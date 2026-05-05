Etiketten-Trick im Warenhaus: Mann wegen Betrugs verurteilt

Ein Mann aus Basel mit nordmazedonischer Staatsbürgerschaft wurde wegen mehrfachen Betrugs verurteilt, nachdem er in einem Warenhaus Etiketten von teurer Markenkleidung mit denen günstigerer Artikel ausgetauscht hatte, um Geld zu sparen.

Wer hätte es nicht schon erlebt: Man geht durch ein Bekleidungsgeschäft, erblickt eine elegante Jacke oder einen schönen Pullover und sieht sich in seiner Vorstellung schon damit durch die Stadt wandeln.

Diese herrliche Traumwelt zerbricht jedoch, sobald man das Preisschild betrachtet. Denn gerade Markenkleidung – Lacoste, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger – hat ihren Preis. Die meisten würden entweder die teure Ware widerwillig kaufen oder den Tagtraum als solchen verwerfen. Nicht so ein Mann mit nordmazedonischer Staatsbürgerschaft aus Basel, der per Strafbefehl wegen mehrfachen versuchten Betrugs, geringfügigen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung verurteilt wurde.

Er hatte eine kühne Masche entwickelt, die trotz ihrer Dreistigkeit ein Schmunzeln hervorruft. Regelmäßig besuchte er ein Warenhaus und tauschte dort die Etiketten teurer Kleidungsstücke mit denen günstigerer Artikel aus, um so Hunderte von Franken zu sparen. An einem Vormittag im Januar nahm er eine Herrenjacke (Preis: 249.90 Franken) und ein T-Shirt (Preis: 25 Franken) und klebte die Etiketten in der Umkleidekabine um.

Er beabsichtigte, das Kassenpersonal über den tatsächlichen Preis der Jacke zu täuschen, wie es im Strafbefehl formuliert ist. Dies gelang ihm: Die Jacke wurde für lediglich 25 Franken verkauft, wodurch das Warenhaus um 224.90 Franken betrogen wurde. Zwei weitere Besuche im Warenhaus verliefen für den Mann weniger erfolgreich. Bereits am Tag nach dem Betrug erschien er erneut im Geschäft, um zwei Hosen und eine Jacke von Tommy Hilfiger zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

Er tauschte die Etiketten der Hosen (119.90 Franken und 149.90 Franken) und der Jacke (249.90 Franken) mit denen von drei T-Shirts (44.90 Franken, 39.95 Franken und 40 Franken) aus. Insgesamt wollte er 394.85 Franken weniger bezahlen. Diesmal bemerkte das Kassenpersonal den Betrug jedoch und ließ sich nicht täuschen. Der Mann verließ das Warenhaus ohne Erfolg, wie im Strafbefehl dokumentiert ist.

Das Warenhaus erstattete am selben Tag Anzeige. In einer Filiale an der Greifengasse tauschte ein Mann Etiketten aus, um weniger für Markenkleidung zu bezahlen. Obwohl der Mann nicht gefasst werden konnte, versuchte er genau einen Monat später, Mitte Februar, erneut die gleiche Masche.

Er hatte eine Tasche von Michael Kors (249 Franken) und eine Jacke von Tommy Hilfiger (249.90 Franken) im Visier und tauschte deren Etiketten mit denen von T-Shirts im Wert von 44.90 und 99.90 Franken aus, wobei letzteres um 40 Prozent reduziert war. Er versuchte, das Warenhaus um 394.85 Franken zu betrügen. Die Verkäuferin erkannte den Betrug, und der Mann verließ das Geschäft erneut ohne Erfolg. Diesmal konnte er jedoch gefasst werden.

Nach dem Betrugsversuch im Februar wurden keine weiteren Delikte dokumentiert. Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Mann zu einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 30 Franken. Für den bisher nicht vorbestraften Mann gilt eine Probezeit von zwei Jahren. Er muss außerdem eine Busse von 800 Franken bezahlen und die Verfahrenskosten übernehmen.

Die Abschlussgebühr beträgt 900 Franken, und die Auslagen belaufen sich auf 61.60 Franken. Insgesamt muss er 1761.60 Franken bezahlen. Die Masche, mit der er günstiger davonkommen wollte, erwies sich somit als teures Unterfangen. Der Fall zeigt, wie weit Menschen gehen, um vermeintliche Schnäppchen zu machen, und welche Konsequenzen solche Handlungen haben können.

Es ist ein Beispiel für die Versuchung, sich durch Betrug einen Vorteil zu verschaffen, und die daraus resultierenden rechtlichen Folgen. Die Dreistigkeit des Mannes und die Art und Weise, wie er versuchte, das Kassenpersonal zu täuschen, sind bemerkenswert, auch wenn sie letztendlich nicht von Erfolg gekrönt waren. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Ehrlichkeit und Integrität im Umgang mit Waren und Dienstleistungen





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