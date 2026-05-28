Erweiterte Öffnungszeiten und 'Biblio Plus': Die Bibliothek Rorschach-Rorschacherberg wird zum Ort der Begegnung

Die Bibliothek Rorschach-Rorschacherberg erweitert ihre Öffnungszeiten und führt das Konzept 'Biblio Plus' ein. Ab dem 6. Juni ist die Bibliothek an Werktagen von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Mobile im Treppenaufgang der Bibliothek ist ein Kunstwerk von Patrick Benz und symbolisiert die Zukunft der Bibliothek als Ort der Begegnung. Die Bibliothek will Menschen zusammenbringen und zu einem Ort der Begegnung werden. Die Bibliothekskommission der Trägergemeinden Rorschach und Rorschacherberg hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die empfiehlt, die Bibliothek als Begegnungsort zu stärken. Die Kosten werden nach Einwohnern aufgeteilt und im Budget 2026 sind dafür 260'000 Franken eingestellt. Die Bibliothek soll langfristig ins Zentrum von Rorschach rücken und andere Leute ansprechen. Durch eine Erweiterung mit einer Bibliothek der Dinge und Kooperationen mit anderen Institutionen sollen andere Interessengruppen und Generationen angesprochen werden. Die Bibliothek gilt als klein und hat einen Bestand von 11'000 Medien, was ungefähr der Hälfte des empfohlenen Idealwertes entspricht. Die Kundschaft bestimmt den Medienbestand vor Ort und das Potenzial liegt bei den Jüngeren. Um sie zu erreichen, bräuchte es mehr Medien und bessere Öffnungszeiten.

Die Bibliothek Rorschach-Rorschacherberg erweitert ihre Öffnungszeiten und führt das Konzept ' Biblio Plus ' ein. Ab dem 6. Juni ist die Bibliothek an Werktagen von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Mobile im Treppenaufgang der Bibliothek ist ein Kunstwerk von Patrick Benz und symbolisiert die Zukunft der Bibliothek als Ort der Begegnung. Die Bibliothek will Menschen zusammenbringen und zu einem Ort der Begegnung werden. Die Bibliothekskommission der Trägergemeinden Rorschach und Rorschacherberg hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die empfiehlt, die Bibliothek als Begegnungsort zu stärken. Die Kosten werden nach Einwohnern aufgeteilt und im Budget 2026 sind dafür 260'000 Franken eingestellt.

Die Bibliothek soll langfristig ins Zentrum von Rorschach rücken und andere Leute ansprechen. Durch eine Erweiterung mit einer Bibliothek der Dinge und Kooperationen mit anderen Institutionen sollen andere Interessengruppen und Generationen angesprochen werden. Die Bibliothek gilt als klein und hat einen Bestand von 11'000 Medien, was ungefähr der Hälfte des empfohlenen Idealwertes entspricht. Die Kundschaft bestimmt den Medienbestand vor Ort und das Potenzial liegt bei den Jüngeren. Um sie zu erreichen, bräuchte es mehr Medien und bessere Öffnungszeiten





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