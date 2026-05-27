Etienne Davignon gestorben - Brussels Airlines kämpft mit Verlusten und startet Kunstausstellung

Belgien trauert um den früheren EU-Kommissar Etienne Davignon (93). Er war Mitbegründer von Brussels Airlines. Zeitgleich kämpft die Fluggesellschaft mit finanziellen Verlusten durch Streiks und hohe Kerosinpreise, während sie eine Wanderausstellung afrikanischer Kunst präsentiert.

Belgien trauert um eine seiner prägendsten Persönlichkeiten: Etienne Davignon , der frühere EU-Kommissar, Diplomat und Wirtschaftsmanager, starb am 18. Mai im Alter von 93 Jahren. Jahrzehntelang galt er als einer der einflussreichsten Strippenzieher im Hintergrund von Politik und Wirtschaft des Landes.

Besonders in der Luftfahrtbranche hinterließ er tiefe Spuren. Nach dem Zusammenbruch der belgischen Fluggesellschaft Sabena im Jahr 2001 war es Davignon gemeinsam mit Maurice Lippens, der ausreichend Kapital für die Gründung von SN Brussels Airlines aufbrachte. Diese ging später in Brussels Airlines auf, die heute vollständig zur Lufthansa Group gehört. Davignon blieb der Airline lange als Verwaltungsratspräsident verbunden.

Seine markante Pfeife war sein unverkennbares Kennzeichen. Kritiker warfen ihm jedoch über die Jahre immer wieder vor, die Grenzen zwischen Politik und Wirtschaft zu verwischen. Trotz der Kontroversen bleibt sein Einfluss auf die belgische Wirtschaftslandschaft unbestreitbar. Parallel zu diesem Trauerfall kämpft Brussels Airlines mit erheblichen wirtschaftlichen Turbulenzen.

Die Fluggesellschaft ist aufgrund von Streiks und gestiegenen Kerosinpreisen tiefer in die Verlustzone gerutscht. Die Arbeitsniederlegungen in den vergangenen Monaten haben zu erheblichen Betriebsstörungen und zusätzlichen Kosten geführt. Hinzu kommen die global steigenden Treibstoffpreise, die die gesamte Branche belasten. Brussels Airlines verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen operativen Verlust, der deutlich über den ursprünglichen Erwartungen liegt.

Die Unternehmensführung hat bereits angekündigt, ein Restrukturierungsprogramm umzusetzen, um die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Dabei stehen vor allem Anpassungen im Flugplan und eine Optimierung der Flottennutzung im Fokus.

Allerdings sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen, da die Gewerkschaften mit dem aktuellen Tarifangebot unzufrieden sind. Inmitten dieser schwierigen Situation versucht Brussels Airlines auch, positive Akzente zu setzen. Die Airline hat eine Wanderausstellung mit afrikanischer Kunst gestartet, die in den Abflughallen der Drehkreuze in Brüssel und mehreren anderen europäischen Flughäfen zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt Werke zeitgenössischer afrikanischer Künstler und soll die kulturelle Vielfalt des Kontinents feiern.

Brussels Airlines bedient zahlreiche Ziele in Afrika und sieht die Schau als Teil ihres Engagements für den kulturellen Austausch. Die Kunstwerke sind in Kollaboration mit lokalen Museen und Galerien entstanden. Diese Initiative soll die Verbundenheit mit dem afrikanischen Markt stärken und das Image der Airline aufpolieren.

Die Kombination aus Trauer um Etienne Davignon, finanziellen Herausforderungen und kulturellen Ambitionen zeigt die ambivalente Lage von Brussels Airlines - eine Airline, die stark in der belgischen Wirtschaft verwurzelt ist und sich zugleich den harten Realitäten des Luftfahrtmarktes stellen muss





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Etienne Davignon Brussels Airlines Verlust Kunstausstellung Luftfahrt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutscher Leitindex Dax erreicht höchstes Niveau seit Kriegsbeginn am Golf - Aktien von Airlines und Reisefirmen gefragtBeflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallenden Ölpreisen hat der deutsche Aktienmarkt seinen jüngsten Erfolgskurs am Pfingstmontag fortgesetzt.

Read more »

Afrikanische Airlines diskutieren unter Führung von Kenya Airways kontinentale AllianzAfrikanische Fluggesellschaften diskutieren verstärkt über den Aufbau einer panafrikanischen Allianz. Dazu rief George Kamal, Chef von Kenya Airways und Vorsitzender der African Airlines Association AFRAA bei einer Konferenz in Johannesburg auf, berichtet der Datenanbieter CH Aviation.

Read more »

Dank Mithilfe der Bevölkerung: Kampf gegen asiatische Tigermücke in Berner Quartieren erfolgreichIn Berner Obstbergquartier konnte der Bestand der Tigermücke verkleinert werden. In der Matte konnten sich die Tiere gar nicht erst etablieren.

Read more »

Schweizer Eishockey-WM: Kampf um den Gruppensieg in ZürichIm letzten Gruppenspiel der Hockey-WM treffen Schweiz und Finnland aufeinander. Die Schweizer Mannschaft, angeführt von Jan Cadieux, strebt den Gruppensieg an, während die ungeschlagenen Finnen ebenfalls um den Titel kämpfen. Das Spiel beginnt um 20:20 Uhr in Zürich und verspricht ein intensives Duell mit Strafsituationen und strategischer Überzahl.

Read more »