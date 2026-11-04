Der italienische Kassationshof urteilt am 10. November endgültig über Stephan Schmidheiny. Drohen ihm bis zu 9,5 Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung in der Eternit-Katastrophe? Analyse der Vorwürfe.

Italien s höchstes Gericht wird am 10. November einen historischen Rechtsstreit beenden und über die Schuld von Stephan Schmidheiny entscheiden. Der Schweiz er Unternehmer, der die Eternit -Gruppe von 1976 bis 1989 leitete, drohen bis zu neuneinhalb Jahre Haft. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung von 91 Menschen im Zusammenhang mit der Asbestverseuchung in Casale Monferrato.

Endgültiges Urteil zu Stephan Schmidheiny

Dieser Entscheid markiert den Schlusspunkt eines juristischen Marathons, der sich über mehrere Jahrzehnte hinzieht. Eine Verurteilung Schmidheinys wäre ein zentraler Meilenstein in der strafrechtlichen Aufarbeitung einer der größten Industriekatastrophen der Geschichte. Es geht dabei um die langfristigen Folgen der Asbestexposition, die in der Region Piemont verheerende Auswirkungen hatte.

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Die Eternit-Gruppe gehörte zur Industriedynastie Schmidheiny. Das Werk in Casale Monferrato war die größte und wichtigste von insgesamt vier italienischen Fabriken der Gruppe. Über ein halbes Jahrhundert lang wurde hier Asbestzement hergestellt und verarbeitet, bevor die Produktion 1986 stillgelegt wurde.

Geschichte der Asbestverseuchung in Italien

Die Quelle der massiven Verschmutzung war das Eternit-Werk, das in Casale den Beinamen "Fabrik des Todes" trägt. In den Jahren 2000 bis 2006 versiegelte der italienische Staat einen Grossteil des Geländes in einem gewaltigen Betonsarkophag. Dieser wurde mit Erde überdeckt, um die weiteren Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.

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Im Jahr 2016 wurde im Gedenken an die Opfer der darauf errichtete "Parco Eternit" eingeweiht. Heute spielen dort wieder Kinder, während über dem Park im März ein blasser Frühlingshimmel liegt. Die Stadt mit 30 000 Einwohnern am Po im Piemont ist bis heute von den Folgen der Industrie geprägt.

Paolo Ferraris, der 1996 im Alter von 49 Jahren starb, ist einer von bislang rund 3000 Menschen, die in Casale Monferrato an den Folgen von Asbestexposition gestorben sind. Er setzte sich als Regionalpolitiker vehement für die Asbestsanierung ein, noch bevor er wusste, dass er selbst zu den Opfern gehören würde.

Klage von Hinterbliebenen und Angehörigen

Für die Witwe Assunta Prato bedeutet der Prozess auch emotionale Wiederaufarbeitung. Sie schwieg ihrem Mann die Brustfellkrebsdiagnose zunächst, um seine Lebensqualität nicht zu verschlechtern. Als Paolo Ferraris die Wahrheit erfuhr, bedankte er sich bei ihr. Wenige Monate später starb er, zurück blieben seine Frau und drei Kinder im Alter zwischen dreizehn und achtzehn Jahren.

Romana Blasotti, die ehemalige Präsidentin des italienischen Verbands der Angehörigen von Asbestopfern, zählte am Prozess von 2009 gegen die Eternit AG die Familienmitglieder auf, die sie an das Material verlor. Sie starb 2024. Für Angehörige wie Prato ist es ein "totaler Bruch", wenn der Hauptverantwortliche heute genauso alt wäre, wie ihr verstorbener Mann einst war.

Die Kläger sehen eine massive Vertuschungstaktik hinter der Verzögerung. Während Schmidheiny sich gerne als visionärer Pionier des Asbestausstiegs inszeniert, zeichnen Gerichtsakten ein anderes Bild. Er und seine Vertrauten sollen systematisch versucht haben, die Verantwortung abzulenken.

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Strategien zur Einflussnahme auf Verfahren

Berichten zufolge soll das Lager um Stephan Schmidheiny selbst vor Geheimdienstmethoden nicht zurückgeschreckt sein. Dazu gehörten laut Vorwürfen die Beschattung der Opfervereinigung sowie die mutmassliche versuchte Einflussnahme auf zentrale Entscheidungsträger im Justizsystem.

Diese Strategien scheinen zumindest teilweise aufgegangen zu sein. Der Fall, der einst in italienischen Medien als "Prozess des Jahrhunderts" gehandelt wurde, ist weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. In der Schweiz scheinen die zahlreichen Asbesttoten im In- und Ausland vergessen.

Die mutmassliche Mitverantwortung der Schmidheiny-Dynastie aus dem kollektiven Gedächtnis der Schweizer Öffentlichkeit tilgt zu sein. Selbst in Italien ist der mediale Rummel von einst verflogen, obwohl das Sterben weitergeht. Jahrzehnte vergehen bis zum Ausbruch der tödlichen Krankheiten.

Die Asbestfasern können Brust- oder Bauchfellkrebs auslösen. Dann verläuft die Erkrankung sehr schnell. Für die Hinterbliebenen in Casale Monferrato bleibt die Frage nach Gerechtigkeit offen, bis das Urteil des höchsten Gerichts Italiens gesprochen ist.