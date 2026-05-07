EU-Gesetz gegen sexualisierte Deepfakes: Strengere Regeln für KI-Anwendungen

Die Europäische Union plant ein Verbot von KI-Tools, die zur Erstellung von nicht einvernehmlichen sexualisierten Inhalten genutzt werden, um digitale Gewalt zu bekämpfen.

Die Europäische Union hat einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen digitale Gewalt unternommen. In einer richtungsweisenden Einigung haben sich die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten sowie das Europäische Parlament darauf geeinigt, den bestehenden KI-Gesetzestext so anzupassen, dass Anwendungen zur missbräuchlichen Erstellung von sexualisierten Deepfakes künftig strikt verboten werden.

Deepfakes basieren auf fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, die es ermöglicht, das Gesicht einer Person täuschend echt in ein anderes Video einzufügen – beispielsweise in pornografische Sequenzen – oder Stimmen so präzise nachzuahmen, dass es den Anschein erweckt, die betroffene Person würde Dinge sagen oder tun, die in der Realität nie stattgefunden haben. Durch den rasanten Fortschritt generativer KI-Modelle ist die Erstellung solcher manipulierten Inhalte für fast jeden zugänglich geworden, was die Gefahr für die Privatsphäre und die Würde des Einzelnen massiv erhöht hat.

Das geplante Verbot zielt insbesondere darauf ab, die Erstellung von Inhalten zu unterbinden, die sexuellen Kindesmissbrauch darstellen, womit ein besonders schützenswertes Gut im Zentrum der Gesetzgebung steht. Sollte die Reform wie geplant durch das Plenum des EU-Parlaments und den Rat der Regierungen bestätigt werden, wird das Verbot voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2026 durch das eigens dafür geschaffene KI-Amt der EU durchgesetzt.

Parallel dazu sollen andere Teile der KI-Regulierung vereinfacht werden, um sicherzustellen, dass Europa trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen wettbewerbsfähig bleibt und das wirtschaftliche Potenzial der Technologie ausgeschöpft werden kann. Die Notwendigkeit dieser gesetzlichen Verschärfungen wurde durch eine Reihe von öffentlichen Skandalen und gesellschaftlichen Debatten deutlich. Auf europäischer Ebene sorgte insbesondere der KI-Chatbot Grok, entwickelt von der Firma von Elon Musk, für Entsetzen. Berichten zufolge nutzten Anwender die Software gezielt, um Frauen auf Fotos digital zu entkleiden, bevor die Funktionen eingeschränkt wurden.

In einem besonders fragwürdigen Fall entschuldigte sich die KI sogar dafür, sexualisierte Bilder von Teenagern erstellt zu haben. In Deutschland erreichte die Diskussion über digitale Gewalt im Frühjahr eine neue Intensität, als prominente Personen wie Collien Fernandes öffentlich über die Verbreitung von Fake-Profilen und pornografischen Inhalten sprachen. Solche Vorfälle haben eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Verletzlichkeit von Frauen im digitalen Raum ausgelöst.

Tausende Menschen demonstrierten für einen besseren Schutz der Opfer und forderten eine konsequentere Verfolgung von Tätern, die Deepfake-Pornografie nutzen, um Macht auszuüben oder Personen zu schädigen. Diese Form der Gewalt ist nicht neu, doch die technologische Hürde für die Erstellung ist so niedrig geworden, dass die schiere Menge an verfügbarem Material ein systemisches Problem darstellt. Die Einigung der EU zeigt, dass die Politik die Dringlichkeit erkannt hat, nicht nur die Verbreitung, sondern bereits die Werkzeuge zur Erstellung zu regulieren.

Es ist wichtig, die neue Gesetzgebung im Kontext bereits bestehender Regeln zu betrachten. Bereits im Mai 2024 trat eine EU-Richtlinie in Kraft, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, das Erstellen und Verbreiten von manipulierten sexuellen Darstellungen ohne Zustimmung der Betroffenen unter Strafe zu stellen. Deutschland hat diese Richtlinie jedoch noch nicht vollständig in nationales Recht überführt, wofür die Bundesregierung bis zum Sommer des nächsten Jahres Zeit hat.

Justizministerin Stefanie Hubig hat bereits angekündigt, das Strafrecht zu verschärfen und den Rechten der Geschädigten mehr Gewicht zu verleihen. Der entscheidende Unterschied des neuen Ansatzes im KI-Gesetz besteht darin, dass die Perspektive gewechselt wird: Während die Richtlinie von 2024 die Tat und die Verbreitung bestraft, zielt das neue Verbot direkt auf die Anwendung bzw. die Software selbst ab. Es handelt sich somit um eine Präventionsstrategie, die den Zugriff auf die schädlichen Werkzeuge einschränken will.

Gleichzeitig betonen die Verhandlungsführer, dass dies nicht zu einer übermäßigen Einschränkung der allgemeinen Bildbearbeitung führen darf. Das Gesetz muss daher präzise definieren, was als sexualisierter Inhalt gilt und was nicht, um die künstlerische Freiheit und die legale Nutzung von KI-Tools zu bewahren. Beispielsweise könnten nicht-einvernehmliche, aber nicht explizit pornografische Bilder, wie etwa manipulierte Bikini-Fotos, unter bestimmten Umständen weiterhin außerhalb des Verbots stehen, sofern sie nicht die Grenze zur sexualisierten Gewalt überschreiten





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