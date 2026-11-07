EU droht TikTok mit hohen Strafen wegen algorithmischer Risiken

Die EU-Kommission untersucht TikTok wegen schädlicher Algorithmen und droht mit Bußgeldern bis zu sechs Prozent des Umsatzes. Betroffen sind Schutzbedürftige und Minderjährige.

Die Europäische Kommission hat ein ernstes Verfahren gegen die Video-Plattform TikTok eröffnet, da die Aufsichtsbehörde dem Unternehmen vorwirft, durch seine Empfehlungsalgorithmen Nutzerinnen und Nutzer, insbesondere Schutzbedürftige, zu gefährden. Laut den vorläufigen Ergebnissen der Ermittlungen bietet die App einen endlosen Strom an personalisierten Videos an, der nach Ansicht der Brüsseler Behörde psychische Probleme verstärken kann und somit gegen europäische Standards verstößt.

Algorithmus verstärkt psychische Belastungen

Die EU-Kommission kritisiert scharf, wie der Algorithmus von TikTok funktioniert und welche Inhalte er den Nutzern präsentiert. Das System wertet das Anzeigen und Liken von Videos als Ausdruck eines Interesses und generiert daraufhin automatisch weitere, ähnliche Inhalte. Dabei werden oft Themen rund um Traurigkeit, Isolation, Körpergewicht und negatives Körperbild aufgegriffen, was die Gefahr einer psychischen Belastung erhöht.

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Die Behörde stellt fest, dass die bisherigen Gegenmaßnahmen des Unternehmens nicht wirksam waren. Selbst der sogenannte "Nicht interessiert"-Button reicht nicht aus, um den Feed nachhaltig zu verändern. Die EU-Kommission hält TikTok vor, dieses Risiko nicht ausreichend eingedämmt zu haben, obwohl die negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Nutzer offensichtlich sind. Der endlose Video-Stream wird als Hauptfaktor für die Zunahme problematischer Verhaltensmuster angesehen.

Zusätzliche Vorwürfe wegen Jugendschutz

Neben den algorithmischen Risiken läuft gegen TikTok ein separates Verfahren wegen anderer Funktionsweisen der App, die speziell Minderjährige betreffen. Die EU-Kommission befürchtet, dass Mechanismen wie das ununterbrochene, automatische Abspielen von Videos suchtfördernd wirken und Kinder sowie Jugendliche in eine riskante Abhängigkeit führen können. Diese technischen Details werden als besonders problematisch gewertet, da sie die Selbstregulierung junger Nutzer erschweren.

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Im Juli wurden weitere Kritikpunkte geäußert, die den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor übergriffigem Verhalten anderer Nutzer betreffen. Die Behörde rügt, dass Fremde die öffentlichen Benutzerkonten von Minderjährigen einsehen und diese jungen Nutzer auch mit missbräuchlichen Absichten kontaktieren könnten. Dies stellt einen erheblichen Mangel im Schutzprofil der Plattform dar und verstärkt den Druck auf das Unternehmen, seine Sicherheitsprotokolle grundlegend zu überarbeiten.

Hohe Bußgelder bei Verstößen gegen Auflagen

Im Rahmen aller laufenden Verfahren hat TikTok die rechtliche Möglichkeit, sich gegen die Vorfälle zu verteidigen oder durch entsprechende Änderungen die Bedenken der EU-Kommission auszuräumen. Das Unternehmen kann darlegen, warum die aktuellen Maßnahmen ausreichen oder wie es die identifieden Mängel beheben wird. Eine einvernehmliche Lösung wäre für beide Seiten der geringere Aufwand, doch die Position der Europäischen Kommission erscheint derzeit kompromisslos.

Findet sich keine Einigung, könnte es für TikTok finanziell sehr teuer werden. Die EU-Kommission würde dann formell einen Verstoß gegen die geltenden Vorschriften feststellen. In einem solchen Fall sieht die EU-Regelung eine Strafe von bis zu sechs Prozent des jährlichen Konzernumsatzes vor. Diese Summe kann bei globalen Tech-Konzernen beträchtliche Größenordnungen erreichen und stellt eine existenzielle Bedrohung für die Profitabilität in der EU dar.

Zusätzlich sind tägliche Strafen möglich, um TikTok zum Einlenken zu bewegen. Diese täglichen Sanktionen sollen das Unternehmen unter permanenten Druck setzen, die angeordneten Änderungen unverzüglich umzusetzen. Die Androhung solcher fortlaufenden Kosten unterstreicht die Dringlichkeit, mit der die EU-Kommission die Situation beurteilt. Es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen auf diese massiven Vorwürfe und die damit verbundenen finanziellen Risiken reagieren wird.