EU genehmigt Unicredit-Übernahme der Commerzbank ohne Auflagen

Die EU-Kommission hat die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit freigegeben. Die Bankenaufsicht sieht keine Wettbewerbsnachteile für deutsche KMUs.

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme der deutschen Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit offiziell genehmigt. Die EU-Wettbewerbsbehörde stuft den Zusammenschluss als unbedenklich für den Wettbewerb ein und stellt keine zusätzlichen Auflagen fest. Dies betrifft insbesondere den Markt für Bankdienstleistungen und die Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand.

Erlaubnis ohne Auflagen für Mittelstandskredite

Brüssel sieht keine Wettbewerbsprobleme, da die gemeinsamen Marktanteile der beteiligten Institute als moderat eingestuft werden. Der deutsche Finanzsektor weist zudem genügend alternative Anbieter auf, um den Kundenbedarf abzudecken. Die Uniccredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) ist in diesem Segment bereits aktiv und profitiert nun von der Integration.

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Die Behörde führte eine detaillierte Untersuchung der Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den deutschen Markt durch. Der Fokus lag dabei auf der Kreditvergabe an den Mittelstand. Da die Marktdynamik intakt bleibt, erteilte die EU-Kommission die grüne Lichter für die Pläne. Unicredit wertete dies als starkes, positives Signal an alle Kunden.

Der italienische Kreditgeber betont, dass die Genehmigung die Vorteile eines Zusammenschlusses bekräftigt. Ein umfassendes und leistungsstarkes Gesamtangebot soll im Mittelpunkt stehen. Die Freigabe kommt nicht überraschend, da die europäische Bankenbranche traditionell stark zersplittert ist.

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Strategische Vorteile und politische Unterstützung

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonte, Europa brauche stärkere Banken, um global wettbewerbsfähig zu bleiben. Grenzüberschreitende Fusionen erlauben es Instituten, effizienter zu arbeiten. Zudem können sie wirtschaftlichen Schocks besser standhalten als einzelne, kleinere Akteure.

Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme hin. Das Unternehmen hat seinen Anteil an dem Frankfurter Dax-Konzern gegen Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien im Mai sicherte sich die Großbank aus Mailand Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile.

Um den Prozess rechtssicher abzuschließen, waren Genehmigungen mehrerer Behörden nötig. Im Oktober hatte die EZB-Bankenaufsicht bereits ihr Votum gegeben. Das Bundeskartellamt erklärte im Frühjahr 2025, dass es sich nicht gegen die Transaktion stellen würde. Laut Unicredit hat auch die US-Notenbank Federal Reserve zugestimmt.

Zeitplan und verbleibende Hürden

Nun steht noch eine Genehmigung aus Polen aus, ehe die Transaktion final abgeschlossen werden kann. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp erklärte in Frankfurt, dass das Closing noch in diesem Jahr stattfinden dürfte. Auf die Frage nach ihrer möglichen Ablösung verwies sie auf den laufenden Bankbetrieb.

Erstmal sei man vor Ort und habe vor, das Jahr sehr ordentlich zu Ende zu bringen. Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet, dass alle Bewilligungen bis Ende November vorliegen. Nach der Kontrollübernahme will er für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen.

Anschließend sollen neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat geschickt werden. Dann könnte der Vorstand ausgetauscht werden. Orcel plant, seine Strategie umzusetzen, die den Abbau von etwa 7000 Jobs vorsieht. Auch ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank ist Teil des Plans.

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Kündigungsschutz und Staatsbeteiligung

Orcel sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen wird. Der Bund hält gut 13 Prozent der Commerzbank-Aktien und hat klare Bedingungen formuliert.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verlangt, dass betriebsbedingte Kündigungen verhindert werden. Zudem solle das Institut eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben. Das große Mittelstandsgeschäft soll fortgesetzt werden. Orcel sieht die Gespräche mit der Bundesregierung auf gutem Weg.

Er glaubt, dass man sich in den meisten Punkten einig ist. Dennoch sind weitere Gespräche erforderlich, um alle offenen Punkte zu klären. Orcel sprach dies jüngst gegenüber den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX aus.

Alltag für Kunden bleibt unverändert

Während auf Management-Ebene die Verhandlungen laufen, ist der reguläre Bankbetrieb unverändert. Girokonten, Zahlungskarten und Onlinebanking stehen Kunden wie üblich zur Verfügung. Eine Übernahme hat für Privat- und Firmenkunden wahrscheinlich keine unmittelbaren Folgen.

Unicredit hat kein Interesse daran, Kunden durch Preiserhöhungen oder schlechteren Service zu verprellen. Zwar könnten Filialen geschlossen werden, der Trend zu weniger Niederlassungen besteht jedoch seit Jahren. Der Markt hat sich an diese Entwicklung bereits angepasst.