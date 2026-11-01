ETH Zurich Researcher Develops Living Biobeton Using Bacteria

Karen Antorveza Paez at ETH Zurich creates biobeton using bacteria and sand. This low-carbon alternative to traditional concrete offers sustainable construction methods.

Die Baubranche steht vor einer ökologischen Herausforderung, da der herkömmliche Beton eine erhebliche Belastung für das Klima darstellt. Sein Hauptbestandteil, Zement, verursacht hohe CO2-Emissionen, da die Rohstoffe für seine Herstellung auf über 1000 Grad erhitzt werden müssen. Zusätzlich wird bei der Umwandlung von Kalkstein Kohlendioxid freigesetzt. Trotz technischer Fortschritte ist die Branche noch weit von der Klimaneutralität entfernt. Eine mögliche Alternative kommt aus der Mikrobiologie und wird an der ETH Zürich erforscht. Karen Antorveza Paez ist dort als Forscherin tätig und nutzt Bakterien, um Sandkörner miteinander zu verbinden. Daraus lassen sich bei Raumtemperatur architektonische Bauteile herstellen, die eine nachhaltige Option für die Zukunft des Bauens darstellen könnten.

Mikrobielle Kalziumkarbonat-Fällung für stabile Strukturen

Das von der Forscherin entwickelte Verfahren wird als mikrobiell induzierte Kalziumkarbonat-Fällung, kurz MICP, bezeichnet und oft auch als Biobetonierung zusammengefasst. Dieses Verfahren ist nicht gänzlich neu, wird jedoch seit Jahren intensiv untersucht, etwa zur Stabilisierung von Böden oder für selbstheilenden Beton, bei dem Bakteriensporen Risse eigenständig verschließen. Der entscheidende Unterschied bei der aktuellen Anwendung besteht darin, dass Biobeton nicht als bloßer Zusatz zu bestehenden Baustoffen dient, sondern als eigenständiges Baumaterial eingesetzt wird. Dabei produziert das Bakterium Sporosarcina pasteurii das Enzym Urease, das Harnstoff abbaut. In Gegenwart von Kalzium entstehen daraufhin Kalzitkristalle. Dies ist derselbe Mineralstoff, der auch in Kalkstein oder Muschelschalen vorkommt und für die Strukturverantwortung sorgt.

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Die Kristalle wachsen zwischen den Sandkörnern und verbinden diese miteinander. Sie wirken wie eine natürliche mineralische Klebstoffschicht, die die einzelnen Komponenten zu einem Ganzen zusammenhält. Nach dem Trocknen entsteht eine feste Struktur, während die Bakterien dabei nicht mehr aktiv sind. Der gesamte Prozess dauert zwei bis fünf Tage und benötigt im Gegensatz zur herkömmlichen Zementherstellung keinen Brennofen. Dies reduziert nicht nur den Energieverbrauch erheblich, sondern minimiert auch die damit verbundenen thermischen Emissionen. Die Technologie basiert also auf biologischen Prozessen, die unter milden Bedingungen ablaufen und dennoch robuste Materialien erzeugen.

3D-Druck und Robotik revolutionieren die Herstellung

Ein innovativer Ansatz nutzt den 3D-Druck, um die Biobetonierung in die Praxis umzusetzen. Sand, lebende Bakterien sowie ein Gel aus Alginat und Xanthan bilden dabei eine Art Biotinte. Diese Mischung wird in die gewünschte Form gedruckt, bevor das Objekt in ein Bad aus Harnstoff und Kalziumchlorid gelegt wird. Dort findet die Mineralisierung statt, bis das Objekt vollständig verfestigt ist. Auf diese Weise entstand bereits ein Fassadenelement, das die Machbarkeit der Technologie demonstriert. Die zweite Methode setzt auf automatisiertes Sprühen. Ein Roboterarm trägt Sand, Bakterien und mineralisierende Stoffe Schicht für Schicht auf. Dadurch entfällt das zeitaufwändige Tauchbad komplett.

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Dieses sprühbasierte Verfahren eignet sich besonders für Beschichtungen und Verkleidungen, da es eine direkte Anwendung auf komplexen Oberflächen ermöglicht. An der Architekturbiennale 2025 in Venedig war die Technologie während sechs Monaten im Einsatz. Die Demonstration zeigte eindrücklich, dass sich die Biobetonierung automatisieren lässt und in realen architektonischen Kontexten funktionieren kann. Die Integration von Robotik und Biologie eröffnet somit neue Möglichkeiten für die Produktion von Bauteilen, die bisher als nicht möglich galten. Die Kombination aus digitalen Fertigungstechniken und lebenden Materialien markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung neuer Baumethoden.

Herausforderungen bei Festigkeit und Umweltauswirkungen

Bislang ähnelt Biobeton eher einem Mörtel als einem tragenden Baustoff für Hochhäuser oder Brücken. Festigkeit, Haltbarkeit und das Verhalten bei großen Bauteilen müssen noch weiterentwickelt werden, um den strengen ingenieurtechnischen Anforderungen gerecht zu werden. Zudem bleibt die Herstellung vergleichsweise langsam, da sie von den biologischen Mineralisierungsprozessen abhängt. Diese natürliche Geschwindigkeit kann die Produktivität im großen Maßstab einschränken. Brücken und Wolkenkratzer werden daher vorerst weiterhin aus traditionellem Beton gebaut. Denkbar ist jedoch ein Einsatz von biologisch hergestellten Materialien für Fassaden, Trennwände, Verkleidungen, Reparaturen oder andere nicht tragende Elemente. Hier kann die Technologie ihre ökologischen Vorteile bereits jetzt voll ausspielen.

Die Biobetonierung gehört zu einer größeren Gruppe sogenannter lebender Materialien. Dazu zählen ebenfalls Werkstoffe aus Pilzmyzel, das auf Stroh, Sägemehl oder anderen Pflanzenresten wächst und zu leichten Dämm- und Bauelementen verarbeitet werden kann. Auch hier begrenzen Fragen der Standardisierung, Festigkeit und Haltbarkeit bislang den Einsatz in tragenden Konstruktionen. Hinzu kommt ein signifikantes Umweltproblem: Beim Abbau von Harnstoff entsteht Ammonium, das insbesondere für Gewässer belastend sein kann. Wird dieses Nebenprodukt nicht aufgefangen oder behandelt, könnte sich der ökologische Vorteil der Technologie verringern. Deshalb seien weitere Untersuchungen über den gesamten Lebenszyklus notwendig, um die Nachhaltigkeit im industriellen Maßstab zu gewährleisten.