ETH-Professoren erklären die Schweizer Wohnungskrise: Mehr als nur Zuwanderung

Zwei ETH-Fachleute erklären, warum die Wohnungskrise nicht allein durch Zuwanderung entsteht. Entscheidend sind falsche Verteilung des Wohnraums, langsame Baubefähigkeiten und steigende Wohnfläche pro Person.

Zwei ETH-Fachleute erklären, warum die Schweizer Wohnungskrise nicht allein durch Zuwanderung entsteht. Entscheidend seien falsche Verteilung des Wohnraums, langsame Baubefähigkeiten und die steigende Wohnfläche pro Person, die in sanierte Altbauwohnungen im Zentrum ziehen.

Auch 20-Minuten-Leserinnen und -Leser bringen die Migration mit der aktuellen Wohnkrise in Zusammenhang: 'Die Jungen leiden, da sie wegen der hohen Zuwanderung klar ist: Die Schweiz wächst – und mit ihr der Druck auf Wohnraum. Doch wer oder was treibt diese Krise wirklich an? Zwei Fachleute ordnen ein, welche Rolle Zuwanderung, Verdichtung und Bauregulierungen wirklich spielen. Gesamtschweizerisch gebe es nicht zu wenig Wohnungen – sie seien falsch verteilt, sagt Raumplaner und ETH-Dozent Markus Nollert.

'In Genf steht eine von 300 leer, im Jura eine von 33. ' Migration sei dennoch ein realer Nachfragefaktor: 'Die Schweiz ist zwischen 2000 und 2024 um 1,9 Millionen Menschen gewachsen, 80 Prozent davon durch Nettomigration – überwiegend Erwerbstätige, die dem Schweizer Arbeitsmarkt aktiv nachfragt. ' Die Krise treffe urbane Zentren, aber auch Tourismusregionen, wo Zweitwohnungsdruck den Markt aushebelt, so Nollert. In den Städten übersteige die Nachfrage das Angebot – mit direkten Folgen für Verfügbarkeit und Preis.

'Hinzu kommt aber das teilweise falsche Angebot: zu grosse Wohnungen für zu kleine Haushalte. ' Zudem gebe es einen unterschätzen Treiber: Die Wohnfläche pro Person stieg seit 2000 von 44 auf 46,6 m². 'Allein das entspricht einem Mehrbedarf von 19'000 Wohnungen – ohne jegliches Bevölkerungswachstum. ' Die Architektin und Stadtplanerin Anouk Kuitenbrouwer sieht zudem die Dauer als weiteren wichtigen Faktor.

'Zwischen dem Moment, wo Bedarf erkannt werde, und dem Moment, wo eine Wohnung bezugsbereit ist, vergehen oft zehn Jahre oder mehr. ' In der Zwischenzeit wachse die Stadt weiter. 'Das System reagiert strukturell also zu langsam auf das, was es eigentlich steuern soll. ' 'Ja, aber Bauvorschriften sind nicht per se das Problem, denn sie sichern Qualität wie Lärmschutz, Freiraum, Nutzung gemischt', sagt Nollert.

Für den Raumplaner sei deshalb entscheidend, was ohne Vorschriften entstünde.

'Immobilienaktien erzielen Jahresrenditen von 7,4 Prozent – mehr als der breite Aktienmarkt. Wer Deregulierung fordert, muss erklären, warum dieser Markt die eigenen Renditen nicht schlicht weiter erhöhen würde, statt das Ersparte an Mietende weiterzugeben.

' Kuitenbrouwer unterscheidet zwischen den Vorschriften selbst und den Prozessen, die diese nach sich ziehen. Vor allem Einspracheverfahren, die Jahre dauern können, Bewilligungsverfahren mit vielen Akteuren und Rechtsunsicherheit bis zum Schluss würden die Entwicklung bremsen. Es ist eine Katastrophe, ich finde kaum bezahlbaren Wohnraum. Ich merke nichts davon, für mich passt es.

Eine konsequente Innenentwicklung, also gezielte Verdichtung entlang von ÖV-Achsen, könnte helfen. Die Potenziale seien vorhanden – aber der politische Wille fehle. Genf und Basel zeigten, dass urbane Dichte funktioniere: 'In Genf beansprucht eine Person 37,5 m² – 19,5 Prozent unter dem Schweizer Schnitt.

' Sie vertritt Verdichtung für notwendig, und vielerorts gebe es diese notwendigen Dichten bereits seit Langem. Urbanen Quartieren wie rund um den Idaplatz in Zürich seien sehr dicht und beliebt, so Nollert. Die heutige Bauweise brauche für dieselbe Dichte weit grössere Volumen. Das Ziel sei deshalb die richtige städtebauliche Struktur – die nebenbei auch bei Verkehr, Energie und Klimaanpassung hilft.

Was Verdichtung bedeutet, hänge stark vom Ort ab.

'In der Agglomeration gibt es noch erhebliche Kapazitäten im Bestand: ein Stockwerk mehr, ein Lückenschluss, eine Umnutzung', so die Stadtplanerin. In den grossen urbanen Zentren wie Zürich oder Genf sei die Situation eine andere.

'Dort kommt Innenverdichtung zunehmend an ihre Grenzen und bedeutet auch Abriss, mit allem, was das an Konflikten, grauer Energie und sozialen Verdrängungseffekten mit sich bringt. ' Die Frage lautet für mich eigentlich: Wo und wie wächst die Schweiz?





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