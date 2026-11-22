Francesco Pio Esposito erzielt zum 0:1 die Führung für Inter Mailand gegen Atalanta Bergamo. Die Nerazzurri dominieren das Spiel und halten die Partie unter Kontrolle.

Im ersten Durchgang der Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Inter Mailand setzte sich die Gastmannschaft deutlich durch. Francesco Pio Esposito erzielte in der 16. Minute den ersten Treffer für die Nerazzurri, die damit mit 0:1 in Führung gingen. Das Spiel zeigte von Anfang an eine klare Dominanz der Inter-Spieler, die den Ball sicher im Gegenzug halten konnten. Die Schussversuche von Atalanta blieben wirkungslos, während Inter die Defensive stabil hielt und die offensive Linie bedrohlich agierte.

Esposito trifft und gibt Spielstand 0:1 vor

Francesco Pio Esposito von Inter Mailand sorgte für den einzigen Treffer des ersten Halbzeitabschnitts. Er nutzte seine Chance mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte und platzierte den Ball unten links im Tor. Damit war der Spielstand nach sechzehn Minuten klar auf 0:1 für die Gäste geregelt. Der Torschütze erwies sich als effektiver Angreifer, der seine Momente gezielt nutzte, um die Abwehr von Atalanta Bergamo zu knacken.

Also read Roger Federer feiert Geburtstag seiner Tochter Zoë Vittoria

Inter Mailand kontrolliert das Spielgeschehen

Inter Mailand zeigte in den ersten Minuten eine hohe Ballsicherheit und organisierte das Spiel effektiv. Spieler wie Nicolò Barella und Hakan Çalhanoğlu versuchten aus verschiedenen Positionen, das Tor zu treffen, doch ihre Versuche wurden entweder abgeblockt oder verfehlten das Ziel. Barella scheiterte mit einem Rechtsschuss im Strafraum, während Çalhanoğlus linker Fernschuss von der Distanz blockiert wurde. Trotz dieser Misslungenheiten behielt die Mannschaft die Kontrolle über das Geschehen.

Atalanta sucht nach Lösungen in der Offensive

Atalanta Bergamo hatte mehrere Chancen, auszugleichen, scheiterte jedoch an der Effizienz oder an der Abwehr von Inter. Franck Kessie und Nicola Zalewski versuchten aus der Distanz, das Tor zu treffen, doch ihre Schüsse wurden entweder geblockt oder vom Torwart gehalten. Zalewski scheiterte sogar direkt am Keeper, während Kessies Fernschuss am rechten Pfosten vorbeiging. Auch Carlos Augusto bereitete eine Gefahr vor, doch Marcus Thuram verpasste den Kopfball aus der Strafraummitte knapp.

Advertisement

Taktische Disziplin bei Inter Mailand

Die defensive Struktur von Inter Mailand war robust und ließ Atalanta kaum Freiräume. Spieler wie Davide Zappacosta und Henrikh Mkhitaryan waren in die Abwehrarbeit eingebunden und verhinderten klare Torchancen. Mkhitaryan bereitete einen Fernschuss vor, der jedoch blockiert wurde. Die Schiedsrichter sahen zudem in mehreren Phasen Offside-Stellungen bei Atalanta, insbesondere bei Aktionen von Nikola Krstovic, was die Offensive der Hausherren weiter behinderte.

Ausblick auf die zweite Halbzeit

Der erste Teil der Begegnung endete mit einem klaren 0:1-Vorsprung für Inter Mailand. Die Gäste haben das Spiel gut im Griff und die Defensive steht sicher. Atalanta Bergamo muss in der zweiten Halbzeit mehr Druck ausüben und seine Chancenverwertung verbessern, um noch in dieses Spiel zurückzukommen. Inter Mailand kann sich auf das Ergebnis freuen und sollte versuchen, die Führung zu verteidigen, während Atalanta nach dem Ausgleich suchen muss.