Friedrich Merz und Emmanuel Macron liegen im Streit um das EU-Budget 2028-2034. Ratspräsident António Costa fordert Beschluss bis Jahresende bei 1,78 Billionen Euro.

Beim EU-Sondergipfel in Brüssel zur Aushandlung des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum von 2028 bis 2034 ist keine Einigung erzielt worden. Ratspräsident António Costa hat die Mitgliedstaaten erneut aufgefordert, bis zum Ende des laufenden Jahres einen verbindlichen Beschluss zu fassen, wobei mehrere nationale Regierungen deutliche Zweifel an der Realisierbarkeit dieser Frist äußern. Die Verhandlungen über das künftige Haushaltsgerüst, das ein Gesamtvolumen von rund 1,78 Billionen Euro umfasst, bleiben aufgrund fundamentaler Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten weiterhin festgefahren.

Haushaltsvolumen und Vorschlag von Costa

Ratspräsident António Costa präsentierte einen neuen Entwurf mit einem Gesamtvolumen von rund 1,78 Billionen Euro, was einer Reduzierung von etwa 204 Milliarden Euro im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission aus dem Vorjahr entspricht. Costa forderte zu Beginn des Gipfeltreffens in Brüssel nachdrücklich Kompromissbereitschaft und Eile, da der nächste mehrjährige Budgetrahmen "rechtzeitig" verabschiedet werden müsse, was konkret bis zum Ende des Jahres bedeutet. Trotz der weiterhin bestehenden Differenzen gab es in Brüssel erste Anzeichen für Bewegung, da sich einige Regierungen auf eine weitere Senkung der Budgetzahlen einigen zu wollen schienen, jedoch lag zu diesem Zeitpunkt noch kein offizieller neuer Vorschlag vor.

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Positionen von Merz und den Sparsamen

Deutscher Kanzler Friedrich Merz stellte sich an die Spitze einer Gruppe von "sparsamen" Ländern, darunter Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Belgien und die Niederlande, die sich für eine nur moderate Erhöhung des künftigen EU-Haushalts im Vergleich zum laufenden Budget einsetzen. Merz verwies bei seinen Äußerungen am Donnerstag auf die Wahlen in mehreren europäischen Staaten im kommenden Jahr, darunter in Frankreich, Italien und Polen, und betonte, dass diese politischen Ereignisse die Verhandlungen für amtierende Staats- und Regierungschefs im kommenden Jahr nicht erleichtern würden. Er forderte eine faire Verteilung der Lasten und bestand auf der Beibehaltung der sogenannten Rabatte, die einige Nettozahlerländer auf ihre Beitragszahlungen erhalten, weil sie erheblich mehr Geld in den EU-Haushalt einzahlen. Merz äußerte dennoch Zuversicht, sagte: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir es hinbekommen", und wies darauf hin, dass es durchaus Fortschritte in Richtung weiterer Zahlenkürzungen gegeben habe.

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Warnungen von Macron und Meloni

French President Emmanuel Macron warnte entschieden vor weiteren Kürzungen beim aktuellen Haushaltsvorschlag, insbesondere solchen, die Kanzler Friedrich Merz einfordert, und bezeichnete diese Haltung als "strategischen Fehler". Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach sich explizit gegen Kürzungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der Regionalförderung aus, während Rom eine Einigung bis zum Ende des Jahres ebenfalls in Zweifel zog. Aus italienischen Regierungskreisen hieß es, Italien sei keines der Länder, die sicher seien, "bereits im Dezember eine Einigung über den Mehrjährigen Finanzrahmen zu erzielen", und Rom werde ein Abkommen nur dann unterzeichnen, wenn den Interessen des Landes vollständig entsprochen werde. Die Gruppe der "Freunde der Kohäsion", zu der unter anderem Italien, Polen und Spanien gehören, plädiert weiterhin für einen großen Haushalt, der wie bisher den Schwerpunkt auf Agrar- und Regionalförderung legen soll.

Skepsis in Ungarn und Österreich

Ungarns Regierungschef Peter Magyar drückte seine Skepsis nach Beginn der Gespräche auf der sozialen Plattform X aus, indem er schrieb, eine Einigung bis Weihnachten erscheine "unwahrscheinlich". Auch der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker erklärte, der Vorschlag von António Costa sei zwar gescheitert, dies sei jedoch "manchmal notwendig", um letztlich zu einem tragfähigen Ergebnis zu kommen. Stocker betonte, dass man zwar scheinbar nicht aufeinander zugegangen sei, aber wisse, was notwendig sei, damit es beim nächsten Mal gelingen könne. Ratspräsident Costa selbst sprach von einem "notwendigen Schritt" im langen Verhandlungsprozess, nachdem bereits ein Gipfel im Oktober ergebnislos verlaufen war. Das Sondertreffen in Brüssel sollte lediglich eine erste Annäherung zwischen den konträren Lagern der "Sparsamen" und der "Freunde der Kohäsion" bringen, blieb jedoch von der bisherigen Pattsituation geprägt.