EU-Aussenminister beschließen weitere Sanktionen gegen israelische Siedler

Die EU-Staaten haben nach einem langen Machtgenmaktrikal zwischen Ungarn und den übrigen EU-Mitgliedstaaten, weitere Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland beschlossen. Insgesamt sollen zehn Personen und Organisationen dies betreffen.

Die EU- Aussenminister haben sich nach einer langen ungarischen Blockade auf Verhängung weiterer Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verständigt. Die Maßnahmen sollen zehn Personen und Organisationen betreffen, wie die Nachrichtenagentur DPA von Diplomaten erfuhr.

Die geplanten Sanktionsbeschlüsse werden Folgendes umfassen: Vermögenswerte in der EU eingefrieren, Einreise- und Durchreiseverbehalte für Personen, Details der Betroffenen bekanntgeben, wenn die Sanktionen voraussichtlich in den nächsten Wochen formell beschlossen werden





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