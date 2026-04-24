Eskalation droht: Trump setzt Iran Ultimatum – Militärische Härte erwartet

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen zu, da Präsident Trump ein Ultimatum stellt und Experten eine militärisch dominierte Härte im iranischen Regime erwarten.

Die Lage zwischen den USA und dem Iran spitzt sich zu, da ein von US-Präsident Donald Trump gesetztes Ultimatum näher rückt. Trump fordert Teheran auf, die Straße von Hormus bis spätestens Mittwochabend für den Schiffsverkehr zu öffnen, andernfalls droht er mit der Zerstörung iranischer Kraftwerke.

Die iranische Militärführung reagierte auf diese Warnung mit Spott und bezeichnete Trump als "wahnhaft". Trump selbst spricht von einer "ernsthaft zerbrochenen" Führung in Teheran, eine Einschätzung, die jedoch von Iran-Experten entschieden widersprochen wird. Diese sehen nach dem Tod von Ayatollah Ali Khamenei keine Schwäche, sondern eine neue, militärisch dominierte Härte im Regime. Die Experten weisen darauf hin, dass die Revolutionsgarden nach Khameneis Tod ihren Einfluss erheblich ausgebaut und das System weiter verhärtet haben.

Ein möglicher Angriff vom 28. Februar, bei dem der oberste iranische Führer Ali Khamenei getötet wurde, führte nicht zu einer reformorientierten Führung, sondern zu einem engmaschigen Machtkartell aus Revolutionsgarden und Sicherheitsapparat. Diese Entwicklung macht die Situation besonders brisant, da Trump glaubt, militärisch gewonnen zu haben, gleichzeitig aber Verhandlungen führen möchte – was zunehmend unvereinbar erscheint. Die Geschichte Irans zeigt ein wiederkehrendes Muster der Verhärtung.

Nach dem Iran-Irak-Krieg 1988 gewann die Führung zwar pragmatischere Züge, doch die Revolutionsgarden etablierten sich als dauerhafte Machtinstitution. Die Niederschlagung der Grünen Bewegung 2009 schwächte die Opposition und stärkte das konservative Lager, während die Mahsa-Amini-Proteste 2022 zu verstärkten Repressionen und einer weiteren Machtkonsolidierung der Hardliner führten. Trump verfolgt weiterhin seine politische Linie und fordert einen Deal unter Bedingungen, die einer Kapitulation gleichkommen: Stilllegung von Atomanlagen, Übergabe von angereichertem Uran und ein langfristiges Verbot der Anreicherung.

Er erklärte unmissverständlich: "Es wird keinen Deal mit dem Iran geben ausser UNBEDINGTER KAPITULATION!

". Die These eines "zerbrochenen" Regimes wird jedoch durch die Realität widerlegt, da Teheran kaum Zugeständnisse macht und Fristen verschoben werden. Viele Experten bezweifeln, dass Trump einen Regimewechsel im Iran erreichen wird, und sehen sogar das Gegenteil: Der Krieg habe "die radikalste Version der Islamischen Republik aller Zeiten hervorgebracht". Nach Khameneis Tod war das iranische System gut vorbereitet.

Die Macht ist in religiösen und militärischen Händen vereint, wobei der Oberste Führer Armee, Justiz und strategische Entscheidungen kontrolliert. Das Machtvakuum wurde nicht von zivilen Kräften gefüllt, sondern von den Akteuren, die bereits zuvor den grössten Einfluss hatten. Experten sind sich einig, dass Trump das Regime verändert hat – aber in eine deutlich radikalere Richtung





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