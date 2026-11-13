EU einigt sich auf Verhandlungsteam für Ukraine-Friedensgespräche

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ein gemeinsames Verhandlungsteam für künftige Ukraine-Gespräche gebildet. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sowie EU-Institutionen sollen an einem Tisch sitzen.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich bei ihrem informellen Gipfel in Dublin am Freitag auf ein einheitliches europäisches Verhandlungsteam für künftige Friedensgespräche im Ukraine -Krieg geeinigt. Dieses Gremium soll Europa gegenüber Russland und den Vereinigten Staaten mit einer klaren Stimme repräsentieren. Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen die fünf sogenannten E5-Staaten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen, die zusammen mit den Institutionen der EU an den Gesprächen teilnehmen werden.

Zusammensetzung des Verhandlungsteams

EU-Ratspräsident António Costa betonte nach dem Treffen in der irischen Hauptstadt, dass Europa in allen Gesprächen, die die Zukunft der Ukraine und die Sicherheit des Kontinents prägen, mit einer geeinten Stimme sprechen müsse. Das neue Format wird als "europäisches Verhandlungsteam für den Frieden in der Ukraine" bezeichnet. Neben den Vertretern der fünf führenden europäischen Nationen gehören auch Repräsentanten der EU-Kommission und des Rates der EU-Länder diesem Gremium an.

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Die Bundesregierung hat die getroffene Entscheidung begrüßt. Ein Regierungssprecher erklärte, dass Deutschland in seiner bisherigen Verhandlungspraxis bestätigt sehe. Die Grundsätze und die Position der EU in den Verhandlungen seien bereits bekannt. Es sei nun wichtig, sich voll und ganz auf die Inhalte einer konkreten Friedenslösung zu konzentrieren. Bundeskanzler Friedrich Merz stellte klar, dass Deutschland bei den kommenden Gesprächen gesetzt sei und Europa dort vertreten sein werde.

Kontroverse mit dem Kreml

Trotz der Einigkeit in Europa gibt es erhebliche Unterschiede zu den Positionen Moskaus. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte einer direkten Beteiligung der Europäer an den von den USA vermittelten Gesprächen zuvor noch nicht zugestimmt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Freitag vor Journalisten, dass Russland erst dann eine Entscheidung über die Erweiterung des Gesprächsformats treffen könne. Dies geschehe erst, wenn man die wahren Absichten und die Bereitschaft des Westens verstehe, aktiv zum Friedensprozess beizutragen.

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Die Diskussion über die Zusammensetzung der Verhandlungsteams hatte in den vergangenen Wochen an Intensität gewonnen, insbesondere im Kontext der von US-Unterhändlern vermittelten Initiativen. Während kleinere Mitgliedstaaten der EU und die EU-Institutionen primär für eine Vertretung durch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas oder den EU-Ratspräsidenten plädierten, drängten große Nationalstaaten wie Deutschland und Italien darauf, selbst direkte Unterhändler zu entsenden. Die neue Struktur bildet nun einen Kompromiss, der sowohl die institutionelle als auch die nationale Ebene einbezieht.

Fortschritte und diplomatische Signale

US-Unterhändler und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner signalisierte nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Dublin Fortschritte. Er äußerte die Einschätzung, dass Kremlchef Wladimir Putin bereit sei, eine europäische Beteiligung an den Verhandlungen zu versuchen. Selenski bestätigte diese Entwicklung und betonte, dass die amerikanische Seite erhebliche Fortschritte bezüglich der Teilhabe der Europäer erzielt habe. Er versicherte, dass Europa beim nächsten Mal eine Stimme bei den Verhandlungen haben werde.

Wolodimir Selenski gab außerdem Hinweise auf den möglichen Ort und Zeitpunkt der nächsten Verhandlungsrunde. Er schlug die Schweiz oder die Vereinigten Arabischen Emirate als neutralen Boden vor, nachdem die jüngsten Gespräche in Abu Dhabi beendet waren. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass in den nächsten Wochen konkrete Friedensgespräche stattfinden würden, bei denen Europa klar vertreten sein werde. Die Aussicht auf solche direkten Gespräche hat die diplomatischen Spannungen und die Erwartungshaltung auf dem internationalen Parkett deutlich verändert.

Aktuelle humanitäre und militärische Entwicklungen

Neben den diplomatischen Bemühungen laufen parallel weitere wichtige Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Der ukrainische Präsident erklärte, dass beide Seiten derzeit einen weiteren Gefangenenaustausch vorbereiten. Dieser Austausch soll der größte in der bisherigen Kriegsdauer sein und die Beteiligung von über 1000 Personen umfassen. Solche humanitären Schritte dienen oft als Vertrauensbildung für größere politische Durchbrüche.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterstrich in ihrer Rede die Entschlossenheit der Union. Sie betonte, dass Europa die Ukraine weiterhin unterstützen und gleichzeitig die eigenen Interessen schützen werde. Der Weg zum Frieden sei nicht einfach, doch man werde, so wie in den vergangenen fünf Jahren, geeint bleiben. Mit einem klaren Ziel vor Augen werde man an der Unterstützung festhalten.

Die EU werde eine zentrale Rolle bei den Gesprächen über die europäische Zukunft der Ukraine übernehmen. Dies beinhaltet nicht nur die Beendigung der Kampfhandlungen, sondern auch den Wiederaufbau und den Wohlstand des Landes. Das neu formierte Team wird in enger Abstimmung und in vollkommener Geschlossenheit handeln. Damit hat Europa eine klare Struktur geschaffen, um seine Interessen im komplexen geopolitischen Umfeld der Ukraine-Krise zu vertreten. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese Einigkeit auch in den konkreten Verhandlungsszenarien mit Moskau Bestand hat.