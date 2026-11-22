Die EU lehnt den Abschlussentwurf des Klimagipfels in Antalya strikt ab, da fossile Brennstoffe unerwähnt bleiben. Über 130 Staaten fordern mehr Ambition.

Die Europäische Union hat den Abschlussentwurf der aktuellen Weltklimakonferenz in Antalya kategorisch zurückgewiesen, wodurch die Verhandlungen unmittelbar vor dem Scheitern stehen. Dieser entscheidende Schritt erfolgte nach einer intensiven Verhandlungsdauer, die sich bis in den Sonntag hinein hinzog und die bisherige Rekordmarke der längsten UN-Klimakonferenz von 2019 in Madrid um eine Stunde übertraf. Mit der Zurückweisung des Textes signalisierte die EU-Ratspräsidentschaft eine klare rote Linie für alle weiteren diplomatischen Kompromissversuche.

Irische Klimaminister kritisiert mangelnde Ambition

Darragh O'Brien, der irische Klimaminister im Namen der EU-Ratspräsidentschaft, erklärte in der laufenden Plenarsitzung mit unmissverständlicher Klarheit, dass die EU keine Abschlusserklärung akzeptieren wird, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt. Diese fundamentale Forderung stellt das zentrale Hindernis dar, das den sogenannten "Antalya-Pakt" von der Unterzeichnung abhält. O'Brien betonte, dass Kohle, Öl und Gas die Haupttreiber der aktuellen Klimakrise sind und der vorgeschlagene Pakt bei weitem nicht nahe an einer angemessenen Antwort auf diese drängende globale Herausforderung herankommt.

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Streitpunkte um Ölexporte und Finanzierung

Die Blockade resultiert aus tiefgreifenden Uneinigkeiten über die Abkehr von Kohle, Öl und Gas, auf die sich die Staatengemeinschaft bereits vor drei Jahren in Dubai geeinigt hatte. Insbesondere Ölstaaten wie Saudi-Arabien weigern sich jedoch, eine klare Verpflichtung zur Reduzierung der Förderung zu bekräftigen. Darüber hinaus scheiterten die Gespräche an zwei weiteren kritischen Punkten: einem neuen Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung der Energiesysteme sowie einem anhaltenden Streit über die Auszahlung der für bedürftige Entwicklungsländer versprochenen Hilfsgelder. Diese finanziellen Zusagen waren für viele Nationen eine Grundvoraussetzung für ihre Zustimmung zum Vertragstext.

Überwältigende Mehrheit der Staaten unterstützt EU-Kurs

Die Position der EU wird von einer breiten Koalition internationaler Partner gestützt, die gemeinsam mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz fordern. Diese Gruppe umfasst mehr als 130 der knapp 200 teilnehmenden Staatengemeinschaften und bildet damit eine deutliche Mehrheit der Konferenzteilnehmer. Zu den unterstützenden Nationen zählen neben der EU nicht nur kleinere Entwicklungsländer, sondern insbesondere auch kleine Inselstaaten, die unter den Folgen des steigenden Meeresspiegels leiden, sowie afrikanische und lateinamerikanische Länder, die stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Diese Solidarität unterstreicht die Dringlichkeit der EU-Forderungen.

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Rekordverlängerung statt termingemäßer Beendigung

Der Gipfel in Antalya, der offiziell am 9. November begann, hatte eigentlich am Freitagabend enden sollen. Stattdessen wurde die Veranstaltung in eine unerwartete Verlängerung gezwungen, die am Sonntagnachmittag die 45. Stunde erreichte. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 in Madrid eingestellt, wo die Verhandlungen nach 44 Stunden Verlängerung scheiterten. Die extreme Dauer der Gespräche spiegelt die komplexen geopolitischen Spannungen wider, die über die reine Klimapolitik hinausgehen und wirtschaftliche Interessen mit ökologischen Notwendigkeiten in Konflikt bringen.

Ausblick auf fortgesetzte diplomatische Bemühungen

Obwohl der "Antalya-Pakt" im aktuellen Entwurf abgelehnt wurde, bleibt der Druck auf alle Beteiligten hoch, um einen totalen Misserfolg der Konferenz zu verhindern. Die EU und ihre Verbündeten werden ihre Forderungen nach expliziten Maßnahmen gegen fossile Brennstoffe und nach ausreichender Klimafinanzierung aufrecht erhalten. Die Weltgemeinschaft steht vor der Herausforderung, trotz der erheblichen Differenzen zwischen Ölexportnationen und von Klimafolgen betroffenen Ländern einen Konsens zu finden, der die wissenschaftlichen Anforderungen für den Erhalt des Planeten erfüllt. Die nächsten Schritte werden zeigen, ob ein Kompromiss möglich ist, der die Interessen aller 200 Teilnehmerstaaten berücksichtigt.