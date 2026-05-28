EU-Kommission verhängt Strafe von 200 Millionen Euro gegen Temu

Die EU-Kommission hat gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu eine Strafe von 200 Millionen Euro verhängt. Die Behörde kritisiert, dass Temu die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ausreichend bewertet hat.

Die EU-Kommission hat gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu eine Strafe von 200 Millionen Euro verhängt. Die Behörde kritisiert, dass Temu die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ausreichend bewertet hat.

Dies sei ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA). Verbraucher in der EU stiessen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Temu auf illegale Artikel. Die EU-Kommission hat mehrere Testkäufe im vergangenen Jahr durchgeführt, bei denen viele Produkte durchgefallen seien. Ein sehr hoher Prozentsatz der ausgewählten Ladegeräte habe dabei grundlegende Sicherheitstests nicht bestanden.

Ein hoher Prozentsatz der getesteten Babyspielzeuge habe die Chemikalien-Grenzwerte überschritten oder es habe Erstickungsgefahr wegen abnehmbarer Teile bestanden. Temu ist ein Online-Marktplatz, auf dem zahlreiche Unternehmen verschiedene Waren verkaufen. Das chinesische Unternehmen ist seit Frühjahr 2023 in Deutschland aktiv und sorgt immer wieder mit Minipreisen und hohen Rabatten für Aufsehen. Produkte werden häufig direkt vom Hersteller zum Kunden geliefert.

Der Anbieter ist umstritten. Politiker, Handelsvertreter und Verbraucherschützer monieren unter anderem Produktqualität, mangelnde Kontrollen und unfaire Wettbewerbsbedingungen. Die EU-Kommission bemängelte nun, dass Temus Risikobewertung anders als gesetzlich gefordert auf allgemeinen Informationen über Risiken im gesamten E-Commerce-Sektor beruhe anstatt auf konkreten Belegen zum eigenen Dienst, einschließlich öffentlicher Berichte und Tests. Sie habe zudem nicht angemessen bewertet, inwieweit Temus Gestaltung das Risiko, illegale Produkte zu verbreiten, verstärken könnte.

Als Beispiele nannte die EU-Kommission Produktwerbung durch Influencer sowie Empfehlungssysteme. Temu muss nun die Strafe zahlen und die Probleme beheben - sonst könnte die Behörde zusätzlich tägliche Strafzahlungen verhängen. Unabhängig davon untersuchen die Experten der EU-Kommission derzeit auch, ob Temu unter anderem durch eine Einschränkung des Zugangs von Forschern zu Daten gegen EU-Recht verstossen könnte und mehr gegen den Verkauf illegaler Produkte tun müsste, wie die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen, sagte.

Auch die chinesischen Mitbewerber Aliexpress und Shein stehen im Fokus. Das Gesetz über digitale Dienste (DSA) gilt seit Februar 2024 und soll das scharfe Schwert gegen als gefährlich angesehene Praktiken von Tech-Riesen sein. Große Online-Plattformen müssen sich wegen des DSA an deutlich strengere Vorschriften halten: Beschwerden von Nutzern sollen besser aufgegriffen, illegale Inhalte schneller entfernt und Kinder besser geschützt werden. Ansonsten müssen die Online-Plattformen mit empfindlichen Strafen rechnen: bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes sind möglich.

Die Strafe gegen Temu ist laut EU-Kommission angesichts eines weltweiten Jahresumsatzes von 53 Milliarden Euro im Jahr 2025 weit von diesem Prozentsatz entfernt. Kritiker halten der Behörde vor, diese Sanktionsmittel zu wenig zu nutzen. Die Strafe gegen Temu ist erst die zweite auf Grundlage des DSA. Im Dezember hatte die EU-Kommission Elon Musks Online-Plattform X sanktioniert.

Sie musste wegen Transparenzmängeln 120 Millionen Euro zahlen. Dabei ging es unter anderem um eine irreführende Authentifizierung von Nutzerkonten durch den weissen Verifizierungshaken auf blauem Grund. Bei der Entscheidung zu Temu berücksichtigten die Experten der EU-Kommission unter anderem auch Daten von Zollbehörden. Diese zeigten hohe Raten an Verstössen bei den auf Temu verkauften Produkten in den untersuchten Kategorien.

Europas Zoll ist mit einer wachsenden Paketflut aus dem Ausland konfrontiert, insbesondere aus China. 2024 kamen laut EU-Kommission täglich rund zwölf Millionen Pakete in der EU an, deutlich mehr als in den beiden Vorjahren. Um unerwünschten Billigimporten etwas entgegenzusetzen, wird in der EU ab Juli für jedes Paket mit einem Warenwert bis 150 Euro eine Abgabe in Höhe von drei Euro fällig.

Dies soll vorübergehend gelten, bis voraussichtlich 2028 eine neue Plattform an den Start geht und dann alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sind. Ab 1. November soll zudem eine neue Bearbeitungsgebühr für jedes im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkt gelten





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Kommission Temu Strafe Digital Services Act DSA Online-Plattformen Illegale Produkte Verbraucher Risiken Schäden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patrik Birrer weiterhin Vorsitzender der IBK-Kommission KulturVaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. Mai 2026, entschieden, dass der Leiter des Amts für Kultur Patrik Birrer den Vorsitz der Kommission Kultur...

Read more »

Kommission entwirft Gesetz über formelle LebenspartnerschaftenPaare, die nicht heiraten, aber ihre Beziehung dennoch formell regeln wollen, sollen in Zukunft eine formelle Lebenspartnerschaft eingehen können. Zu diesem an Frankreich angelehnten Pacte civil de solidarité oder kurz Pacs läuft nun eine Vernehmlassung.

Read more »

EU-Kommission büsst Temu mit 200 Millionen EuroDie EU-Kommission belegt den chinesischen Online-Marktplatz Temu mit einer Millionenstrafe, da er illegale und unsichere Produkte unzureichend bewertet hat.

Read more »

EU verhängt Millionenstrafe gegen chinesischen Onlinehändler Temu200 Millionen Euro Busse muss das chinesische Unternehmen zahlen. Das Unternehmen habe Verbraucher Risiken ausgesetzt.

Read more »