Eschlikon: Gemeinderat soll verkleinert werden – Abstimmung über Gemeindeordnungsrevision

Die Gemeinde Eschlikon plant eine Reduzierung der Gemeinderatsmitglieder von sieben auf fünf. Eine Abstimmung über die Gemeindeordnungsrevision ist für den 14. Juni geplant.

Ab Juni 2027 soll der Gemeinderat von Eschlikon von bisher sieben auf neu fünf Mitglieder reduziert werden: das Gemeindepräsidium und vier weitere Mitglieder. Der Gemeinderat ohne Ressortfunktion bildet als Exekutive der Gemeinde die strategische Ebene. Er ist zudem oberstes Führungsorgan der Gemeinde und hat die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung.

Die Geschäftsleitung mit den verschiedenen Abteilungen bildet die operative Ebene der Organisation und stellt mit ihren Mitarbeitenden das Tagesgeschäft sicher. Zudem amtet der Gemeindeschreiber als Verwaltungsleiter und ist Vorsitzender der Geschäftsleitung. Die aktuelle Gemeindeordnung und die bestehende Organisation haben sich seit ihrer Einführung bewährt und etabliert. Durch den Wegfall der Ressorts im Gemeinderat und die Stärkung der Verwaltung in Verantwortung und Kompetenzen hat sich das Aufgabenportfolio des Gemeinderates verändert. Der Gemeinderat hat sich deshalb eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob weiterhin sieben Mitglieder im Gremium notwendig sind. Dazu hat er die Meinungen der Ortsparteien eingeholt und sich mit der Geschäftsleitung ausgetauscht. Nach Einschätzung des Gemeinderates ist es vertretbar, dass das Gremium ab 1. Juni 2027 aus noch fünf statt bisher sieben Mitgliedern bestehen soll: Gemeindepräsidium sowie vier weitere Mitglieder des Gemeinderates. Diverse Gründe sprechen dafür: ein verändertes Aufgabenportfolio im Gemeinderat, klarere Abgrenzungen zwischen strategischer und operativer Ebene, eine Angleichung an die Volksschulgemeinde, Kosteneinsparungen sowie konsequente Umsetzung der Organisation mit Geschäftsleitungsmodell. Die Entscheidung für die Reduzierung der Gemeinderatsmitglieder ist das Ergebnis umfassender Überlegungen und Analysen, die die Effizienz und die Anpassungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung verbessern sollen. Die Einführung des Geschäftsleitungsmodells hat bereits zu einer klaren Trennung von strategischen und operativen Aufgaben geführt, wodurch die Notwendigkeit von sieben Gemeinderatsmitgliedern in Frage gestellt wurde. Die Meinungen der Ortsparteien wurden berücksichtigt, und die positiven Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Gemeinde waren ein weiteres wichtiges Argument für diese Veränderung.\Eschlikon verzichtet bereits auf die Durchführung der genannten Gemeindeversammlung und lässt über die Jahresrechnung an der Urne abstimmen. Dies zeigt eine Tendenz zur Straffung und Effizienzsteigerung der Verwaltungsprozesse. Es scheint daher aus Sicht des Gemeinderates ein logischer Schritt, dass die Politische Gemeinde die Teilrevision der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde für den Abstimmungssonntag am 14. Juni vorsieht. Die detaillierte Abstimmungsbotschaft wird mit den übrigen Unterlagen versandt. Neben der Reduzierung der Gemeinderatsmitglieder sind auch redaktionelle Anpassungen in der Gemeindeordnung erforderlich, zum Beispiel aufgrund angepasster Gesetze, wie der Einführung des Öffentlichkeitsgesetzes des Kantons Thurgau. Diese Anpassungen dienen dazu, die Gemeindeordnung auf dem neuesten Stand zu halten und Transparenz sowie Bürgerbeteiligung zu fördern. Die kommende Abstimmung bietet den Bürgern von Eschlikon die Gelegenheit, über die Zukunft ihrer Gemeinde mitzubestimmen und die Weichen für eine effizientere und modernere Verwaltung zu stellen. Die geplanten Änderungen zielen darauf ab, die Verwaltung zu verschlanken, die Kosten zu senken und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne dabei die Qualität der Dienstleistungen für die Bürger zu beeinträchtigen. Die Kombination aus organisatorischen Veränderungen und rechtlichen Anpassungen soll die Gemeinde zukunftsfähig machen und ihre Handlungsfähigkeit in den kommenden Jahren sicherstellen.\Die vorgeschlagenen Änderungen in Eschlikon spiegeln einen Trend wider, den man in vielen Gemeinden beobachten kann: die Notwendigkeit, Verwaltungsprozesse zu optimieren und auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Die Reduzierung der Gemeinderatsmitglieder ist nur ein Aspekt dieser umfassenden Reform. Die Einführung des Geschäftsleitungsmodells, die klarere Aufgabenverteilung zwischen Gemeinderat und Verwaltung sowie die Anpassung an neue Gesetze zeigen den Willen der Gemeinde, sich an die Anforderungen der modernen Kommunalverwaltung anzupassen. Die geplante Abstimmung am 14. Juni ist daher ein wichtiger Schritt für die Bürger von Eschlikon, um die Zukunft ihrer Gemeinde aktiv mitzugestalten. Die umfassende Informationskampagne, die mit der Abstimmungsbotschaft einhergeht, soll sicherstellen, dass die Bürger fundierte Entscheidungen treffen können. Die Gemeinde hat Wert darauf gelegt, die Beweggründe für die vorgeschlagenen Änderungen transparent darzulegen und die potenziellen Vorteile für die Bürger aufzuzeigen. Die Abstimmungsergebnisse werden maßgeblich beeinflussen, wie die Gemeinde in den kommenden Jahren geführt wird und welche Prioritäten gesetzt werden. Die Bürger von Eschlikon haben somit die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung ihrer Gemeinde teilzunehmen und ihren Beitrag zu einer effizienten und zukunftsfähigen Verwaltung zu leisten





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