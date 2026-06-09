Eskalation im Nahen Osten: US-Angriffe auf Iran nach Hubschrauberabschuss und israelische Offensive im Südlibanon

Nach dem Abschuss eines US-Helikopters durch Iran starten die USA Vergeltungsschläge. Israel gleichzeitig weitet Angriffe im Südlibanon aus. Iran droht mit Gegenwehr. Die Lage in der Region ist äußerst angespannt.

Im Nahostkonflikt ist es zu einer dramatischen Eskalation gekommen. Ein US-Armee-Hubschrauber vom Typ Apache wurde nach Angaben des US-Militärs über der strategisch wichtigen Straße von Hormus von iranischen Streitkräften abgeschossen.

Beide Piloten konnten unverletzt gerettet werden. Als unmittelbare Reaktion starteten die USA in der Nacht zum Dienstag Luftangriffe auf iranische Ziele. Das US-Zentralkommando bestätigte sogenannte Selbstverteidigungsschläge, die um 17.00 Uhr Ostküstenzeit begannen. Betroffen waren nach iranischen Berichten unter anderem die Insel Qeshm, die Küstenorte Sirik und Jask sowie die Region Kuh-e Mobarak in der Provinz Hormozgan.

Auf Qeshm wurden mehrere Explosionen gemeldet, und die iranische Luftabwehr wurde aktiviert, was auf anhaltende Gefechte hindeutete. Das US-Militär begründete die Angriffe als verhältnismäßige Antwort auf die ungerechtfertigte iranische Aggression. Der genaue Umfang und ob die USA weitere Schläge durchführen werden, blieb zunächst unklar. Parallel zu den Vorgängen am persischen Golf weitete Israel seine Militäroperationen im Südlibanon aus.

Die israelische Armee führte Luftangriffe auf mehrere Ortschaften durch, darunter Touline, Srifa, Kafra, Deir Kifa, Majdal Zoun und Yatar. Zudem kam es zu Artilleriebeschuss im westlichen Bezirk Tyrus. Bei einem Angriff auf Kfar Reman im Gouvernement Nabatieh wurden mindestens zwei Menschen getötet, und weitere Ziele in der Umgebung, wie Zefta und Aadshit, wurden angegriffen. Israelische Regierungsvertreter beharren darauf, dass eine Waffenruhe nicht geografisch aufgeteilt werden könne und alle Fronten, einschließlich des Südlibanons und Beirut, umfassen müsse.

Dies ist einer der zentralen Streitpunkte in laufenden Verhandlungen. Die diplomatischen Reaktionen auf die Eskalation sind äußerst scharf. Irans Außenminister Abbas Araghchi drohte den USA auf der Plattform X mit den Worten: "Verlasst unsere Region, wenn ihr sicher sein wollt.

" Er bekräftigte, dass Iran "keinen Angriff und keine Drohung unbeantwortet lassen" werde. Gleichzeitig bestand er auf der Rechtsposition, dass die Straße von Hormus kein internationales Gewässer, sondern ein von Iran und Oman gemeinsam kontrolliertes Gewässer sei, womit er dem US-Anspruch auf freie Durchfahrt widersprach. US-Präsident Donald Trump bestätigte gegenüber ABC News die Angriffe und erklärte, es sei wichtig zu reagieren.

In einem späteren Post auf Truth Social schrieb er, die USA müssten notwendigerweise antworten, der Vorfall sei möglicherweise unbeabsichtigt geschehen, dennoch müsse gehandelt werden. Israels Generalstabschef Eyal Zamir erklärte, der jüngste Angriff sei nur die Vorbereitung für einen weitaus bedeutenderen und schwereren Schlag gegen den Iran, und Israel sei bereit für einen weiteren "Tiefschlag", sobald der Befehl erteilt werde. Die iranischen Staatsmedien meldeten unterdessen, die US-Angriffe im Süden des Landes seien beendet und die Lage sei wieder ruhig.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit großer Sorge vor einem regionalen Flächenbrand





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