Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich mit sechs weiteren EU-Staaten zusammengetan, um das vorgeschlagene 1.78-Billionen-Euro-Budget massiv zu kürzen. Die Verhandlungen gehen weiter.

Beim zweitägigen Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel hat sich die Kluft über den nächsten langfristigen Haushaltsplan der Europäischen Union nicht geschlossen. Ratspräsident António Costa hatte ein Budget in Höhe von 1,78 Billionen Euro vorgestellt, auf das sich jedoch keine Einigung erzielen ließ. Vor dem Treffen waren von den Verantwortlichen ohnehin keine Durchbrüche erwartet worden, da alle Beteiligten von Anfang an damit rechneten, dass die entscheidenden Verhandlungen erst bei einem weiteren Treffen im Dezember stattfinden würden.

Sieben Staaten fordern drastische Haushaltskürzungen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs aus den Niederlanden, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien eine klare Linie bezogen. Diese sechs Nationen bilden gemeinsam mit Deutschland die Fraktion, die selbst unter der Bezeichnung "Die vernünftigen Sieben" firmiert. Die Kernforderung dieser Allianz ist eine deutliche Reduzierung der Gesamtausgaben um mehrere hundert Milliarden Euro. Merz sieht seine Position durch die Solidarität der anderen Nettozahlerstaaten gestärkt, die bereit sind, gemeinsam Druck auf Brüssel auszuüben, um die finanziellen Belastungen zu begrenzen.

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Gegner sehen strukturelle Ausgaben als unverzichtbar

Der Gruppe der sieben Kürzungswilligen steht eine signifikant größere Anzahl von Mitgliedstaaten gegenüber, die sich gegen weitere Einsparungen stellen. Viele dieser Länder, insbesondere in den südlichen und osteuropäischen Regionen der Union, sind Nettoempfänger der EU-Mittel. Sie verteidigen die hohen Ausgaben für strukturschwache Regionen und die gemeinsame Agrarpolitik als essentielle Instrumente für den wirtschaftlichen Zusammenhalt. Zu den kritischsten Gegnern der Kürzungspläne gehören nicht nur die Empfängernationen, sondern auch Länder wie Frankreich und Italien, die ebenfalls Nettozahler sind, jedoch keine Einbußen für ihre eigenen Landwirte und Regionen hinnehmen wollen.

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Macrons Fristsetzung und die deutsche Strategie

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die diplomatischen Spannungen weiter verschärft, indem er ein klares Ergebnis bis zum Jahresende forderte. Er warnte implizit, dass bei einem Scheitern des Gipfels die Verhandlungen erst nach den französischen Präsidentschaftswahlen im April fortgesetzt werden dürfen. Diese Androhung einer Verschiebung der timelines steht im scharfen Gegensatz zur Position des niederländischen Regierungschefs Rob Jetten. Jetten betonte entschieden, dass er sich nicht durch Fristen oder bevorstehende Wahlen in anderen Mitgliedsstaaten unter Druck setzen lassen werde. Er verwies darauf, dass es immer irgendein europäisches Land gibt, in dem gerade gewählt wird, während die Union über einen Haushalt für sieben Jahre entscheiden müsse.

Weitere Schritte bis zum Dezember-Gipfel

Trotz der offenen Fronten sollen die Verhandlungen in dieser Woche auf Arbeitsebene fortgesetzt werden. Das Ziel bleibt es, bis zum Gipfel kurz vor Weihnachten eine Einigung zu erzielen, um eine rechtzeitige Umsetzung des Haushaltsplans zu gewährleisten. Sowohl Merz als auch Macron haben betont, dass ein Ergebnis im Dezember zwingend erforderlich ist. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Interessen der Nettozahler und Empfänger auszugleichen, bevor die politische Landschaft durch die Wahlen in Frankreich erneut verändert wird.