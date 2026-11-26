Friedrich Merz und sieben EU-Staaten setzen sich für einen um Milliarden reduzierten Haushalt ein. Verhandlungen mit Frankreich und anderen Staaten zeigen keine sofortige Einigung.

Der von Ratspräsident António Costa einberufene EU-Gipfel hat die bestehenden Differenzen über den langfristigen Haushalt der Europäischen Union verdeutlicht, ohne einen unmittelbaren Durchbruch zu erzielen. António Costa legte einen Vorschlag in Höhe von 1.78 Billionen Euro vor, was auf massiven Widerstand einer Koalition aus sieben Mitgliedsstaaten stieß, die einen deutlich niedrigeren Finanzrahmen fordern. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat sich aktiv an der Spitze dieser Gruppe positioniert und verlangt eine Reduzierung des Budgets um mehrere hundert Milliarden Euro. Alle Beteiligten gingen von Beginn an davon aus, dass eine vollständige Einigung erst beim folgenden Treffen im Dezember erfolgen wird.

Strategie der Sieben gegen das EU-Budget

Friedrich Merz hat sich mit Kollegen aus den Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien zusammengeschlossen, um seine Forderungen durchzusetzen. Diese Allianz nennt sich selbst "Die vernünftigen Sieben" und stellt sich einer großen Gruppe von Ländern gegenüber, die weitere Kürzungen kategorisch ablehnen. Die "Sieben" argumentieren mit fiskalischer Disziplin, während ihre Gegner hohe Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele derjenigen Staaten, die den Status quo bevorzugen, sind Nettoempfänger aus dem EU-Budget, was die geopolitische und finanzielle Spannung im Rat weiter erhöht.

Also read Montenegro und Albanien: EU-Beitritt als reale Chance für Westbalkan-Staaten

Diplomatische Fronten und nationale Interessen

Neben der klassischen Aufteilung in Nettozahler und -empfänger zeigen sich komplexe Interessenlagen innerhalb der Europäischen Union. Länder wie Frankreich und Italien, die ebenfalls Nettozahler sind, lehnen die Kürzungspläne ab, da sie Einbussen für ihre eigenen Landwirte und Regionen vermeiden wollen. Emmanuel Macron hat bereits klar signalisiert, dass Frankreich ein konkretes Ergebnis bis zum Jahresende erwartet. Die Positionen stehen sich diametral gegenüber: Während die Gruppe um Friedrich Merz die Haushaltsgröße fundamental hinterfragt, kämpfen andere Regierungen darum, die finanziellen Zuwendungen für ihre Binnenmärkte nicht zu gefährden.

Advertisement

Gespannte Atmosphäre bis zum Dezember-Gipfel

Die Verhandlungen werden nach dem Spitzentreffen in dieser Woche auf der Arbeitsebene fortgesetzt, um bis zum Dezember-Gipfel kurz vor Weihnachten eine Einigung zu erzielen. Sowohl Emmanuel Macron als auch Friedrich Merz betonten die Notwendigkeit einer zeitnahen Lösung, um eine rechtzeitige Umsetzung des neuen mehrjährigen Finanzrahmens zu ermöglichen. Diese zeitliche Enge wird jedoch durch politische Termine in den Mitgliedsstaaten weiter verschärft. Emmanuel Macron hat angedroht, dass die Verhandlungen nach den französischen Präsidentschaftswahlen im April erst wieder aufgenommen werden dürfen, sollte dieser Gipfel ohne Ergebnis bleiben. Dies stellt einen hohen diplomatischen Druck auf die Verhandlungsführer dar.

Widerstand gegen externen Zeitdruck

Trotz der Androhung Frankreichs, den Prozess zu stoppen, zeigt sich der niederländische Regierungschef Rob Jetten unerbittlich und lässt sich nicht hetzen. Rob Jetten erklärte deutlich, dass er sich nicht durch Fristen oder bevorstehende Wahlen in anderen Ländern unter Druck setzen lässt. Er wies darauf hin, dass es immer irgendein europäisches Land gibt, in dem gerade gewählt wird, während die EU über einen Haushalt für sieben Jahre entscheiden muss. Diese Perspektive relativiert den Druck, der von kurzfristigen nationalen Terminen ausgeht, und legt den Fokus auf die langfristige Stabilität des europäischen Haushaltsframeworks.