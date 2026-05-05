Eskalation im Nahen Osten: Neue Gefechte in der Strasse von Hormus

Nach neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran droht die brüchige Waffenruhe im Nahen Osten zu scheitern. Die Strasse von Hormus ist Schauplatz von Gefechten und Vorwürfen.

Die brüchige Waffenruhe im Nahen Osten steht erneut auf der Kippe, nachdem es zu neuen militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran in der Strasse von Hormus gekommen ist.

Das US-Militär gab bekannt, sechs kleine iranische Boote sowie Marschflugkörper und Drohnen zerstört zu haben. Diese Eskalation folgt auf die Entsendung der US-Marine durch Präsident Trump zur Eskortierung blockierter Tanker im Rahmen der Mission «Project Freedom». Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warf den USA vor, durch Verstösse gegen die seit vier Wochen geltende Waffenruhe die Sicherheit der Schifffahrt und des Energietransits zu gefährden.

Die Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit für Öl, Düngemittel und andere Rohstoffe, ist seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar faktisch blockiert, was zu globalen Preissteigerungen geführt hat. Berichte über Explosionen und Brände auf Handelsschiffen sowie ein Brand in einem Ölhafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) verstärken die Spannungen.

Die iranischen Revolutionsgarden haben die Strasse von Hormus durch Drohungen mit dem Einsatz von Minen, Drohnen, Raketen und Kanonenbooten faktisch abgeriegelt, worauf die USA mit einer Blockade iranischer Häfen reagierten. Während der Iran Durchfahrten von US-Handelsschiffen bestreitet, bestätigte die Reederei Maersk, dass das unter US-Flagge fahrende Schiff «Alliance Fairfax» am Montag in Begleitung des US-Militärs die Meerenge verlassen habe.

Es gibt widersprüchliche Berichte über Gefechte, wobei das US-Militär die Versenkung mehrerer iranischer Schnellboote behauptet, während der Iran behauptet, zivile Boote ins Visier genommen und fünf Zivilisten getötet zu haben. Zudem gab Teheran an, das Feuer auf ein US-Kriegsschiff eröffnet und es zur Umkehr gezwungen zu haben, was später als Warnschüsse bezeichnet wurde. Unabhängige Überprüfungen der Lage in der Meerenge durch Nachrichtenagenturen wie Reuters sind bislang nicht möglich gewesen.

Zusätzlich zu den Vorfällen in der Strasse von Hormus wurden eine Explosion und ein Feuer im Maschinenraum eines südkoreanischen Handelsschiffs («HMM Namu») sowie Treffer auf zwei Schiffe vor der Küste der VAE gemeldet. Der emiratische Ölkonzern ADNOC bestätigte Schäden an einem seiner leeren Öltanker durch iranische Drohnen, und ein Feuer brach im wichtigen Ölhafen Fudschaira aus, was die Emirate als eine ernsthafte Eskalation bewerteten und sich das Recht auf eine Reaktion vorbehalten.

Das iranische Staatsfernsehen bestätigte den Angriff auf die VAE als Reaktion auf «militärische Abenteuer» des US-Militärs. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi betonte, dass es keine militärische Lösung für die Krise gebe und Friedensgespräche unter Vermittlung Pakistans voranschritten, warnte aber die USA und die VAE davor, sich in einen «Sumpf» hineinzuziehen. Bislang gab es eine Runde direkter Friedensgespräche, weitere Treffen scheiterten jedoch.

Die USA und der Iran prüfen derzeit eine Antwort auf einen 14-Punkte-Plan des Iran, dessen Details jedoch nicht öffentlich bekannt sind





FuW_News / 🏆 4. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nahost Iran USA Strasse Von Hormus Waffenruhe Eskalation Öl Handel Konflikt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump kündigt «Projekt Freiheit» an – Tanker sollen durch HormusUS-Präsident Donald Trump startet die Initiative «Projekt Freiheit», um blockierte Schiffe aus der Strasse von Hormus zu befreien – Iran warnt jedoch davor.

Read more »

Iran warnt USA vor Aktionen in der Straße von HormusDer Iran hat die USA vor Eingriffen in der Straße von Hormus gewarnt. Jede amerikanische Einmischung wird als Verstoss gegen die Waffenruhe betrachtet. US-Präsident Trump kündigte die Initiative 'Projekt Freiheit' an, um blockierte Schiffe zu unterstützen. Die Straße von Hormus ist für den globalen Öl- und Flüssiggashandel von zentraler Bedeutung.

Read more »

Trump: Werden ab Montag Schiffe durch Strasse von Hormus geleiten – Militär bestätigt EinsatzLaut der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation stecken in der Region Hunderte Schiffe mit rund 20’000 Seeleuten fest.

Read more »

Macron lehnt Beteiligung an Trumps Hormus-Mission abFrankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Hilfe für in der Strasse von Hormus feststeckende Schiffe begrüsst, eine französische Beteiligung aber ausgeschlossen.

Read more »

Ölmarkt unter Druck: Spannungen im Nahen Osten und Opec-Austritt befeuern PreisunsicherheitDie Ölpreise steigen weiter, da geopolitische Spannungen im Nahen Osten und der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der Opec die Unsicherheit auf dem globalen Ölmarkt erhöhen.

Read more »

Russische Öllieferung erreicht Japan nach Blockade der Straße von HormusEine erste russische Rohöllieferung ist in Japan eingetroffen, nachdem die Straße von Hormus aufgrund des Konflikts im Nahen Osten blockiert wurde. Japan ist stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten abhängig. Gleichzeitig signalisiert Russland Gesprächsbereitschaft mit Japan auf Außenministerebene.

Read more »