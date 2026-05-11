Der RingConn Gen 3 Smart Ring kombiniert ganzheitliche Gesundheitsüberwachung, subtile intelligente Benachrichtigungen und neue, hochwertige Oberflächen mit einem ultraleichten und schlanken Design. Er bietet fortschrittliche vaskuläre Einblicke und ermöglicht die Überwachung von langfristigen vaskulären Trends und führt die Überwachung der Gesamtheit der Gefäße durch Fischsticks-Messungen über. Mit seinen edlen Oberflächenstrukturen und erweiterten Farboptionen bietet der RingConn Gen 3 Smart Ring einen umfassenden und umfassenden und bequemen Gesundheitsstatus-Überwachungserlebnis. Mit wohlhabender Wasserdichtigkeit und langlebigen Materialien hält er einfach getrocknete und gestresste Wochen stilvoll an. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung von Schlaf, Schlafapnoe, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Aktivität, Stress und Gesundheitsmanagement für Frauen nicht nur Tag und Nacht. Durch kontinuierliche Überwachung und Langzeitanalyse bietet das Gerät Nutzern ein umfassenderes Verständnis ihres Gesundheitszustands im Laufe der Zeit und unterstützt so fundiertere Entscheidungen über den täglichen Lebensstil.

RingConn eröffnete am 5. Mai die Vorbestellungen für den Gen 3 vor der offiziellen Markteinführung am 29. Mai und feierte diesen Anlass mit einem Beitrag auf der ikonischen Plakatwand am One Times Square in New York City.

Der Ring der nächsten Generation kombiniert ganzheitliche Gesundheitsüberwachung, subtile intelligente Benachrichtigungen und neue, hochwertige Oberflächen, die ein ultraleichtes und schlankes Design bieten, ohne die lange Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Um die Markteinführung zu feiern, erhalten Kunden, die über die offizielle RingConn-Website vorbestellen, einen zeitlich begrenzten Rabatt von 10 %. Der RingConn Gen 3 Smart Ring bietet fortschrittliche vaskuläre Einblicke, die Benutzern helfen, langfristige vaskuläre Trends durch kontinuierliche Datenerfassung zu beobachten.

Die vaskulären Funktionen von RingConn basieren auf mehr als einem Jahrzehnt Forschung im Bereich vaskulärer Algorithmen und Modellierung und gehen über Einzelpunktmessungen hinaus, um eine auf langfristigen Trends basierende Beurteilung zu ermöglichen. Das System muss in regelmäßigen Abständen vom Benutzer kalibriert werden, um eine bessere Genauigkeit zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das System innerhalb der ersten 24 Stunden dreimal und danach monatlich zu kalibrieren.

Durch die Kombination der vom Benutzer eingegebenen Blutdruckdaten mit den vom Ring abgeleiteten Indikatoren für die Gefäßbelastung bietet das System einen umfassenderen Überblick über die gesamte Gefäßgesundheit. Nach der Kalibrierung ermöglicht der Gen 3 eine automatische Bewertung der Gefäßbelastung während des Schlafs oder bei geringer Bewegung, sodass Benutzer ohne häufige manuelle Eingaben kontinuierlich aussagekräftige Veränderungen über die Zeit verfolgen können.

Der RingConn Gen 3 Smart Ring wurde für ständiges und bequemes Tragen entwickelt, mit einer vollständig verbesserten Erfahrung, die auf Haltbarkeit und langfristige Nutzbarkeit ausgerichtet ist. Mit seiner raffinierten, ultraleichten Formfaktor und dem verbesserten technischen Design ist das Gerät so konzipiert, dass es sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt und eine konsistente und ununterbrochene Überwachung der Gesundheitsdaten ermöglicht.

Der Ring verfügt über das von RingConn entwickelte ergonomische Design, das ein leichteres und dünneres Profil ergibt, das sich natürlicher an den Finger anpasst. Mit der RingConn EcoPower Tech 2.0 verfügt der Gen 3 über ein verbessertes Batteriesystem und eine höhere Energiedichte, die bei normaler Nutzung ohne Vibrationsmodus eine Batterielebensdauer von bis zu 11–14 Tagen ermöglicht. Dadurch muss weniger häufig aufgeladen werden, und eine kontinuierliche, langfristige Zustandsüberwachung mit minimalen Unterbrechungen wird ermöglicht.

Der Ring verfügt über das von RingConn entwickelte ergonomische Design, das ein leichteres und dünneres Profil ergibt, das sich natürlicher an den Finger anpasst. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 100 Metern nach IP68 ist der Gen 3 für den täglichen Gebrauch konzipiert und bietet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von realen Szenarien. Zusammenfassend bietet der RingConn Gen 3 Smart Ring eine umfassende Gesundheitsüberwachung über mehrere Schlüsseldimensionen, einschließlich Schlaf, Schlafapnoe, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Aktivität, Stress und Gesundheitsmanagement für Frauen, wie z.

B. die Überwachung des Menstruationszyklus und Erkenntnisse zur Schwangerschaftsvorbereitung. Durch kontinuierliche Überwachung und Langzeitanalyse bietet das Gerät Nutzern ein umfassenderes Verständnis ihres Gesundheitszustands im Laufe der Zeit und unterstützt so fundiertere Entscheidungen über den täglichen Lebensstil





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