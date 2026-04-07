Étienne Klopfenstein zieht Bilanz: Landwirtschaft, Corona, Jurafrage und die Zukunft des Berner Juras

Étienne Klopfenstein, ehemaliger Grossrat im Kanton Bern, spricht über seine Amtszeit, die Herausforderungen der Landwirtschaft im Berner Jura, die Corona-Krise, die Jurafrage und seine Zukunftspläne.

Étienne Klopfenstein , ehemaliger Berner Grossrat , zieht Bilanz und spricht über die Herausforderungen, die er in seiner Amtszeit erlebt hat. Er blickt auf die Landwirtschaft im Berner Jura , die Corona-Krise , die Jurafrage und seine persönlichen Erfahrungen zurück. Im Interview beleuchtet er die Erfolge und Niederlagen, die ihn geprägt haben, und gibt Einblicke in die zukünftigen Schwerpunkte der SVP .

Klopfenstein, der von 2013 bis 2023 als SVP-Grossrat amtierte und von 2019 bis 2020 Deputationspräsident war, äussert sich zu den wichtigsten Themen und Herausforderungen, die ihn in den letzten Jahren beschäftigt haben. Er erklärt, warum er nicht mehr für das Amt kandidierte und was er für die Zukunft der Landwirtschaft und der Politik im Berner Jura als essentiell erachtet. \Klopfenstein betont, dass die Landwirtschaft im Berner Jura gut aufgestellt ist, insbesondere dank der hervorragenden Betriebsstrukturen. Die Milchwirtschaft spielt eine zentrale Rolle, wobei die Milch hauptsächlich in hochwertige Käsesorten wie Tête-de-moine, Greyerzer und regionale Spezialitäten verarbeitet wird. Die größten Schwierigkeiten sieht er in der Bürokratie, beispielsweise bei Baubewilligungen, und im Unterhalt der großen Waldweiden, sowie in der Entsorgung von Astmaterial, da das Verbrennen verboten ist. In Bezug auf seine eigene Amtszeit hebt Klopfenstein die Bewältigung der Corona-Krise, die Auseinandersetzung mit der Jurafrage und insbesondere der Moutierfrage sowie die Finanzen des Kantons Bern als zentrale Herausforderungen hervor. Er blickt mit Freude auf die Reduzierung der hohen Steuersätze in den letzten Jahren zurück, sieht aber weiterhin Handlungsbedarf in diesem Bereich. Die letzte Session, so Klopfenstein, war aufgrund der anstehenden Geschäfte am Ende der Legislaturperiode sehr intensiv und dauerte außergewöhnlich lange. Er erklärt, dass er sich aufgrund seines Alters und der vorhandenen jungen, fähigen Kandidaten auf der Liste für einen Rücktritt entschieden hat.\Für die Zukunft sieht Klopfenstein die Sicherheit in den Bereichen Lebensmittel, Energie und Bevölkerung als besonders wichtig an. Er plädiert zudem für eine starke und produktive Landwirtschaft sowie für weniger Bürokratie und eine effizientere Verwaltung. Innerhalb der Partei und der Öffentlichkeit gab es naturgemäß unterschiedliche Meinungen, was in einem Parlament üblich ist. Die bürgerliche Mehrheit im Kanton Bern betrachtet er als wichtig für die Zukunft. Klopfenstein freut sich nun auf mehr Zeit für seine Familie, Freunde und vielleicht auch für Urlaube. Er unterstreicht die geografische, wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt des Kantons Bern als Privileg. Die Aussagen von Klopfenstein bieten einen fundierten Einblick in die politische Landschaft des Berner Jura und die Herausforderungen, mit denen sich die Region und ihre Vertreter konfrontiert sehen. Seine Erfahrungen und Einschätzungen sind wertvoll für die Bewertung der aktuellen Situation und die Gestaltung der Zukunft





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