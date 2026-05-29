EU gibt eingefrorene Milliarden für Ungarn frei - von der Leyen lobt Reformfortschritte

Die EU-Kommission hat die Freigabe von über 16 Milliarden Euro an zuvor eingefrorenen Geldern für Ungarn angekündigt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründete den Schritt mit erzielten Fortschritten bei Reformen. Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar sprach von einem historischen Tag.

Die Europäische Union gibt mehr als 16 Milliarden Euro an zuvor eingefrorenen Finanzmittel n für Ungarn frei. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar in Brüssel an.

Die Entscheidung folgt rund drei Wochen nach dem Amtsantritt der neuen ungarischen Regierung. Von der Leyen begründete den Schritt mit den in kurzer Zeit erzielten grossen Fortschritten bei wichtigen Reformen. Die EU und Ungarn hätten sich auf einen Rahmen verständigt, der sicherstellen solle, dass bestehende Probleme im Bereich Korruption und Rechtsstaatlichkeit angegangen würden. Weitere Schritte seien zwar erforderlich, aber wir seien auf dem richtigen Weg, sagte die Kommissionspräsidentin.

Magyar bezeichnete die Freigabe der Mittel als historischen Tag für Ungarn. Seine Regierung habe um jeden Europa-Cent gekämpft. Die Verhandlungen über die Gelder hatten unmittelbar nach der Parlamentswahl im April begonnen. Brüssel hatte in den vergangenen Jahren EU-Mittel in Höhe von rund 18 Milliarden Euro zurückgehalten.

Als Gründe nannte die Europäische Kommission Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsrisiken sowie Einschränkungen von Rechten sexueller Minderheiten. Die Freigabe der Mittel ist ein wichtiger Schritt für die ungarische Wirtschaft, die unter der jahrelangen Blockade gelitten hat. Analysten erwarten, dass die Gelder Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Gesundheitswesen ermöglichen werden.

Allerdings bleibt die EU-Kommission wachsam und wird die Umsetzung der Reformen weiterhin überwachen. Von der Leyen betonte, dass die Zahlungen in Tranchen erfolgen und an konkrete Meilensteine gebunden seien. Die neue ungarische Regierung unter Péter Magyar hat sich verpflichtet, die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken, Korruptionsbekämpfungsmechanismen zu verbessern und die Rechte von LGBTQ+-Personen zu schützen. Diese Zusagen waren Voraussetzung für die Freigabe der Gelder.

Kritiker warnen jedoch, dass die Fortschritte noch nicht ausreichen und dass die EU zu früh nachgegeben habe. Insbesondere die Grünen im Europaparlament äußerten Bedenken. Die Entscheidung fällt in eine Zeit wachsender Spannungen zwischen der EU und einigen Mitgliedsstaaten in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit. Ungarn unter der vorherigen Regierung stand wiederholt im Mittelpunkt von Verfahren wegen Verstößen gegen EU-Grundwerte.

Die neue Regierung signalisiert einen Kurswechsel, was von der Leyen als positives Signal wertet. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die angekündigten Reformen tatsächlich umgesetzt werden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Ungarn seinen Verpflichtungen nachkommt und ob die EU bereit ist, bei Verstößen erneut Sanktionen zu verhängen. Die Freigabe der Gelder ist ein Vertrauensvorschuss, der jedoch schnell verspielt werden könnte





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