Eruption einer Kohlemine in Shanxi: Dutzende Tote und Heftige Rettungstruppen

Eine kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi ist am Freitagabend einer Gasexplosion ereilt und mehrere Menschen getötet hat. Gestreckte Rettungstruppen arbeiten weiterhin am Berg und suchen nach Überlebenden.

Das ist passiert: Bei einer Gasexplosion in einer Kohlemine in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Wie die örtlichen Behörden am späten Samstagabend an einer Medienkonferenz mitteilten, wurden 82 Tote und 120 Verletzte gezählt, die in Spitäler gebracht wurden.

Zuvor hatte der Staatssender CCTV noch von 90 Todesopfern berichtet. Grosseinsatz läuft: Die Rettungsarbeiten laufen auch über 20 Stunden nach der Gasexplosion weiter unter Hochdruck. Laut Angaben chinesischer Staatsmedien sollen rund 750 Einsatzkräfte mobilisiert worden sein. Demnach sind die Verletzungen der meisten Patienten, die derzeit in den umliegenden Spitälern behandelt werden, durch Giftgase verursacht worden.

Todeszahlen steigen plötzlich: Am Samstagmorgen hiess es zunächst, dass insgesamt 201 Menschen aus der Mine geborgen wurden, darunter acht Tote. Warum die Todeszahl später derart schlagartig nach oben korrigiert wurde, ist bislang unklar. Die Ursache der Explosion werde gemäss Angaben von Chinas staatlicher Agentur Xinhua nach wie vor untersucht





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