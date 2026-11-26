Die ESA-Raumsonde Hera ist am Asteroidenpaar Didymos und Dimorphos eingetroffen. Die ersten Bilder zeigen die Oberfläche nach dem Dart-Einschlag. Die Mission untersucht die Folgen der Kollision für die planetare Verteidigung.

Die Europäische Weltraumorganisation ( ESA) hat am Mittwochabend die ersten Bilder ihrer Hera -Mission veröffentlicht, nachdem die Raumsonde das Asteroidenpaar Didymos und seinen Mond Dimorphos erfolgreich erreicht hat. Diese Mission, an der auch die Universität Bern maßgeblich beteiligt ist, zielt darauf ab, die langfristigen Auswirkungen des gezielten Aufpralls der NASA -Sonde Dart im Jahr 2022 wissenschaftlich zu analysieren. Die Ankunft der Sonde markiert einen historischen Meilenstein in der planetaren Verteidigung und der Weltraumforschung.

Hera erreicht Asteroidenpaar nach zweijähriger Reise

Die europäische Raumsonde Hera legte eine Gesamtstrecke von zwei Jahren zurück, um die beiden Himmelskörper in ihrer Umlaufbahn um die Sonne zu erreichen. Am Mittwochabend präsentierte die ESA Aufnahmen, die die Hemisphäre von Dimorphos mit einem Durchmesser von 151 Metern zeigen, die um die größere Hemisphäre von Didymos mit einem Durchmesser von 730 Metern kreist. Diese visuellen Daten bestätigen die erfolgreiche Navigation der Sonde in das System und eröffnen neue Möglichkeiten für detaillierte Untersuchungen.

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Die Mission begann mit dem Ziel, die Veränderungen am Asteroidenmond Dimorphos zu vermessen, die durch den Einschlag der Dart-Sonde verursacht wurden. Die ersten Bilder, die von Hera stammen, bieten einen klaren Blick auf die Oberfläche des Mondes und dienen als Grundlage für die kommenden Monate, in denen sich die Sonde den Asteroiden immer weiter nähern wird. Diese Phase ist entscheidend, um die präzisen Daten zu sammeln, die für die Bewertung der Dart-Mission erforderlich sind.

Erfolg der Dart-Kollision übertrifft Erwartungen

Im September 2022 rammte die NASA-Sonde Dart den rund 150 Meter großen Asteroidenmond Dimorphos und veränderte dessen Umlaufbahn um den größeren Asteroiden Didymos nachhaltig. Die Umlaufzeit verkürzte sich dadurch um 33 Minuten, ein Ergebnis, das weit mehr bewirkte als das als Mindestziel festgelegte Maß von 73 Sekunden. Dieser erhebliche Erfolg demonstrierte die Machbarkeit der kinetischen Impakt-Technologie zur Ablenkung von Asteroiden.

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Eine im März veröffentlichte Studie bestätigte zudem, dass der Aufprall so heftig war, dass sich nicht nur die Umlaufbahn des Mondes, sondern auch die Bahn des gesamten Asteroidensystems um die Sonne veränderte. Die Daten, die zuvor von der italienischen Sonde Liciacube dokumentiert wurden, zeigten eine gewaltige Trümmerwolke, die beim Einschlag ins All geschleudert wurde. Die Kamera der Dart-Sonde hatte das System bis unmittelbar vor der Kollision gefilmt, während Liciacube, der 15 Tage vor dem Einschlag ausgesetzt wurde, die Auswirkung des Aufpralls festhielt.

Forschung der Universität Bern untersucht Asteroidenstruktur

Ein zentrales Forschungsinteresse galt der Frage, wie stark sich die Oberfläche von Dimorphos durch den Einschlag verändert hat. Forschende der Universität Bern, darunter Martin Jutzi und Sabina Raducan, hatten bereits vor dem Ereignis verschiedene Szenarien am Computer simuliert. Sie vermuteten, dass Dimorphos kein kompakter Felsbrocken ist, sondern einem lockeren Geröllhaufen gleicht, der hauptsächlich durch seine eigene Schwerkraft zusammengehalten wird. Dies ist ein kritischer Faktor für die zukünftige Planetenschutzplanung.

"Wenn Dimorphos eine lockere innere Struktur besitzt, dann erwarten wir nicht nur einen Krater, sondern eine globale Deformation des Asteroiden", sagte Jutzi im Jahr 2022. Die Hera-Mission wird diese Hypothese nun überprüfen. Die Wissenschaftler wollen mittels der gesammelten Daten ihre Computermodelle verfeinern, um genau zu verstehen, wie ein Asteroid auf einen kinetischen Impakt reagiert. Diese Erkenntnisse sind essentiell, da die Beschaffenheit eines Asteroiden entscheidet, wie stark er sich durch einen gezielten Einschlag ablenken lässt.

Zukünftige Schritte und wirtschaftliche Bedeutung der Raumfahrt

In den kommenden Monaten wird sich die Hera-Sonde weiterhin dem Asteroidenpaar nähern. Im Jahr 2027 plant die ESA den Aussetzen von zwei kleinen Satelliten, die unter anderem die Zusammensetzung der Oberfläche und die innere Struktur von Dimorphos untersuchen sollen. Diese Instrumente werden detaillierte Karten erstellen und die Daten der vorherigen Missionen ergänzen, um ein vollständiges Bild der Veränderung zu erhalten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten eines Tages entscheidend sein, um die Erde vor potenziellen Einschlägen zu schützen.

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Bereits Asteroiden mit einem Durchmesser von 50 Metern können beim Einschlag in dicht besiedelten Gebieten verheerende Schäden anrichten. Die Methode der Ablenkung durch eine Raumsonde eignet sich laut dem Berner Forscher Jutzi besonders gut bei Asteroiden von bis zu 200 oder 300 Metern Durchmesser, vorausgesetzt, man entdeckt sie einige Jahre vor einem drohenden Einschlag. Obwohl von Dimorphos und Didymos keine aktuelle Gefahr für die Erde ausgeht, unterstreicht die Mission die Notwendigkeit vorbereitender Maßnahmen.

Neben dem wissenschaftlichen und sicherheitsrelevanten Nutzen hat die Weltraumforschung auch eine beträchtliche wirtschaftliche Bedeutung. Laut Schätzungen der ESA tragen die laufenden Explorationsprogramme rund 2,8 Milliarden Euro zum Bruttoinlandprodukt Europas bei. Am 15. Dezember werden sich die Minister der ESA-Mitgliedstaaten in Rom treffen, um über die Zukunft der europäischen Raumfahrt zu beraten und die weitere Finanzierung sowie strategische Ausrichtung zu diskutieren.