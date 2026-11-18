Das ECDC warnt vor steigenden Infektionen mit resistenten Keimen wie E. coli und Klebsiella pneumoniae. Ziel ist bis 2030 ein signifikanter Rückgang des Antibiotika-Verbrauchs in Europa.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten warnen vor einer eskalierenden Bedrohung durch antibiotikaresistente Bakterien in Europa. Anlässlich des Europäischen Antibiotika-Tags mahnt das ECDC, dass dringende Maßnahmen erforderlich sind, um die Wirksamkeit bestehender Medikamente zu erhalten. Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuvor betont, dass Millionen Todesfälle drohen, wenn die wirksamen Antibiotika in der Zukunft versagen.

Steigende Infektionszahlen bei spezifischen Keimen

Die Zahlen zur Ausbreitung gefährlicher Krankheitserreger machen die Dringlichkeit der Lage deutlich. Beispielsweise ist die Zahl der Blutstrominfektionen durch den zunehmend resistenten Erreger Klebsiella pneumoniae um 72 Prozent gestiegen. Dies steht im krassen Widerspruch zu den EU-Zielen für 2030, die eine Reduzierung dieser Infektionen um fünf Prozent vorsehen. Zusätzlich sind auch die Infektionen mit gegen verschiedene Antibiotika resistentem E. coli angestiegen, was die Effektivität der aktuellen Behandlungsmethoden weiter untergräbt.

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Verantwortungsvoller Umgang bei Kindern priorisiert

Besonders Kinder sollen besser vor den Folgen des falschen Einsatzes von Medikamenten geschützt werden. Das ECDC ruft dazu auf, Antibiotika insbesondere bei Kindern verantwortungsvoll einzusetzen. Viele Kinderkrankheiten werden durch Viren verursacht und erfordern keine Antibiotika. Die Medikamente sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie von medizinischem Fachpersonal verschrieben und medizinisch notwendig sind. Dies dient dazu, die Entwicklung weiterer Resistenzen bei der jungen Bevölkerung zu verlangsamen.

Verbrauch sinkt, doch Ziele werden verfehlt

Zwar geht der Verbrauch von Antibiotika in Europa leicht zurück, doch reicht dies nicht aus. Im Jahr 2025 lag der Verbrauch um fünf Prozent unter dem Wert von 2019. Das politische Ziel sieht jedoch einen Rückgang um 20 Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Die Direktorin des ECDC, Pamela Rendi-Wagner, beklagt, dass man bei mehreren der EU-Ziele zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen immer noch hinter den erwarteten Fortschritten zurückliegt. Die aktuelle Reduktion ist daher unzureichend, um die langfristigen Gesundheitsziele zu erreichen.

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Sepsis-Risiko durch Blutstrominfektionen

Bei einer Blutstrominfektion sind Krankheitskeime in die Blutbahn gelangt, was zu einer Sepsis führen kann. Dies stellt eine lebensbedrohliche Abwehrreaktion des Körpers auf die Infektion dar. Die Zunahme resistenter Keime wie Klebsiella pneumoniae und E. coli erhöht das Risiko für solche schwerwiegenden Komplikationen erheblich. Die Ineffektivität standardisierter Therapien zwingt medizinisches Personal dazu, komplexere und oft weniger effektive Behandlungsoptionen in Erwägung zu ziehen, was die Patientenbelastung weiter erhöht.

Überwachungssysteme und zukünftige Strategien

Um die Ausbreitung resistenter Keime besser nachvollziehen zu können, setzt die EU-Behörde auf verbesserte Überwachung. Rendi-Wagner betont, dass man durch ein besseres Verständnis der Mechanismen früher Maßnahmen ergreifen kann, um die Übertragung zu stoppen. Diese Datengrundlage unterstützt Therapieentscheidungen gezielter und erkennt, wo neue Antibiotika am dringendsten benötigt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die Lücken in der aktuellen Prävention zu schließen und die öffentliche Gesundheit nachhaltig zu sichern.