenskyj beklagt demnach auch, dass Waffenlieferungen über das PURL-Programm, das den Kauf von US-Waffen für die Ukraine durch Nato-Verbündete vorsieht, nicht mehr der Bedrohungslage entsprechen. Ein Berater Selenskyjs bestätigte, dass das Schreiben an US-Präsident Donald Trump und den US-Kongress übermittelt wurde. Erst am Wochenende hatte Russland die Ukraine, insbesondere die Hauptstadt Kyjiw, mit einem der schwersten Angriffe überzogen und dabei die neue Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt, die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtet ist.

Dieser Angriff galt als Vergeltung für einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Wohnheim in Starobilsk im von Russland besetzten Gebiet Luhansk





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