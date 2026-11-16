EU genehmigt Unicredit-Übernahme der Commerzbank ohne Auflagen

Die EU-Wettbewerbsbehörde hat der Übernahme der Commerzbank durch Unicredit zugestimmt. Nach der Freigabe durch Brüssel fehlt noch die Zustimmung aus Polen.

Die Europäische Kommission hat der geplanten Übernahme der deutschen Commerzbank durch die italienische Unicredit offiziell ihre Zustimmung erteilt. Diese entscheidende Entscheidung der Brüsseler Wettbewerbsbehörden kommt ohne weitere Auflagen, was den Weg für die Transaktion nun weitgehend frei gibt. Die EU-Kommission bestätigte, dass keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegenüber dem Zusammenschluss bestehen.

Genehmigung ohne Auflagen durch Brüssel

Die EU-Wettbewerbskommission hatte die Auswirkungen der Fusion auf die Märkte für Bankdienstleistungen in Deutschland intensiv untersucht. Der Fokus lag dabei insbesondere auf der Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand. In diesem Segment ist die Unicredit bereits über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Hypovereinsbank (HVB) aktiv. Da die gemeinsamen Marktanteile der Banken als moderat eingestuft wurden und alternative Anbieter auf dem Markt verfügbar sind, entschied sich die Behörde für eine Freigabe ohne Konditionen.

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Europäische Bankenintegration vorangetrieben

EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera unterstrich in einer Erklärung die strategische Bedeutung dieses Schrittes für die europäische Finanzlandschaft. Sie betonte, dass Europa stärkere und wettbewerbsfähigere Banken benötige, die in der Lage sind, zu wachsen und Unternehmen sowie Familien effektiv zu unterstützen. Grenzüberschreitende Fusionen könnten dabei helfen, Banken effizienter zu machen und sie widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Schocks zu machen.

Genehmigungen von Zentralbanken erteilt

Die Freigabe der Kommission ist ein zentraler Meilenstein in dem mehrjährigen Prozess, den Unicredit auf diesen Moment hingearbeitet hat. Die italienische Großbank aus Mailand hatte bereits im Mai ein Angebot für sämtliche Aktien der Commerzbank vorgelegt und sich dadurch Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile am Frankfurter Dax-Konzern gesichert. Für die vollständige Umsetzung sind noch Genehmigungen verschiedener Aufsichtsbehörden erforderlich. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte der Transaktion bereits im Oktober ihre Zustimmung gegeben.

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Zusätzlich hat das Bundeskartellamt im Frühjahr 2025 erklärt, dass es der Übernahme nicht entgegenstehen wird. Nach Angaben der Unicredit-Gruppe hat nun auch die US-amerikanische Federal Reserve (Fed) ihre Zustimmung zur Transaktion erteilt. Dies unterstreicht die internationale Anerkennung des Deals durch die wichtigsten Finanzaufsichten.

Noch offene Zustimmung aus Polen ausstehend

Trotz der vielen positiven Signale ist die Übernahme noch nicht vollständig abgeschlossen. Laut der Bankengruppe steht aktuell noch eine Genehmigung aus Polen aus. Dieser letzte behördliche Schritt bleibt abzuwarten, bevor die Transaktion final geschlossen werden kann. Während auf Management-Ebene die letzten Vorbereitungen getroffen werden, läuft der reguläre Bankbetrieb bei beiden Instituten unverändert weiter.

Für die Kunden der Commerzbank und der Unicredit ergeben sich aus der aktuellen Entwicklung keine unmittelbaren Änderungen. Girokonten, Zahlungskarten und der Zugang zum Onlinebanking stehen weiterhin wie üblich zur Verfügung. Die Unicredit hat kein Interesse daran, Privat- oder Firmenkunden durch abrupte Änderungen zu verprellen. Zwar könnten in der Zukunft Niederlassungen geschlossen werden, doch dieser Trend zur Filialreduzierung ist in der gesamten Finanzbranche seit Jahren zu beobachten.