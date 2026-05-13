Esc-Sänger Noam Bettan Qualifiziert für Finale despite Protests; Five Countries Boycott Competition, Citing War in Gaza

Noam Bettan, an Israeli singer, has been criticized for his controversial appearance at the Eurovision Song Contest (ESC) 2026. He faced disturbances by pro-Palestine protesters in Vienna, Austria. Despite the criticism, his performance was widely discussed on social media platforms. However, he was able to deliver the performance and proceed to the finals.

Israels Noam Bettan hat sich trotz Proteste für das ESC-Finale am Samstag qualifiziert. Fünf Länder boykottieren das ESC dieses Jahr wegen des Krieges in Gaza komplett.

Noam Bettan hatte in Wien wohl den heikelsten Auftritt des Abends. Der israelische Sänger trat am Dienstag im ersten Halbfinal des Eurovision 2026 mit dem Song 'Michelle' auf. Er sang in einer Mischung aus Französisch, Hebräisch und Englisch. Zu Beginn seines Auftritts waren in der Wiener Stadthalle deutlich 'Free Palestine'- und 'Stop the Genocide'-Rufe zu hören.

Diese waren auch in der Liveübertragung zu hören. Laut österreichischen Medienberichten wurden zwei Personen, welche die Übertragung störten, von der Security aus der Halle geführt. Davon liess sich Bettan nicht beirren und brachte seinen Auftritt durch. Nach dem Auftritt sagte der Sänger laut dem öffentlich-rechtlichen Sender 'Kan': 'Ich liess mich von den Buhrufen nicht stören, ich konzentrierte mich auf die israelischen Flaggen.

' Auch im Netz wurde der Auftritt beim Eurovision 2026 heiss diskutiert. 'Auch wenn ich Israels Vorgehen in Gaza nicht befürworten kann. Die ganzen Zwischenrufe hat sich Noam nicht verdient', schrieb etwa ein Nutzer auf X.die öffentlich-rechtlichen Sender aus fünf Ländern den ESC in diesem Jahr komplett. Es ist die kleinste Ausgabe seit 2003, am Wettbewerb nehmen nur noch 35 Länder teil.

Spanien, die Niederlande, Irland, Island und Slowenien sind nicht in Wien mit dabei. Während Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde, darf Israel trotz aller Kontroversen weiter starten. ESC-Direktor Martin Green hofft, dass die Boykott-Länder zurückkehren.

'Sie sind Mitglieder unserer Familie. Wir vermissen sie.

', Mit seinem Song 'Michelle' hat sich Noam Bettan fürs ESC-Finale qualifiziert. Sein Auftritt im Halbfinale ging jedoch nicht ohne Störaktionen über die Bühne. In Wien selbst gab sich die Stadt entschlossen.

'Wir lassen uns nicht in Stille terrorisieren', sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in Reaktion auf pro-palästinensische Demonstranten. Trotz Spannungen blieben die Proteste in der Stadt vergleichsweise klein. Bereits im Vorjahr hatte Israels Beitrag für viel Diskussion gesorgt: Die Vorjahressiegerin in der Publikumswertung, Yuval Raphael, war eine Überlebende desstoffischen Terroranschlags in Tel Avi





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest Noam Bettan Palestinian Protesters Vienna Austria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Understanding the Top Favorites & Swiss Chances for this Year's ESCExplore the current trends in betting odds, notable fan favorites, and the standing of Switzerland in light of recent ESC history and ESC entrants from Austria, Denmark, France, and Greece.

Read more »

ESC 2026 in Wien: Ist das die umstrittenste Ausgabe aller Zeiten?Irland, Spanien, die Niederlande, Slowenien und Island verweigern die Teilnahme am Eurovision Contest 2026. Mehr als 1'100 Künstlerinnen und Künstler haben zudem einen Boykottaufruf unterzeichnet.

Read more »

Eurovision Song Contest - Diese Formel gewinnt den ESCWir analysieren sämtliche Sieger-Songs seit 2000 – und suchen nach der ESC-Sieger-Formel.

Read more »

70. ESC: Protest in Wien gegen israelischen Auftritt geplantZum Auftritt des israelischen Teilnehmers Noam Bettan im Halbfinale des Eurovision Song Contests am Dienstag sind Protestaktionen für den Ausschluss des Landes vom ESC geplant. Am Nachmittag werden unter dem Motto «Keine Musik für Hinrichtungen. Kein Glitzer über dem Blutvergiessen» symbolisch Särge aufgestellt.

Read more »