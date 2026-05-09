Eine Passagierin auf einem Kreuzfahrtschiff wurde von einem Mann mit möglicherweiseem Hantavirus eskortiert. Die Passagiere trösteten die Witwe des Verstorbenen und waren selbst infiziert.

Eine Eskorte für einen womöglich am Hantavirus erkrankten Mann in den Niederlanden. - keystone Schutzanzüge sind beim möglichen Kontakt mit Hantavirus -Patienten Pflicht. Wie hier in Praia auf den Kapverden.

- keystoneDer Patient am Unispital Zürich ist stabil. - keystone Wie der Passagier Ruhi Cenet gegenüber der 'Daily Mail' schilderte, informierte der Kapitän am 12. April über deneines 70-jährigen Niederländers. Dabei habe er betont, es handle sich um 'natüreliche Ursachen' und es bestehe kein Grund zur Besorgnis.

Diese ändertete sich später als falsch herausstellen. Nach dem ersten Todesfall kam es laut Cenet zu emotionalen Szenen an Bord. Die Passagiere hätten die Witwe des Verstorbenen getrüsst und sie vielfach umarmt. Ohne zu wissen, dass sie selbst bereits infiziert war.

Cenet erinnert sich: 'Alle hatten so viel Mitleid mit ihr. Sie haben sie umarmt und mit ihr gesprochen. Die Leute wollten sie einfach unterstützen, weil sie ihren Mann verloren hatte. Sie nannte uns ihre Schutzengel.

' Wenige Tage später erkrankte sie selbst schwer und wurde schliesslich in ein Spital gebracht, wo sie starb. Der Bordalltag ist laut dem Passagier präftlich weitergegangen: Mit gemeinsamen Mahlzeiten, Ausflüssen und Aktivitäten in enger Nähe unter den Reisenden. Erkrankter wird in Zürich behandelt Insgesamt sind nach bisherigen Angaben mindestens drei Personen im Zusammenhang mit dem Ausbruch eines Hantavirus gestorben. Laut der WeltgesundheitsorganisationDie Börsen verschiedener Länder sowie die sind in die Abpräfungen eingebunden, während weltweit Kontaktpersonen der Passagiere nachverfolgt werden.

Zudem ist eine Person aus Genf nach einem Flug mit einem Hantavirus-Erkrankten unter Beobachtung. An Bord des Kreuzfahrtschiffs 'MV Hondius' befindet sich auch ein Schweizer. Er gehür zur Crew.

'Er hat zum Glüssen keine Symptome, es geht ihm gut', sagt Lévy. Der Schweizer gelte aber als Kontaktperson





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