Die ESA stellt erste Bilder der Hera-Mission vor. Ein 33-minütiger Bahnwechsel und ein gewaltiger Krater belegen den Erfolg des NASA-Dart-Experiments am Mond Dimorphos.

Die Europäische Weltraumorganisation ( ESA) hat am Mittwochabend die ersten Bilder der " Hera"-Mission veröffentlicht. An diesem wichtigen Raumfahrtprojekt ist auch die Universität Bern beteiligt. Die Aufnahmen dokumentieren die langfristigen Folgen eines gezielten Aufpralls, der vor vier Jahren die Flugbahn eines Asteroidenmondes erheblich veränderte.

Krater breitet sich über gesamte Oberfläche aus

Die Sonde "Hera" befand sich am Tatort, um die genauen Auswirkungen des "Dart"-Experiments der NASA zu analysieren. Die neu vorliegenden Bilder zeigen einen gewaltigen Einschlagkrater, der sich über die gesamte Breite des 150 Meter großen Asteroidenmondes Dimorphos erstreckt. Die Oberfläche des Himmelskörpers ist durch den Zusammenstoß massiv gestört worden.

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Bahnwechsel bestätigt durch präzise Daten

Der Versuch der NASA-Sonde "Dart" war im Jahr 2022 gestartet, um zu testen, ob man einen Asteroiden durch einen kinetischen Aufprall von seiner Bahn ablenken lässt. Dieser Test ist gelungen. Dimorphos benötigt seit dem Aufprall exakt 33 Minuten weniger, um den größeren Asteroiden Didymos zu umkreisen. Die genauen Prozesse beim Einschlag waren bis zur Ankunft von "Hera" jedoch unklar.

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Kosmisches Chaos rund um den Krater

Zusätzlich zum Krater wurde ein unkontrolliertes Taumeln des Asteroidenmondes beobachtet. "Hera" hat rund um das Einschlaggebiet Hunderte von Felsbrocken entdeckt. Diese Details zeigen, wie heftig die Energieübertragung bei der Kollision war und welche langfristigen Veränderungen der Himmelskörper erfahren hat.