Die Europäische Kommission hat das Medikament Rasonque zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zugelassen. Die Zulassung für die Schweiz steht noch aus.

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch die Zulassung des neuen Medikaments Daraxonrasib unter dem Handelsnamen Rasonque für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs erteilt. Dieses Präparat richtet sich an erwachsene Patienten, die zuvor bereits mindestens eine Behandlungstherapie erhalten haben. Die Entscheidung markiert einen bedeutenden Schritt in der Onkologie, da das Mittel darauf ausgelegt ist, die Überlebenszeit dieser Patientengruppe signifikant zu verlängern, obwohl es keine Heilung verspricht.

Zulassungsverfahren und empfohlene Anwendung

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte die Zulassungsempfehlung bereits im Oktober ausgesprochen, bevor die EU-Kommission in Brüssel die endgültige Genehmigung erteilte. Rasonque kann nun in der gesamten Europäischen Union verschrieben werden. Das Arzneimittel zielt auf eine spezifische Mutation in den Zellen ab, die bei etwa 90 Prozent aller Fälle von Bauchspeicheldrüsenkrebs verändert ist. Diese genetische Veränderung sorgt dafür, dass die Krebszellen sich unkontrolliert vermehren können, was den Tumorwachstum antreibt.

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Klinische Daten zu überlegener Überlebenszeit

In einer klinischen Studie mit 500 Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde untersucht, wie sich das Mittel im Vergleich zu einer Standard-Chemotherapie auf die Überlebenszeit auswirkt. Die Ergebnisse zeigten klare Vorteile für die Gruppe, die Rasonque erhielt: Diese Patienten lebten im Mittel noch 12,4 Monate nach Beginn der Behandlung. Im Vergleich dazu überlebten die Patienten, die lediglich mit Chemotherapie behandelt wurden, durchschnittlich 6,7 Monate. Dieser Unterschied in der Überlebensdauer unterstreicht die Wirksamkeit des neuen Wirkstoffs bei der Verzögerung des Krankheitsfortschritts.

Aktueller Status in der Schweizer Arzneimittelbehörde

In der Schweiz ist das Medikament Rasonque gegenwärtig noch nicht zugelassen. Ein entsprechendes Zulassungsgesuch wurde jedoch bereits bei der Schweizerischen Arzneimittelbehörde eingereicht. Wie aus einer Publikation der Behörde vom August hervorgeht, läuft das Verfahren zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels. Patienten in der Schweiz müssen daher aktuell auf die Entscheidung der nationalen Aufsichtsbehörden warten, bevor das Medikament verfügbar sein wird.

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Hintergrund und Prognose bei Bauchspeicheldrüsenkrebs

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten, da er oft erst sehr spät diagnostiziert wird. Die Erkrankung verursacht lange Zeit keine oder nur unspezifische Beschwerden wie Gewichtsverlust oder Schmerzen im Oberbauch oder Rücken. Der Tumor wird deshalb häufig erst entdeckt, wenn er bereits metastasiert hat. Nach Daten der Krebsregister des Robert Koch-Instituts (RKI) lebt nur etwa jeder zehnte Patient fünf Jahre nach der Diagnose. Die Erkrankung tritt meist im Alter von über 70 Jahren auf.

Die Zulassung von Rasonque stellt somit eine wichtige Erweiterung des therapeutischen Armsenars dar, insbesondere für Patienten, bei denen frühere Behandlungen versagt haben. Trotz des verbesserten Medianwertes der Überlebenszeit bleibt die Prognose für die meisten Erkrankten in kurzer Zeit nach der Diagnosestellung leider weiterhin ungünstig. Die medizinische Gemeinschaft beobachtet nun, wie sich die Anwendung des Medikaments im klinischen Alltag etabliert und ob zusätzliche Langzeitdaten verfügbar werden.