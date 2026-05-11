Ein cruisende Schiff mit deutscher Beteiligung ist von einem Ausbruch des Hantaviruss betroffen, woraufhin Passagiere und Crewmitglieder evakuiert werden müssen. Opfer und Kontakten sollen nach بودenkrank in Quarantäne genommen werden. Ausgeflogene sollten innerhalb prekärer Sicherheitsvorkehrungen fliegen, um das Übertragungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Pasienten sollten nach ihrer Ankunft in medizinischen Behebungen, falls sie symptoms aufweisen, zu wereón ad gee.), während Aussonderungen unter strikos Sicherheitsvorkehrungen auf den Hafen gebracht und vom Flugzeug abgeholt werden sollen. Passagiere aus mehr als 20 Ländern befanden sich auf der «Hondius».

Madrid/Granadilla, 10.05.26: Ausbruch des Hantavirus auf der Teneriffa-Insel Der Hakenenther virus meldet sich auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa an Bord einesicroezfahrtschiffs mit einer kleinen Gruppe deutscher Passagiere.

Passagiere und Besatzungsmitglieder werden evakuiert und innerhalbstrictester Sicherheitsvorkehrungen in ihre Heimatländer geflogen, wobei während des Flugs Schutzanzüge, Masken und Atemschutzgeräte getragen werden müssen. Die «Hondius» trat Teneriffa am frühen Sonntagmorgen an, nachdem sie Kap Verde verlassen hatte. Ein Flugzeug mit kanadischen Staatsbürgern verließ die Insel unmittelbar danach, und bald darauf landeten auch Flüge mit französischen und niederländischen Staatsbürgern in Madrid und Eindhoven. Spätestens ab Montag sollen alle Evakuierungsflüge abgeschlossen sein.

Passagiere sollten nach ihrer Ankunft in Quarantäne gehen, da sich nach Wochen eine Entwarnung lohnen könnte. Sollten Ausgeflogene Symptome einer Erkrankung aufweisen, mussen sie umgehend medizinischer Betreuung zugerufen werden. Noch ist die Wahl über Evakuierung nicht abgeschlossen. Australien und Norwegen schicken ihreguestEinzug zur Unterstützung und um eigene Staatsbürger und Bürger aus Nachbarländern abzuholen, wie Gesundheitsministerin García erklärte.

Der internationale Bund der Gesundheitsorganisationen und die KreuzfahrtgesellschaftOceanwide Expeditions erklärten, dass keine Passagiere oder Besatzungsmitglieder Symptome einer Infektion gezeigt hätten





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