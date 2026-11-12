Erster Young Innovators Award der OST geehrt: Studierende gewinnen mit KI und Lasertechnik

An der OST wurden am 11. November 2026 vier herausragende Studentenprojekte mit dem Young Innovators Award ausgezeichnet. Die Gewinner präsentieren Lösungen für nachhaltige Wirkungen.

Am elften November zweitausendsechsundzwanzig wurde in Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen der erste Young Innovators Award der Ost schweizer Fachhochschule ( OST) verliehen. Vier Projekte von Studierenden der Bereiche Technik und Informatik erhielten die Auszeichnung vor mehr als zweihundert geladenen Gästen. Die Jury honorierte Arbeiten, die von der Idee bis zum marktreifen Produkt durchdacht sind und reale Probleme lösen.

Jury lobt hohe Qualität der Nominierten

Knut Siercks, Leiter des Departements Technik an der OST, betonte bei der Eröffnung, dass Innovation an dieser Hochschule verstanden wird als der komplette Weg von der Idee bis zum Produkt auf dem Markt. Die nominierten Arbeiten weisen ein grosses Potenzial auf, sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Laurent Metzger, Leiter des Departements Informatik, führte aus, dass die Auswahl unter den Nominierten eine anspruchsvolle Aufgabe war. Jedes Jahr entstehen an der Hochschule hunderte Bachelor- und Masterarbeiten sowie Praxisprojekte. Zwölf Projekte wurden für den Wettbewerb nominiert, was bereits für die beteiligten Teams einen bedeutenden Erfolg darstellt.

Also read Südkoreas Friedensberater fordert Wiederannäherung an Moskau

Barbara Dillier lobt Unterstützungsstruktur

Barbara Dillier, die Stadtpräsidentin von Rapperswil-Jona, hob in ihrer Rede die Bedeutung eines fördernden Umfelds für junge Innovationen hervor. Sie erklärte, dass kluge Menschen zwar notwendig sind, aber die Stadt eine Rolle dabei spielt, den Studierenden Raum zu geben und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Für sie ist es ein Beweis für die Qualität der Ausbildung, dass heute innovative Projekte an der OST ausgezeichnet werden können. Die Präsentation der Projekte erfolgte durch eindrückliche Video-Demonstrationen, die im Einsatz gezeigt wurden und von Industrie- sowie Praxispartnern gelobt wurden.

Advertisement

Siegerprojekt verbessert 3D-Laserscanner für Hexagon

Den ersten Platz in der Kategorie Young Innovation of the Year errang ein Team, das einen Prototyp für 3D-Laserscanner entwickelt hat. Die Wissenschaftler Nicola Fehr und Laurens Perseus haben die Time-to-Digital-Converter-Technologie in die Scanner des Industriepartners Hexagon integriert. Herkömmliche Systeme scheiterten oft an stark reflektierenden Oberflächen beim Scannen von Gebäuden oder Landschaften, was Planungsvorgaben im Bauwesen erschwerte. Die neue Lösung ermöglicht es nun, auch solche Flächen präzise abzubilden und zu messen.

Weite Auszeichnungen in den Kategorien Technik und Idea

In der technischen Kategorie belegten Daniel Artho und Luca Keller den zweiten Platz mit einem Unterwassergranulierungs-Prüfstand für die Firma Coperion in Stuttgart. Dieser macht Fehler bei der Herstellung von Kunststoffgranulat in Echtzeit sichtbar. Den dritten Platz teilten sich Jannis Tschan, Nina Grässli und Lukas Reitemeier, die eine App zur Überwachung der Kühlkette für Medikamente entwickelten, die bei Temperaturabweichungen sofort warnt. Den Sieg in der Kategorie Golden Idea holten sich Melanie Böhmer, Lin Marschner, Vanessa Albrecht, Ashley Felix Da Silva, Michelle Schubiger, Jessica Wieland, Dominik Zehnder und Anida Bajramoski mit einer Lern-App zur Gebärdensprache. Jill Münger erhielt den zweiten Platz für ihre Arbeit über Tailored Fiber Placement Prepregs, die eine neuartige Produktion von Fasermaterialien ermöglicht.