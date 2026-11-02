ETH Zürich: Neuer Satellit Ethos soll Sonnenstürme präziser vorhersagen

Die ETH Zürich entwickelt den Kleinsatelliten Ethos. Ab 2030 soll er Sonnenstürme erforschen und das Weltraumwetter präziser vorhersagen.

Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich arbeitet an einem innovativen Projekt zur Erforschung des Weltraumwetter s. Der neue Forschungssatellit mit dem Namen Ethos soll ab dem Jahr 2030 in Betrieb genommen werden. Ziel ist es, die Vorhersage von Sonnenstürme n deutlich zu verbessern und präziser zu gestalten.

Ethos Satellit gegen Sonnenstürme

Starke Sonneneruptionen haben weitreichende Auswirkungen auf die Erde und ihre Umlaufbahnen. Sie heizen die obere Erdatmosphäre auf und lassen diese anschwellen. Dadurch geraten Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen in dichtere Luftschichten.

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Diese erhöhte Dichte wirkt als Bremse auf die Satelliten. Sie verlieren dadurch an Höhe und weichen von ihrer berechneten Flugbahn ab. Dieses Phänomen erhöht das Risiko erheblich, mit anderen Satelliten oder mit Weltraumschrott zusammenzustoßen. Die genauen Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität und atmosphärischer Reaktion sind jedoch bislang nur ungenau vorhersagbar.

Der rund 25 bis 30 Kilogramm schwere Kleinsatellit Ethos wurde speziell entwickelt, um diese kritischen Lücken in unserem Verständnis zu schließen. Er wird mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Instrumente ausgestattet, die untereinander vernetzt arbeiten. Diese Instrumente sollen die komplexen Wechselwirkungen zwischen der Sonne und der oberen Atmosphäre messbar machen.

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Präzise Messungen der Ionosphäre

Zu den Hauptaufgaben der Sensoren am Bord von Ethos zählt die Messung der von der Sonne abgestrahlten Strahlung. Dabei werden insbesondere Röntgen- und extreme Ultraviolettstrahlung bei Sonneneruptionen erfasst. Diese Daten sind entscheidend, um die Energieflüsse zu verstehen, die in die obere Atmosphäre eintreten.

Weitere Instrumente konzentrieren sich auf die Beobachtung von Veränderungen in der Ionosphäre. Dies ist eine elektrisch geladene Schicht der oberen Erdatmosphäre, die für die Satellitennavigation und Kommunikation wichtig ist. Gleichzeitig bestimmt der Satellit seine eigene Umlaufbahn mit höchster Präzision.

Die Kombination dieser verschiedenen Messungen soll zeigen, wie Schwankungen der Sonnenaktivität die Ionosphäre verändern. Durch diese Veränderungen verändern sich auch die Dichte der oberen Atmosphäre sowie der Luftwiderstand für Satelliten. Diese Erkenntnisse sind fundamental für die Sicherheit des Raumfahrtverkehrs.

Kontinuierliche Beobachtung der Sonnenstrahlung

Neben der Erforschung der direkten Auswirkungen von Sonnenstürmen hat Ethos einen weiteren wichtigen Auftrag. Der Satellit soll die langfristige Beobachtung der Sonnenstrahlung unterstützen. Viele bestehende Messmissionen erreichen voraussichtlich um das Jahr 2030 das Ende ihrer Lebensdauer.

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Dadurch besteht die Gefahr, dass wichtige Messreihen unterbrochen werden. Ethos soll helfen, diese Datenkontinuität sicherzustellen und die Beobachtungsdaten ohne Unterbruch fortzuführen. Dies gewährleistet einen lückenlosen Zugang zu historischen und aktuellen Datenreihen für die Wissenschaft.

Die Entwicklung von Ethos ist eine Kooperation zwischen mehreren Institutionen. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne, kurz EPFL, sind an dem Projekt beteiligt. Beide Forschungseinrichtungen entwickeln die wissenschaftlichen Instrumente für das Raumfahrzeug.

Während also die Wissenschaftler der Hochschulen die Messgeräte konstruieren und testen, wird der Satellit selbst von einem kommerziellen Anbieter stammen. Diese Arbeitsteilung nutzt die Expertise beider Partner optimal aus. Die Hochschule betont, dass dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zur Risikominderung im Weltraum leistet. Die genauen Startpläne und Details zur Finanzierung werden im weiteren Verlauf der Entwicklung bekannt gegeben.