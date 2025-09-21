Estland ruft UN-Sicherheitsrat nach mutmaßlicher russischer Luftraumverletzung an

Estland hat nach einer mutmaßlichen Verletzung seines Luftraums durch Russland den UN-Sicherheitsrat angerufen. Eine Dringlichkeitssitzung wurde einberufen, um die Situation zu erörtern.

Nach einer mutmaßlichen Verletzung des estnischen Luftraums durch ein russisches Flugzeug, hat Estland den UN-Sicherheitsrat angerufen. Dieser wird nun am Montag in einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Situation zu erörtern. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen wird sich am Montag um 10:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MESZ) treffen, wie das estnische Außenministerium bekannt gab. Es ist das erste Mal, dass Estland eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates beantragt hat.

Allerdings kann Russland, dank seines Vetorechts im Sicherheitsrat, jegliche Entscheidungen blockieren. Moskau bestreitet weiterhin die behauptete Luftraumverletzung, die sich am Freitag ereignet haben soll. Die russische Regierung behauptet, dass keine Verletzung des estnischen Luftraums stattgefunden hat und weist jegliche Vorwürfe zurück. Estland besteht jedoch auf der Richtigkeit seiner Angaben und betont die Notwendigkeit einer internationalen Untersuchung. Die Situation hat zu erhöhten Spannungen in der Region geführt und die Besorgnis der NATO-Verbündeten geweckt. Außenminister Margus Tsahkna erklärte, dass Russland durch die Verletzung des estnischen Luftraums Grundsätze untergrabe, die für die Sicherheit aller UN-Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung seien. Solche Aktionen, insbesondere wenn sie von einem ständigen Mitglied des Sicherheitsrates begangen werden, müssten im Sicherheitsrat besprochen werden. Die genauen Details des Vorfalls sind noch Gegenstand von Untersuchungen. Berichten zufolge soll es sich bei dem russischen Flugzeug um ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-31 gehandelt haben. Das Flugzeug soll nicht den schmalen internationalen Korridor über dem Finnischen Meerbusen genutzt, sondern sich etwa zehn Kilometer tief im estnischen Luftraum aufgehalten haben. Dies stellt eine deutliche Verletzung der estnischen Souveränität und der internationalen Luftraumbestimmungen dar. Die estnische Regierung hat sich nach eigenen Angaben an Verbündete und Partner gewandt, um die Lage zu erörtern und eine koordinierte Reaktion zu koordinieren. Die NATO, der Estland angehört, hat bereits die Situation genau beobachtet und sich zu einer soliden Unterstützung für Estland bekannt. Die Spannungen zwischen Russland und den NATO-Staaten haben in den letzten Monaten zugenommen, da der Krieg in der Ukraine andauert. Immer wieder gibt es Berichte über russische Provokationen, einschließlich militärischer Aktivitäten in der Nähe der Grenzen der NATO-Mitgliedstaaten. Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine wurden kürzlich zahlreiche Drohnen in den Luftraum Polens, also in den der NATO, geschickt, was ebenfalls zu Besorgnis und Kritik führte. Der Vorfall in Estland wird von einigen als weiterer Schritt in der Eskalationsspirale betrachtet, während andere die Notwendigkeit einer Deeskalation betonen. Es wird erwartet, dass die Sondersitzung des Sicherheitsrates dazu beitragen wird, eine diplomatische Lösung zu finden oder zumindest eine klare Botschaft an Russland zu senden. Die Diskussionen im Sicherheitsrat werden voraussichtlich von allen ständigen Mitgliedern, einschließlich Russland, sowie von Estland und anderen betroffenen Staaten und Organisationen verfolgt





nau_live / 🏆 18. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Estland Russland UN-Sicherheitsrat Luftraumverletzung NATO

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russische Kampfjets nähern sich polnischer Bohrinsel in der OstseeZwei russische Kampfjets flogen in geringer Höhe an einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee vorbei, was zu einer Verletzung der Sicherheitszone führte. Die polnischen Behörden wurden informiert, eine Verletzung der Staatsgrenze gab es jedoch nicht. Zuvor hatte Estland eine Verletzung seines Luftraums durch russische Flugzeuge gemeldet.

Weiterlesen »

Estland meldet erneute Verletzung des Luftraums durch russische KampfjetsEstland, ein EU- und NATO-Mitglied, hat einen erneuten Verstoß seines Luftraums durch russische Kampfjets vom Typ MIG-31 gemeldet. Drei Flugzeuge drangen nahe der Insel Vaindloo in den Luftraum ein und hielten sich dort zwölf Minuten auf. Estland bestellte den russischen Geschäftsträger ein und forderte verstärkten politischen und wirtschaftlichen Druck auf Russland. Zudem beantragte Estland Beratungen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags.

Weiterlesen »

Nato beruft Beratungen nach russischer Luftraumverletzung einNachdem Estland eine Luftraumverletzung durch russische Kampfjets meldete, beruft die Nato Beratungen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags ein. Polen meldet ebenfalls Vorfälle, darunter die Annäherung russischer Jets an eine Bohrinsel und Drohneneinsätze, bei denen Schäden entstanden. Die Spannungen zwischen Nato und Russland nehmen zu, da beide Seiten Militärübungen durchführen.

Weiterlesen »

Russische Kampfjets: NATO-Beratungen nach LuftraumverletzungNachdem russische Kampfjets über dem Baltikum gesichtet wurden, führt die Nato nun Beratungen über den Umgang mit der Luftraumverletzung.

Weiterlesen »

Luftraumverletzung durch Russland: Nato setzt türkisches System einMehrere Nato-Partner reagieren auf russische Luftraumverletzungen mit dem Einsatz eines türkischen Aufklärungssystems.

Weiterlesen »

Estland beantragt NATO-Beratungen nach Verletzung seines Luftraumes durch RusslandEstland hat nach einer Verletzung seines Luftraumes durch russische Kampfjets NATO-Beratungen beantragt. Der estnische Verteidigungsminister hält dies für angemessen, nachdem sich drei MIG-31-Jets zwölf Minuten lang in estnischem Luftraum aufhielten. Aussenminister Tsahkna betont, dass Estland entschlossen handelt und die Anwendung des Protokolls von anderen Verbündeten unterstützt wird. Die vermehrten Provokationen werden als Teil einer russischen Strategie zur Ablenkung von der Ukraine-Unterstützung gesehen.

Weiterlesen »