EU-Aufsichtsbehörde prüft mögliche Werteverstöße der AfD-nahen Europapartei ESN

Die für europäische Parteien zuständige EU-Aufsichtsbehörde hat Hinweise auf mögliche Verstöße gegen EU-Grundwerte durch die mit der AfD verbündete Organisation Europa der Souveränen Nationen (ESN) übermittelt. Ein formelles Prüfverfahren könnte zum Verlust der Registrierung und von EU-Fördermitteln führen. Die betroffenen Institutionen prüfen das weitere Vorgehen.

Die für die Überwachung europäischer politischer Parteien zuständige Behörde hat Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union durch die mit der Alternative für Deutschland (AfD) verbundene Europapartei Europa der Souveränen Nationen ( ESN ) übermittelt.

Ein entsprechendes Schreiben der Aufsichtsbehörde ging an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union. Sollte ein formelles Prüfverfahren eingeleitet und dabei schwerwiegende Verstöße bestätigt werden, könnte die ESN ihre Registrierung als europäische Partei verlieren und damit auch EU-Fördermittel einbüßen. Für das Jahr 2026 waren für die ESN Fördermittel in Höhe von bis zu etwa zwei Millionen Euro vorgesehen. Die Vorwürfe beziehen sich Medienberichten zufolge unter anderem auf antisemitische und anti-LGBTQ-Inhalte sowie auf kritisch beurteilte Mitgliedsparteien.

Bisher wurde keine endgültige Entscheidung getroffen; die EU-Institutionen prüfen derzeit das weitere Vorgehen. Die Übermittlung der Informationen durch die Aufsichtsbehörde stellt noch keine Entscheidung dar und lässt keine Schlüsse über den Ausgang eines möglichen förmlichen Überprüfungsverfahrens zu. Die ESN äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Mitglieder der ESN sind neben der AfD unter anderem die französische Partei Reconquête um Éric Zemmour und die polnische Partei Neue Hoffnung.

Europäische Parteien müssen sicherstellen, dass auch ihre Mitgliedsparteien die Kernwerte der EU wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achten. Die Grünen-Abgeordnete im Europaparlament, Daniel Freund, betonte: Wer gegen Minderheiten hetze, mit Feinden Europas paktiere und Rassismus schüre, dürfe nicht mit Steuergeldern belohnt werden. Auch Martin Schirdewan, Ko-Vorsitzender der Linksfraktion im EU-Parlament, forderte den Entzug der Gelder. Gemäß EU-Regeln haben das Parlament, der Rat und die Kommission zwei Monate Zeit, ihren Willen zu erklären, die Aufsichtsbehörde zu einem förmlichen Prüfverfahren aufzufordern





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