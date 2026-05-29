EU‑Kommission gibt nach Regierungswechsel Milliarden für Ungarn frei

Nach dem Amtsantritt von Premierminister Péter Magyar signalisiert Brüssel die Freigabe von bis zu 16,4 Milliarden Euro, sofern Reformen und Investitionen bis Ende August umgesetzt werden.

Die Europäische Kommission hat angekündigt, die seit langem blockierten EU‑Mittel für Ungarn nach dem Regierungswechsel wieder freizugeben. Unter der Vorgängerregierung von Viktor Orbán waren rund 17 Milliarden Euro an Fördergeldern aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und EU‑Standards eingefroren.

Nach dem Amtsantritt des neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar im Mai 2024 hat Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Kommission, einen historischen Durchbruch signalisiert und die mögliche Auszahlung von bis zu 16,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Freigabe soll jedoch an die konsequente Umsetzung von Reformen und Investitionsvorhaben geknüpft sein, die bis zum 31. August vorgelegt und von allen EU‑Staaten bestätigt werden müssen. Ohne die fristgerechte Einreichung und Genehmigung droht Ungarn, die Mittel zu verlieren.

Der Kern des neuen Finanzpakets umfasst zehn Milliarden Euro aus dem Corona‑Aufbaufonds, die gezielt in Projekte für Energieinfrastruktur, bezahlbaren Wohnungsbau und die Wiederbelebung öffentlicher Dienstleistungen fließen sollen. Zusätzlich sollen 6,4 Milliarden Euro aus dem EU‑Strukturfonds für strukturschwache Regionen und zur Stärkung der akademischen Freiheit bereitgestellt werden. Ein weiteres wichtiges Element ist die Wiederaufnahme ungarischer Studierender im Erasmus‑Austauschprogramm, was als Zeichen einer verbesserten Zusammenarbeit im Bildungsbereich gewertet wird.

Magyar betonte in seiner Rede vor der Kommission, dass diese Gelder entscheidend seien, um die Wirtschaft zu stabilisieren, kleine und mittlere Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten und das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Parallel dazu wartet Ungarn weiterhin auf die Bewilligung eines Verteidigungskredits von rund 16 Milliarden Euro aus dem SAFE‑Programm, das EU‑Anleihen zur Beschaffung von Rüstungsgütern bereitstellt.

Während etwa zwanzig andere Mitgliedstaaten, darunter Polen, Frankreich und Italien, bereits ihre Anträge erhalten haben, bleibt die Entscheidung für Ungarn offen, solange die geforderten Rechtsstaatlichkeitsreformen nicht vollständig umgesetzt sind. Die Kommission hat jedoch deutlich gemacht, dass die schnelle und entschlossene Vorgehensweise der neuen Regierung ein starkes Signal für einen Neuanfang setze.

Sollte Ungarn die geforderten Maßnahmen fristgerecht einreichen, könnte das Land nicht nur die eingefrorenen Mittel zurückerhalten, sondern auch seine Position innerhalb der EU stärken und langfristig von einer stabileren finanziellen Basis profitieren





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU‑Finanzierung Ungarn Rechtsstaatlichkeit Péter Magyar EU‑Strukturfonds

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU-Kommission verhängt Strafe von 200 Millionen Euro gegen TemuDie EU-Kommission hat gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu eine Strafe von 200 Millionen Euro verhängt. Die Behörde kritisiert, dass Temu die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ausreichend bewertet hat.

Read more »

EU gibt eingefrorene Milliarden für Ungarn frei - von der Leyen lobt ReformfortschritteDie EU-Kommission hat die Freigabe von über 16 Milliarden Euro an zuvor eingefrorenen Geldern für Ungarn angekündigt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründete den Schritt mit erzielten Fortschritten bei Reformen. Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar sprach von einem historischen Tag.

Read more »

EU-Kommission will eingefrorene Milliarden für Ungarn freigebenDie EU-Kommission plant, bis zu 16,4 Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Mitteln für Ungarn freizugeben, nachdem der neue Premierminister Péter Magyar Reformen zur Korruptionsbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit angekündigt hat. Das Geld stammt unter anderem aus dem Corona-Aufbaufonds. Voraussetzung ist die Umsetzung konkreter Projekte bis August.

Read more »

EU-Kommission will Milliarden für Ungarn freigebenWeil Ungarn aus Sicht der EU-Kommission stark gegen Grundrechte verstiess, wurden Milliarden eingefroren. Brüssel hofft auf Wandel unter Magyar und stellt eine Freigabe von Milliarden in Aussicht.

Read more »