Die europäische Raumsonde Hera hat das Asteroidenpaar Didymos und seinen Mond Dimorphos erreicht. Die ESA veröffentlicht erste Bilder zur Untersuchung der DART-Kollision.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat am Mittwochabend die ersten Bilddaten der Hera-Mission veröffentlicht, nachdem die Raumsonde erfolgreich das Asteroidenpaar im All erreicht hat. Diese Ankündigung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der planetaren Verteidigungsforschung, da die Sonde nun die langfristigen Auswirkungen des gezielten Einschlags der NASA -Sonde Dart im September 2022 dokumentieren soll.

Die Mission der Universität Bern ist eng mit diesen neuen Erkenntnissen verknüpft, da Berner Forschende die Struktur des Asteroidenmond Dimorphos bereits vor dem Zusammenstoß intensiv analysiert haben. Die ESA veröffentlichte die Aufnahmen am Mittwochabend, womit die wissenschaftliche Gemeinschaft erstmals einen direkten visuellen Zugang zu den betroffenen Himmelskörpern erhielt, um die theoretischen Modelle zu validieren.

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Wissenschaftliche Details der Hera-Annäherung

Die europäische Raumsonde Hera legte nach einer zweijährigen Reise eine immense Strecke zurück, um das Zweiersystem aus dem größeren Asteroiden Didymos und seinem Mond Dimorphos zu erreichen. Die Sonde zeigt nun die Hemisphäre von Dimorphos mit einem Durchmesser von 151 Metern, die um die Hemisphäre von Didymos mit einem Durchmesser von 730 Metern kreist. Diese spezifischen Dimensionen sind für die Berechnung der Gravitationskräfte und der Kinetik der Kollision von fundamentaler Bedeutung.

Im September 2022 rammte eine Raumsonde den rund 150 Meter großen Asteroidenmond Dimorphos, was zu einem signifikanten Effekt führte. Dessen Umlaufzeit um den deutlich größeren Asteroiden Didymos verkürzte sich dadurch um 33 Minuten. Dieser Wert liegt weit mehr als das Doppelte des als Mindestziel festgelegten Werts von 73 Sekunden. Eine im März veröffentlichte Studie bestätigte, dass der Aufprall so heftig war, dass sich auch die Umlaufbahn des gesamten Asteroidensystems um die Sonne veränderte.

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Bildnachweise und Vorläufige Daten

Bilder von der initialen Kollision existieren bereits und stammen von anderen Missionen, die der Hera-Mission vorausgingen. Eine Kamera an Bord der NASA-Sonde Dart fotografierte den Asteroiden bis unmittelbar vor dem Aufprall. Zusätzlich dokumentierte der italienische Kleinsatellit Liciacube die gewaltige Trümmerwolke, die der Aufprall ins All schleuderte. Liciacube reiste an Bord von Dart und wurde 15 Tage vor dem Einschlag ausgesetzt.

Eine Aufnahme vom 26. September 2022 zeigt eine gewaltige Staubwolke um den Asteroidenmond Dimorphos wenige Minuten nach dem gezielten Einschlag der NASA-Sonde Dart. Diese visuellen Beweise der Trümmerwolke waren entscheidend, um die Intensität der Energieübertragung zu verstehen. Dennoch blieb die genaue Veränderung der Oberfläche des Asteroiden durch diesen Aufprall für die Wissenschaftler lange unklar.

Forschung der Universität Bern und innere Struktur

Eine besonders spannende Frage beschäftigt auch Forschende der Universität Bern: Hat der Einschlag einen Krater hinterlassen oder den gesamten Asteroiden verformt? Die Berner Forschenden Martin Jutzi und Sabina Raducan hatten bereits vor dem Einschlag verschiedene Szenarien am Computer simuliert. Sie vermuteten, dass Dimorphos kein kompakter Felsbrocken ist, sondern einem lockeren Geröllhaufen gleicht, der hauptsächlich durch seine eigene Schwerkraft zusammengehalten wird.

Martin Jutzi sagte 2022, dass bei einer lockeren inneren Struktur nicht nur ein Krater zu erwarten sei, sondern eine globale Deformation des Asteroiden. Diese Theorie basiert auf der Annahme, dass dielose Aggregate das Einschlagenergie anders verteilen als kompakte Gesteinsblöcke. Die Hera-Mission soll nun diese Hypothesen durch detaillierte Messungen bestätigen oder widerlegen.

Zukünftige Missionsschritte und Schutz der Erde

Hera soll in den kommenden Monaten immer näher an die beiden Asteroiden heranfliegen, um höchste Auflösung zu erreichen. Anfang 2027 soll die Sonde zwei kleine Satelliten aussetzen, die unter anderem die Zusammensetzung der Oberfläche und die innere Struktur von Dimorphos untersuchen. Diese kleinen Sonden sind essenziell, um die Daten des Hauptmoduls zu ergänzen und ein dreidimensionales Bild der Veränderung zu erstellen.

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Die Erkenntnisse dieser Mission könnten eines Tages entscheidend sein, da Asteroiden mit einem Durchmesser von 50 Metern beim Einschlag in dicht besiedeltem Gebiet verheerende Schäden anrichten können. Besonders gut eignet sich die Methode der Ablenkung durch eine Raumsonde laut dem Berner Forscher Jutzi bei Asteroiden von bis zu 200 oder 300 Metern Durchmesser, vorausgesetzt man entdeckt sie einige Jahre vor dem drohenden Einschlag.

Wie stark ein Asteroid durch einen gezielten Einschlag abgelenkt werden kann, hängt wesentlich von seiner Beschaffenheit ab. Mithilfe der Daten von Hera wollen die Forschenden ihre Computermodelle verfeinern für den Fall, dass tatsächlich einmal ein gefährlicher Asteroid Kurs auf die Erde nimmt. Eine Gefahr für die Erde geht derzeit von Dimorphos und Didymos nicht aus.

Wirtschaftlicher Nutzen und politische Zukunft

Die Weltraumforschung hat laut der ESA aber auch einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen. Ihren Schätzungen zufolge tragen die laufenden Explorationsprogramme rund 2,8 Milliarden Euro zum Bruttoinlandprodukt Europas bei. Dieser wirtschaftliche Faktor unterstreicht die Bedeutung der Investition in solche Deep-Space-Missionen über rein wissenschaftliche Erkenntnisse hinaus.

Am 15. Dezember treffen sich die Minister der ESA-Mitgliedstaaten in Rom, um über die Zukunft der europäischen Raumfahrt zu beraten. Diese politische Ebene ist entscheidend, um die Finanzierung der Hera-Mission und zukünftiger Projekte zur planetaren Verteidigung sicherzustellen. Die Bilder vom Hera-Anflug liefern dabei die konkrete Grundlage für diese Diskussionen.