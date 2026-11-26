Der Brüsseler Sondergipfel zum EU-Haushalt wird abgebrochen. Bundeskanzler Merz und die Gruppe der Vernünftigen Sieben streiten mit Empfängerstaaten über die Höhe von 1,78 Billionen Euro.

Der Brüsseler Sondergipfel zur Ausgestaltung des nächsten langfristigen Gemeinschaftshaushalts der Europäischen Union wurde am Freitagvormittag vorzeitig beendet. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf verständigt, das Treffen nicht fortzusetzen, da ihre Vorstellungen über die künftige Finanzplanung noch weit auseinanderliegen.

Die Gespräche betrafen den Finanzplan für die Laufzeit von 2028 bis Ende 2034 und waren ursprünglich für zwei Tage angesetzt worden.

Mehrheiten und Sparvorhaben im Konflikt

Also read Zürich: Fast sieben Meter langer Grittibänz im Kunsthaus

Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte vor der Beendigung des Gipfels, dass die Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten zu groß seien, um im gewohnten Zeitrahmen eine Lösung zu finden. Der Gipfel war von EU-Ratspräsident António Costa für zwei Tage angesetzt worden. Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf eingestellt, dass er bis Freitagabend gehen kann. Merz hatte sogar schon mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgesprochen, dass er deswegen wahrscheinlich nicht an der Abstimmung über den Bundeshaushalt im Bundestag teilnehmen könne. Jetzt kann er doch noch dabei sein.

Positionen der Vernünftigen Sieben und Empfängerstaaten

Kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels hatte sich Merz mit Kolleginnen und Kollegen aus den Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien getroffen. Die Gruppe nennt sich seit dem jüngsten Dazustoßen Belgiens Die vernünftigen Sieben. Damit will sie deutlich machen, dass ein zu großer EU-Haushalt aus ihrer Sicht unvernünftig wäre. Merz pocht gemeinsam mit dieser Gruppe weiter auf einen harten Sparkurs. Trotz der jüngst von EU-Ratspräsident António Costa vorgeschlagenen Kürzung sei der Gesamtumfang von 1,78 Billionen Euro zu hoch, monierte der Kanzler zum Auftakt des Gipfels. Europa braucht solide Finanzen. Ihm gegenüber steht eine große Gruppe von Ländern, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

Kritik aus Frankreich und Italien

Advertisement

Kritik an den Sparplänen kommt zudem von Ländern wie Frankreich und Italien, die auch Nettozahler sind, aber Einbußen für ihre Landwirte und Regionen vermeiden wollen. Die Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, machte klar, dass sie nicht bereit sei, ihre Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in das mehr eingezahlt wird, um weniger zu bekommen. Man sei noch Lichtjahre von einer Einigung entfernt. Mehrere Staats- und Regierungschefs hatten deutlich gemacht, dass sie von ihren Positionen nicht abrücken wollen. EU-Ratspräsident António Costa hatte im sogenannten Beichtstuhlverfahren versucht, die Differenzen zwischen den sehr unterschiedlichen Lagern zu verkleinern. Doch trotz der vertraulichen Gespräche mit einzelnen Interessengruppen zur Auslotung der Kompromissbereitschaft gibt es zunächst keine erkennbare Bewegung in der festgefahrenen Pattsituation.

Weiterer Verhandlungsverlauf bis Dezember

Erwartet wird, dass die Verhandlungen nach dem Spitzentreffen in dieser Woche auf Arbeitsebene bis zum Dezember-Gipfel kurz vor Weihnachten fortgesetzt werden. Bei diesem soll dann eigentlich eine Einigung erzielt werden, um eine rechtzeitige Umsetzung zu ermöglichen. Die Fortsetzung der Gespräche auf technischer Ebene ist notwendig, da die politischen Blockaden auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs aktuell unüberbrückbar erscheinen. Die Arbeitsebene soll nun versuchen, konkrete Kompromisse für die strittigen Posten auszuloten.

Politisches Risiko durch französische Wahlen

Für den Fall, dass auch der Dezember-Gipfel scheitert, hatte Frankreich angedroht, dass die Verhandlungen erst nach der für April angesetzten französischen Präsidentenwahl weitergehen würden. Die Wahl könnte nach derzeitigen Umfragen die EU-kritische Nationalistin Marine Le Pen gewinnen, was eine Einigung wohl nochmals erschweren würde. Ein Scheitern der Verhandlungen würde die Unsicherheit über die finanzielle Planung der EU für die kommenden Jahre erheblich verlängern und politische Spannungen innerhalb des blocks verstärken. Die Zeit läuft den Verhandlungsführern damit zunehmend davon.