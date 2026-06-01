EU beschließt Rückkehrzentren in Drittstaaten - neue Regeln für Asylabsolventen

Die EU einigt sich auf die Einrichtung von Return Hubs außerhalb der Union, verschärft Abschieberegeln und legt Rahmenbedingungen für Drittstaatenpartnerschaften fest.

Die Europäische Union hat in einer griffigen Einigung zwischen Europaparlament und den Regierungen der Mitgliedsländer beschlossen, künftig abgelehnte Asylsuchende in sogenannten Return Hubs außerhalb der EU unterzubringen.

Diese Zentren sollen in Drittstaaten entstehen, die bereit sind, Menschen aufzunehmen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden können, weil dieses die Rückkehr verweigert oder weil es keine diplomatischen Beziehungen gibt. Die konkrete Lage der Hub‑Standorte ist noch offen, jedoch wird ein partnerschaftliches Abkommen mit dem jeweiligen Drittstaat vorausgesetzt, das meist finanzielle Zuwendungen oder Visa‑Vorteile für die Gastgebernation beinhaltet. Ziel der Maßnahme ist es, die Abschiebungsquote zu erhöhen und damit den Anteil von ausreisepflichtigen Migranten in den Mitgliedstaaten zu senken.

Unbegleitete Minderjährige sollen von einer Abschiebung ausgenommen werden, während Familien mit Kindern grundsätzlich in das System einbezogen werden können. Die politische Grundsatzentscheidung ist bereits gefallen, doch die praktische Umsetzung liegt nicht mehr in Brüssels Hand, sondern erfordert das Auffinden geeigneter Drittstaaten, die bereit sind, die Rückkehrzentren zu betreiben. Bisher laufen Gespräche, allerdings ohne nennenswerte Fortschritte. Derzeit suchen mehrere EU‑Länder - darunter Deutschland - aktiv nach Kooperationspartnern, die entsprechende Einrichtungen auf ihrem Staatsgebiet etablieren würden.

Das Modell Italiens, das mit Albanien ein Abkommen zur Verlagerung von Abschiebehaft und Asylverfahren geschlossen hat, befindet sich noch im gerichtlichen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Das britische Ruanda‑Modell, bei dem Asylsuchende nach Ruanda verlegt werden sollten, ist nach teils gerichtlichen Ablehnungen und Kosten von rund 830 Millionen Euro gescheitert. Trotz dieses Rückschlags hat die EU Ende letzten Jahres eine Rechtsgrundlage für die vollständige Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten verabschiedet, die nun als rechtlicher Rahmen für zukünftige Projekte dienen kann.

Zusätzlich zur Einrichtung von Return Hubs werden die neuen EU‑Regeln die Verpflichtung der abgelehnten Asylbewerber zur Mitarbeit bei ihrer Abschiebung stärken. Wer nicht freiwillig mitarbeitet, muss mit der Kürzung oder dem Wegfall von Unterhaltsleistungen sowie mit der Beschlagnahmung von Reisedokumenten rechnen. Abschiebehaft wird künftig bis zu 24 Monate zulässig sein, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere sechs Monate in Ausnahmesituationen, wenn Fluchtgefahr oder eine Bedrohung der nationalen Sicherheit angenommen wird.

Die Zahlen belegen, dass die Abschiebungen in der EU bereits gestiegen sind: Im Jahr 2025 wurden etwa 28 % der ausreisepflichtigen Migranten zurückgeführt, während die Asylanträge in vielen Mitgliedsländern, besonders in Deutschland, ein Tief seit 2020 erreicht haben. Auch die irregulären Grenzübertritte nach Angaben von Frontex zeigen einen deutlichen Rückgang, was die Dringlichkeit und den politischen Willen unterstreicht, die neuen Instrumente zur Steuerung der Migration einzusetzen





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU‑Asylpolitik Rückkehrzentren Abschiebungen Drittstaatenabkommen Migrationssteuerung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Asylpolitik: EU macht Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten freiMit Zentren in den Herkunftsländern von abgewiesenen Asylbewerbern sollen Abschiebungen vereinfacht werden: Die EU einigt sich auf Verschärfungen in der Migrationspolitik.

Read more »

EU-Pläne für Rückkehrzentren in DrittstaatenDie Europäische Union plant, in speziellen Rückkehrzentren außerhalb der EU abgelehnte Asylbewerber unterzubringen, die nicht in ihre Heimatländer zurückgebracht werden können.

Read more »

Asylpolitik: EU macht Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten freiMit Zentren in den Herkunftsländern von abgewiesenen Asylbewerbern sollen Abschiebungen vereinfacht werden: Die EU einigt sich auf Verschärfungen in der Migrationspolitik.

Read more »

Europäische Union plant Rückkehrzentren in DrittstaatenDie EU plant, Rückkehrzentren in Drittstaaten einzurichten, um abgelehnte Asylbewerber aufzunehmen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können.

Read more »