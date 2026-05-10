Die Europäische Kommission hat Maßnahmen ergriffen, um Airlines zu unterstützen, die aufgrund der Nahost-Krise und möglicher Treibstoffengpässe vorübergehendslotsunusedieinlondonernicht anwenden müssen sogar, wenn dies ihre zutreffendeventuelle SlotsinheritenceHaltung optimieren könnte. Hintergrund ist die sogenannte 80-20-Regel der europäischen Slot-Verordnung, wonach Airlines ihre zugeteilten Slots normalerweise zu mindestens 80 Prozent nutzen sollten, um diese langfristig zu behalten. Die Kommission zieht nun Empfehlungen der europäischen Flughafenkoordinatoren EUACA in Betracht, wonach auch Treibstoffengpässe infolge des Konflikts im Nahen Osten als legitimer Grund für die Nichtnutzung von Slots betrachtet werden können. Dies gilt insbesondere dann, wenn Airlines an bestimmten Flughäfen nicht ausreichende Mengen an Kerosin erhalten und deshalb Flüge aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden können. Währenddessen betont die EU-Kommission, dass hohe Kerosinpreise allein kein ausreichender Grund für eine Slot-Ausnahme darstellen, sondern dass tatsächliche Versorgungsengpässe als Ausnahme gelten, nicht steigende Preise.

Die Europäische Kommission stellt vorübergehend erforderliche Lockerungen bei der Nutzung von Start- und Landerechten für die Nahost-Krise und mögliche Kerosin engpässe sicher. Dies ist auf die 80-20-Regel der europäischen Slot-Verordnung gestützt, wonach Airlines ihre zugeteilten Slots normalerweise zu mindestens 80 Prozent nutzen sollten, um sie künftig beizubehalten.

Ausnahmen sind bei außergewöhnlichen Umständen möglich, z. B. bei Flughafenschließungen oder schweren Betriebsstörungen. Nun unterstützt die Kommission Empfehlungen der europäischen Flughafenkoordinatoren EUACA, wonach auch Treibstoffengpässe infolge des Konflikts im Nahen Osten als legitimer Grund für die Nichtnutzung von Slots anerkannt werden können. Dies gilt insbesondere dann, wenn Airlines an bestimmten Flughäfen nicht ausreichend Kerosin erhalten und deshalb Flüge aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden können.

Dabei können sogenannte Justified Non-Use of Slots sowohl für Abflug- als auch Zielflughäfen gelten. Als Nachweis können unter anderem Notam-Mitteilungen oder Informationen von Treibstofflieferanten im Spiel stehen. Gleichzeitig betont die EU-Kommission, dass allein hohe Kerosinpreise kein ausreichender Grund für eine Slot-Ausnahme sind. Auch bei den Regeln des europäischen Refuel-EU-Programms gelten nur tatsächliche Versorgungsengpässe als Ausnahme, nicht steigende Preise.

Sollte sich die Lage weiter verschlimmern, schließt die Kommission die Annahme weiterer temporärer Anpassungen der Slot-Regeln nicht aus





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